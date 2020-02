Matt Barnett est le premier méchant de la télé-réalité de Netflix

Barnett, qui s’appelle exclusivement par son nom de famille, est l’un des acteurs de la nouvelle émission de téléréalité Love Is Blind, qui commence avec des hommes et des femmes qui sortent ensemble sans voir à quoi ressemble l’autre personne. Le spectacle est conçu pour éliminer les célibataires qui ne font pas de lien amoureux et se concentrer davantage sur ceux qui bénéficient du processus. Et personne ne récolte les avantages, au moins au début, tout comme Barnett. Le joueur de 27 ans se connecte à Jessica Batten, une femme de 34 ans qui est tombée amoureuse de lui et de Mark Cuevas, 24 ans. Barnett établit également une connexion avec Amber Pike et Lauren Chamblin (LC). Barnett se met dans l’eau chaude avec son indécision.

L’ingénieur apparaît le plus dans Batten au début, mais après avoir dit qu’il était prêt à proposer un jour, il hésite avec ses sentiments le lendemain. Cela conduit Batten à sortir avec lui – même si elle ne marche vraiment que parce qu’elle est dans une pièce séparée – et à poursuivre une relation avec Cuevas. Barnett se retrouve alors avec Pike et Chamblin, et il choisit Pike, la femme avec laquelle il s’est lié en premier. Ni LC ni Batten n’étaient satisfaits de la façon dont Barnett les a menés.

Le pire moment de Barnett a été quand il a fait un commentaire grossier à Diamond Jack, appelant son prénom un “nom de strip-teaseuse”. On pourrait penser qu’il avait probablement le sentiment à ce moment-là que ça ne marcherait pas entre les deux, mais c’est toujours une chose terriblement offensante à dire. Il s’est avéré être quelqu’un qui parle des pensées qui lui viennent à l’esprit sans y réfléchir correctement, comme Batten l’a appris quand elle pensait qu’il allait lui proposer.

Il est difficile de lire où l’histoire de Barnett se déroule à partir d’ici. Il y a la possibilité que Pike reste avec lui, ou une reprise potentielle de la romance entre lui et Batten. Ce qui se passe généralement avec des personnages comme lui, c’est qu’il commence si désirable mais se retrouve ensuite seul, ne sachant pas comment. Néanmoins, il nous a donné un méchant amusant contre lequel fonder, quelqu’un qui peut parfois mettre le pied dans la bouche et attiser le drame par inadvertance, mais qui n’est pas une personne intrinsèquement mauvaise.

