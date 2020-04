Matrice 4: les réalisateurs de John Wick révèlent à quel point ils sont impliqués

Les réalisateurs de John Wick, Chad Stahelski et David Leitch, décrivent leur travail sur The Matrix 4 comme étant conceptuel plus que la deuxième unité. Des années avant de commencer à diriger, le couple gagnait sa vie en tant que cascadeurs sur des projets comme la trilogie The Matrix. Stahelski a même été le doublé de Keanu Reeves sur The Matrix et The Matrix Reloaded, en plus d’agir en tant que coordinateur des cascades d’arts martiaux sur Reloaded et son suivi, Revolutions. De manière amusante, il est également celui qui a accidentellement laissé échapper les Wachowski développant The Matrix 4, trois mois avant que Warner Bros.a officialisé la nouvelle.

Compte tenu de leur relation professionnelle de longue date avec Lana Wachowski (qui co-écrit et dirige le film par elle-même), on s’attendait depuis longtemps à ce que Stahelski et Leitch soient impliqués dans The Matrix 4 dans une certaine mesure. Effectivement, la paire est maintenant confirmée pour travailler sur le film dans un rôle de soutien, similaire à la façon dont ils ont récemment servi en tant que deuxième réalisateur d’unité sur Birds of Prey de cette année. Pour la plupart, cependant, il semble qu’ils soient principalement là pour donner un coup de main en cas de besoin.

S’adressant à Collider, Stahelski et Leitch ont décrit leur implication avec The Matrix 4 comme étant “plus sur le concept créatif d’une partie de la chorégraphie et les soutenant avec des trucs”. Comme Stahelski l’a expliqué, Lana Wachowski dirige elle-même l’action et les deuxièmes unités du film sont principalement là pour “établir des plans, les faces B de certaines des compositions pour certains endroits. Mais Lana, elle fait sa propre action. Elle la tisse dans les éléments de l’unité principale, c’est pourquoi leurs éléments sont si beaux. “

Il n’est pas surprenant que Lana Wachowski soit si active avec les cascades de The Matrix 4. À ce stade, elle a des années de réalisation de films d’action à son actif avec sa sœur Lily, pour revenir à la matrice originale. Depuis lors, la paire n’a cessé de faire monter les enchères avec ses films, offrant un spectacle vraiment révolutionnaire dans des projets polarisants mais indéniablement ambitieux tels que Speed ​​Racer, Cloud Atlas et Jupiter Ascending. En cours de route, les Wachowski ont réuni une équipe de collaborateurs de confiance qui comprend les concepteurs Geofrey Darrow et Steve Skroce et le directeur de la photographie John Toll, ainsi que (évidemment) Stahelski et Leitch. Comme Stahelski l’a dit à Collider, “Lana revient avec beaucoup d’amour pour une pseudo-réunion de famille [on ‘The Matrix 4’], donc ça a été très amusant. “

Avec tant de nouvelles expériences à leur actif, ce sera excitant de voir ce que Lana Wachowski et son équipe préparent à leur retour dans la franchise The Matrix. Les deuxième et troisième films étaient beaucoup moins aimés que la matrice originale, mais les fans de la série n’ont jamais perdu d’intérêt à voir un autre épisode après toutes ces années. Tant que le quatrième film réussit mieux à faire avancer les thèmes et les idées philosophiques de la propriété que Reloaded et Revolutions, il peut encore laisser le public en vouloir plus. À tout le moins, il est sûr de présenter des cascades et des visuels époustouflants grâce aux personnes impliquées.

