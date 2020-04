MatePad 10.4, une nouvelle tablette fabriquée par Huawei arrive

Le monde des tablettes Android est très compliqué et changeant. De nombreuses entreprises n’investissent plus dans ce secteur, tandis que d’autres semblent intéressées à revenir à l’intimidation. Parmi ceux-ci se distinguent Xiaomi mais surtout aussi Huawei, qui prévoient de gros investissements sur le marché.

En novembre 2019, le fabricant a lancé le MatePad Pro 5G qui exploitait toute la puissance du SoC Kirin 990 5G. La tablette, initialement destinée exclusivement au marché chinois, avait également une version mondiale. Aujourd’hui cependant, grâce à certaines rumeurs, nous pouvons découvrir qu’un nouvel appareil arrive.

En particulier, il semble que Huawei travaille sur une tablette de milieu de gamme. la l’appareil devrait être le MatePad 10.4 avec SoC Kirin 810, mais pour le moment il n’y a pas de noms officiels bien définis. D’après les spécifications qui ont émergé, le MatePad comportera un Écran de 10,4 pouces avec une résolution de 1200 x 2000 pixels. La caméra frontale sera de 8 mégapixels ainsi que 8MP sera la caméra arrière. Compte tenu de la taille généreuse, Huawei a également fourni un support pour les stylets.

Le Kirin 810 SoC sera disponible en deux versions, Wi-Fi et LTE. La version Le WiFi aura 4/64 Go et 6/128 Go de RAM et des mémoires système tandis que la version LTE pourra compter sur 4/64 Go et 4/128 Go. Il existe également une variante légèrement affaiblie caractérisée par 3 / 32GB.

la MatePad 10.4 aura une batterie 7250mAh mais on ne sait pas si la charge rapide sera prise en charge, bien qu’elle soit presque certaine. Le système d’exploitation sera basé sur EMUI 10.1 Lite et sur Android 10. Il y aura un support pour le Réseaux Wi-Fi Bluetooth 5.1 et 802.11ac. Les couleurs disponibles au lancement seront le blanc et le gris.