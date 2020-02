Matrix 4 Set Video: Trinity et Neo réunis

Vidéo de l’ensemble de San Francisco The Matrix 4 réunit Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves en tant que Trinity et Neo pour la première fois en 17 ans. Les détails sur l’intrigue du film sont encore inconnus. Lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il y avait des rumeurs selon lesquelles Morpheus serait refondu en tant que version plus jeune du personnage, mais tout ce qui est au-delà de cette pure spéculation à ce stade.

Réalisé par Lana Wachowski à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Aleksandar Hemon et David Mitchel, le film mettra également en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris et Jessica Henwick. Jada Pinkett, vu pour la dernière fois dans The Matrix: Reloaded, revient dans la franchise avec Moss and Reeves. Cependant, les acteurs originaux Hugo Weaving et Laurence Fishburne sont assis sur celui-ci, laissant beaucoup se demander comment l’agent Smith et Morpheus pourraient prendre en compte le film. Ces réponses ne sont peut-être pas à venir, mais des fuites récentes ont confirmé que Trinity et Neo se rencontreront à nouveau.

Reeves et Moss sont réunis dans les rues de San Francisco, où The Matrix 4 tourne actuellement. Un utilisateur de Twitter nommé Vedoveto37 a publié une vidéo de Neo et Trinity sur la route en moto. Le court clip montre un Reeves barbu aux cheveux hirsutes monté sur le dos du vélo de Moss, qui est attaché à une remorque de processus – une plate-forme de faible hauteur qui permet à l’équipe de tournage de filmer plus facilement des scènes de conduite.

Il est intéressant qu’une fois de plus, la séquence semble suggérer que Trinity agisse en tant que mentor pour Neo, remplaçant Morpheus dans le rôle. Autre détail important: Trinity porte une variante de son look de cuir noir signature, mais le Neo de Reeves a plus en commun avec John Wick que son apparition dans la trilogie originale. Le nouveau look de Neo et la jeune rumeur Morpheus pourraient indiquer que leurs rôles dans la vie de l’autre seront échangés contre The Matrix 4.

The Matrix 4 sortira en salles le 21 mai 2021, le jour même où John Wick: Chapter 4 est censé arriver. Alors peut-être que l’apparence de Reeve Wick-like a une signification plus grande, mais qui reste à expliquer. Avec le tournage en cours, les fans impatients peuvent s’attendre à ce que de plus petits détails se révèlent au fil du temps, et le compte à rebours pour le premier aperçu des images officielles a commencé. D’ici là, les cinéphiles curieux devront déchiffrer l’intrigue pour eux-mêmes en utilisant les futures vidéos de tournage et leur imagination pour combler les blancs.

