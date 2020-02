matchs annulés en raison d’un coronavirus

À Séoul, en Corée du Sud, une série de matchs de l’Overwatch League qui ont été annulés en raison du coronavirus aurait dû être organisée. Malheureusement, Blizzard reporte également ces jeux. Cette décision intervient après une vague de cas de coronavirus Covid-19 dans le pays d’Asie de l’Est. Comme les jeux que la société avait prévu de jouer à Guangzhou, Hangzhou et Shanghai, Blizzard dit qu’elle retarde les jeux qui ont été reprogrammés pour “protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et personnel”. Blizzard devra maintenant trouver un endroit pour accueillir les cinq, six et sept semaines du championnat, avec un calendrier spécifique à venir.