Masten Space Systems sera celui qui fournira la technologie d’expédition sur la Lune à Artemis

Nous avons récemment rendu compte des plans de la NASA transporter en permanence les humains sur la lune. Bien que les délais puissent être retardés en raison de la situation de crise du COVID-19, la NASA a attribué un contrat qui verra le kit exploratoire fondamental pour l’expédition sur la Lune avant les missions habitées en 2024.

La compagnie Systèmes spatiaux Masten de Californie, a remporté le contrat de 75,9 millions de dollars pour le transport et l’exploitation de huit charges utiles au pôle Sud de la Lune en 2022, dans le cadre de la Programme Artemis de la NASA.

Ces charges utiles comprendront neuf instruments scientifiques qui évalueront la composition du service lunaire, ainsi que des tests de technologies d’atterrissage de précision et évalueront le rayonnement sur la Lune. Tout cela est nécessaire pour que la NASA établisse un exploration lunaire durable d’ici 2028. On espère qu’ils seront en mesure d’apprendre plus de données de la Lune, ce qui fera de la NASA la prochaine étape pour envoyer des astronautes sur Mars.

Les neuf instruments de l’expédition sur la Lune sont:

Le système d’imagerie infrarouge compact lunaire (L-CIRiS), le spectromètre à transfert d’énergie linéaire (LETS), Heimdall, un système de caméra flexible pour effectuer la science lunaire dans les véhicules commerciaux, MoonRanger, un petit robot robotique pesant moins de 30 livres. Et fera la démonstration des technologies de communication et de cartographie. Le spectromètre de masse d’observation des opérations lunaires (MSolo). Le système de spectromètre volatile proche infrarouge (NIRVSS). Le réseau de rétroréflecteurs laser (LRA). L’acquisition d’échantillons, le filtre de morphologie et sondage du régolithe lunaire (SAMPLR).

“La Lune offre une grande valeur scientifique, et ces charges utiles feront avancer ce que nous savons et aideront à définir et à améliorer la science que les astronautes peuvent faire”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la Direction des missions scientifiques de la NASA. “Nos efforts commerciaux de livraison de la Lune visent à démontrer à quel point l’accès fréquent et abordable à la surface lunaire profite à la fois à la science et à l’exploration.”

