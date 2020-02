MatePad Pro et MateBook X Pro officiels, spécifications et prix

Huawei fait le nouveau fonctionnaire MatePad Pro, l’accompagnant de la nouvelle série MateBook. La nouvelle tablette chinoise aura la base Connectivité 5G tandis que la version X Pro La série MateBook sera basée sur un processeur Intel Core.

Huawei MatePad Pro

MatePad Pro est extrêmement bien fini dans ses lignes esthétiques. Le rapport entre écran et amortisseur est de 90%, avec un espace très minimal réservé aux bords. La présence du trou pour mettre en place les caméras est en mesure de favoriser cet aspect.

De nombreuses fonctionnalités sont également présentes grâce à un matériel puissant dirigé par le nouveau Kirin 990 et de EMUI 10 qui permet des solutions comme le Multi-écran collaboration, Multifenêtre ou peut-être toutes les possibilités liées à M-Pencil ou à Magnétique intelligent clavier. Le stylo très répandu est l’un des aspects les plus intéressants étant donné ses 4096 niveaux de sensibilité à la pression ou peut-être un support pour l’inclinaison. Les couleurs seront disponibles en Vert forêt et orange avec finitions Blanc perle, Gris nuit fibre de verre ou végétalien.

Les prix sont les suivants pour tablette, stylet et clavier:

WiFi 6 ou 128 Go: 549,90 euros

M-crayon: 99,90 euros

clavier: 129,90 euros

caractéristiques

dimensions: 246x159x7,2mm

OS: EUI 10.0.1, Android 10

afficher: IPS 10,8 ″ avec 2560 × 1600, 280ppi, DCI-P3, résolution 540nit, contraste 1500: 1

chipset: Kirin 990 et NPU Da Vinci

RAM: Type LPDDR4x 6 ou 8 Go

mémoire interne: 128/256 / 512 Go UFS 3.0, extensible jusqu’à 256 Go

connectivité: Connectivité 5G (en option), WiFi double bande 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, prise 3,5 mm

audio: 4 haut-parleurs, 5 microphones, accord Harman Kardon

batterie: 7.250mAh avec SuperCharge 40W, support de charge inverse

caméra frontale: AF 8MP

caméra arrière: AF 13MP

MateBook X Pro

La célèbre série de Huawei est officiellement renouvelée avec le nouveau modèle X Pro officiel en Europe. C’est le premier ordinateur portable vue complète de la maison qui a des bords réduits en faveur d’un rapport écran / corps égal à 91%.

la Affichage 3: 2 fondu à la finition sable fait de l’ensemble une combinaison parfaite de puissance et d’élégance. Voici en effet les processeurs de la gamme Intel Core de dixième génération avec GPU NVIDIA GeForce MX250. Les jeux et le montage vidéo seront donc privilégiés au maximum. Vient enfin le refroidissement intelligent grâce aux deux ventilateurs Shark Fin Fans 2.0, adapté à la dispersion de chaleur.

Les prix sont les suivants et varient selon la configuration:

i5 / 16 Go / 512 Go / UMA / écran tactile: 1.499 euros

i5 / 16 Go / 512 Go / MX250 / écran tactile: 1.699 euros

Core i7 / 16 Go / 1 To / MX250 / écran tactile: 1999 euros

caractéristiques

taille: 14,6x304x217 mm pour 1,33 kg

OS: Windows 10

afficher: LTPS 13,9 ″, rapport écran / corps de 91%, 3000 × 2000, 260ppi, 3: 2, 100% sRGB, contraste 1500: 1, 450 nits, écran tactile

processeur: Intel Core i5-10210U de 10e génération ou Intel Core i7-10510U de 10e génération

GPU: NVIDIA GeForce MX250 avec 2 Go de carte graphique GDDR5 / Intel UHD

mémoire: 8/16 Go LPDDR3 2133 MHz

stockage: SSD 512 Go / 1 To

capteur d’empreintes digitales dans le bouton marche / arrêt

portes: 1x USB-A (USB 3.0), 1x USB-C (USB 3.1), 1x USB-C

connectivité: WiFi 802.11ac double bande MIMO 2 × 2, Bluetooth 5.0

audio: 4 microphones, 4 haut-parleurs

batterie: 56Wh

caméra frontale: 1MP