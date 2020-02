Matt Damon est-il dans la première de Game of Thrones? Identité réelle de l’acteur

Non, ce n’était pas Matt Damon dans le Jeu des trônes première – voici la véritable identité de l’acteur en question. 2011 a été une année mouvementée – Charlie Sheen et son sang de tigre ont gagné, la franchise de films bien-aimée Harry Potter a pris fin après une décennie et la première grossesse de Beyoncé a été traitée comme la seconde venue du Christ. Les fans de l’écrivain fantastique George R.R.Martin ont également été pressés par une petite émission de HBO appelée Game Of Thrones basée sur sa série de livres A Song Of Ice And Fire.

Pour être juste, appeler Game Of Thrones un «petit spectacle» minimise sa popularité. Même avant de devenir le mastodonte de la culture pop qu’il est maintenant, Game Of Thrones attirait des millions de téléspectateurs et a été nominé pour un total de 13 Emmy Awards après la fin de sa première saison. Le succès de la première saison de Game Of Thrones – et les sept saisons qui ont suivi – est sans doute dû en partie à son brillant premier épisode “Winter Is Coming”.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Game Of Thrones: Pourquoi l’acteur original de Catelyn Stark a été refondu

En plus d’être une introduction fantastique au spectacle et aux mondes de Westeros et Essos, une chose, en particulier, a attiré l’attention des téléspectateurs lors de la première de Game Of Thrones. Dans la scène d’ouverture de l’épisode, un trio de gardes de nuit surveille la forêt hantée au-delà du mur lorsqu’ils tombent sur des cadavres de sauvageons démembrés, avec leurs parties du corps arrangées de façon rituelle. Peu de temps après, l’un des rangers rencontre son créateur lorsqu’il est brutalement tué par un Marcheur Blanc. Ce personnage était Ser Waymar Royce – le premier personnage à mourir sur Game Of Thrones – et certains téléspectateurs ne seraient pas seuls à penser qu’il a plus qu’une ressemblance passagère avec l’acteur oscarisé Matt Damon.

Hélas, ce n’était pas Matt Damon dans la première de Game Of Thrones mais plutôt un acteur britannique qui lui ressemble beaucoup, Rob Ostlere. Fait intéressant, ce n’est que par un coup du sort que le sosie de Matt Damon a débarqué de Waymar Royce. Fraîchement sorti de l’école de théâtre, le jeune acteur a auditionné pour plusieurs rôles dans Game Of Thrones, dont Jon Snow et Theon Greyjoy, mais n’a pas obtenu de rôle. Lorsque l’épisode pilote de Game Of Thrones a été renommé, l’acteur qui avait décroché le rôle de Waymar Royce – Jamie Campbell Bower, connu pour avoir joué un jeune Grindelwald dans Harry Potter et Fantastic Beasts – n’était pas disponible et la partie a été donnée à Ostlere à la place.

Après avoir écrit l’histoire en tant que premier personnage tué à l’écran dans Jeu des trônes, Rob Ostlere a passé cinq saisons à jouer au docteur Arthur Digby sur le long drame médical de la BBC Holby City. Le doppelganger de Matt Damon jouera également bientôt dans le spectacle de Sky Atlantic I Hate Suzie – une comédie noire à venir avec Billie Piper (Doctor Who) et écrite par la scénariste de Succession et co-productrice exécutive Lucy Prebble.

Suivant: Game Of Thrones a coupé l’un de ses meilleurs personnages féminins des livres

Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas la fin de l’histoire de George Lucas