Matt Scheuing de Changepoint sur la mythologie du PDG – .

Matt Scheuing, PDG de Changepoint, parcourant le mont Si à Washington avec sa fille. (Photo gracieuseté de Matt Scheuing)

Qu’ont en commun les entreprises travaillant sur la gestion de projets et d’entreprises, la technologie de navigation, la préparation des déclarations de revenus, les logiciels d’automatisation de la documentation, le transport à la demande, les services de télécommunications et la reconnaissance vocale?

Rien, vraiment. Sauf que Matt Scheuing a occupé des postes de direction dans chacun d’eux au cours de sa carrière, et est récemment devenu PDG de Changepoint, basé à Seattle, en 2016.

Et comment saute-t-on à plusieurs reprises des secteurs, en sautant directement dans les postes de PDG et de président? Scheuing attribue en plaisantant à moitié «le pouvoir de motivation d’une terreur pure et abjecte».

Blague à part, «J’adore apprendre sur les entreprises et entrer dans une nouvelle verticale est un si grand défi mental», a-t-il déclaré. “C’est un cours intensif sur lequel vous vous mettez. Vous apprenez des choses fraîches et vous êtes motivé à apprendre le plus rapidement possible, et vous l’abordez dans une perspective différente. “

À certains égards, Scheuing a passé sa formation d’enfance pour un tel cheminement de carrière. Scheuing est originaire d’Allemagne et son père a travaillé pour une entreprise multinationale. La famille a déménagé tous les quatre ou cinq ans environ, vivant dans des pays comme le Mexique, le Canada, l’Italie, la Belgique et les États-Unis. Il se souvient avoir déménagé à Mexico à l’école primaire et avoir eu le sentiment qu’il avait environ six mois pour s’adapter et parler couramment l’espagnol, ou risque de harcèlement dans la cour d’école.

Matt Scheuing, PDG de Changepoint. (Photo de point de changement)

Lorsqu’il a atterri à Changepoint il y a quatre ans, il tentait de se fondre en une entreprise unifiée après que les acquisitions aient uni trois sociétés différentes.

“Il est vraiment difficile de rassembler ces cultures, ces équipes, ces visions et ces perspectives”, a-t-il déclaré. Une certaine intégration a eu lieu, mais il reste du travail à faire. Il a mis en pause et rembobiné dans leur trajectoire afin de réinitialiser la vision de Changepoint en tant que partenaire habilitant pour d’autres entreprises. Il est difficile de ralentir cet élan, mais c’était une étape importante à franchir, a-t-il déclaré.

«Il y a environ un an, nous avons largement laissé de côté le travail de« transpiration »consistant à rassembler les choses et à passer à« l’inspiration », a déclaré Scheuing. “Nous doublons sur l’innovation et je suis enthousiasmé par ce qui nous attend.”

La semaine dernière, la société d’environ 200 employés à l’échelle internationale a annoncé la sortie d’une suite de logiciels mis à jour pour la gestion de projet et l’analyse.

Avec sa chaîne de rôles de leadership, Scheuing a un aperçu de première main du travail de PDG.

“Une grande partie de la mythologie du PDG est exagérée – que vous êtes tout contrôlant et omniscient et rapide et décisif”, a-t-il déclaré. «Cela donne un aspect presque caricatural. Le rôle de PDG moderne est tout autant un serviteur et un facilitateur qu’un leader. »

Ce n’est pas du contrôle et de la commande, a déclaré Scheuing. «Vous construisez une culture et des équipes, et vous créez un environnement où les gens peuvent réussir.»

Le rôle de PDG moderne est tout autant un serviteur et un facilitateur qu’un leader.

Nous avons rencontré Scheuing pour ce Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: British Airways, BA 53 (la navette technologique Londres-Seattle), quelque part entre les îles Féroé et l’Islande.

Types d’ordinateurs: Comme un chef avec un sur-assortiment de couteaux, j’utilise un MacBook Pro et un Mac Air fonctionnant à la fois sous Windows et MacOS, un joli grand iMac et une Surface, et un gros morceau de stockage dans le cloud pour l’empêcher de prendre la forme d’une poire .

Appareils mobiles: iPhone X (toujours avec un écran immaculé!), iPad Pro – d’autant plus qu’il bat un ordinateur portable pour une prise de notes discrète lors des réunions clients.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: OneDrive garde les choses ensemble, Zoom – avec les sept bureaux de Changepoint dans le monde – est toujours activé. Yammer et Slack pour garder un œil sur la culture et l’ambiance. PowerPoint, comme je parle en images.

Le bureau de Scheuing a une vue terne, mais offre un meilleur accès aux employés. (Photo de point de changement)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Lorsque j’ai rejoint Changepoint, j’avais besoin de me familiariser rapidement avec la culture existante, j’ai donc choisi un bureau central plutôt qu’un bureau de coin afin de bénéficier d’un trafic et d’une interaction maximum juste devant ma porte. J’ai une «belle» vue territoriale au septième étage de l’urbanité qu’est Spring et Third Avenue (nous aimons que nos équipes techniques soient inspirées, donc elles ont la vue sur l’eau). Mon tableau blanc est un gâchis, et mon bureau est recouvert d’une quantité remarquable de papier, remarquable par un type de logiciel qui a embrassé l’espace de travail numérique, les processus et les outils de contenu pendant deux décennies. Nos bureaux à travers le monde ont tendance à être ouverts, sans tracas, bien que nous venons d’installer une superbe machine à expresso Marzocco rouge vif ici à Seattle. Cela nécessite une vidéo de formation et une certification, reflétant quelque peu l’obsession de notre domaine de projet.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Je reste simple en ne le stressant pas trop, et j’essaie d’avoir un sens clair de la hiérarchisation des deux. Il y a un rythme naturel de travail et de vie, et cela aide à rester flexible. Cela peut signifier travailler quelques heures tôt le matin en vacances pour garder le reste de la journée clair, ou prendre un début de soirée spontané pour rattraper un vieil ami.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? Surtout LinkedIn car cela m’aide à rester à jour avec tant d’anciens diplômés professionnels de mon réseau. Je l’utilise également pour rester en contact avec nos clients pour voir sur quoi ils travaillent, selon leurs propres mots. En dehors de cela, Instagram pour rester en contact avec des amis (et les sondeurs) et Twitter uniquement en tant qu’outil de service client, car je n’ai pas besoin de la cacophonie autrement.

Il y a un rythme naturel de travail et de vie, et cela aide à rester flexible.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? J’utilise ma boîte de réception pour gérer le backlog, jamais en dessous de 100 et jamais au-dessus de 200 ou je deviens nerveux. Je n’ai jamais eu à déclarer faillite par e-mail.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 32, typique d’une semaine après le voyage

Comment dirigez-vous les réunions? Ordre du jour préparé de manière collaborative, participative, axé sur les faits et non sur les opinions déguisées en tant que telles. Saupoudrer d’une quantité décente d’humour, appropriée et autrement, et 5% de «Lord of the Flies».

Uniforme de travail quotidien? Smart casual, comme diraient les Britanniques. Je récupère une grande partie de mes vêtements dans les escales de l’aéroport dans les boutiques hors taxes, ce qui peut expliquer pourquoi j’ai autant de pantalons bleu Boss. Oh, et comme mon équipe marketing me le rappelle, j’ai une quantité inquiétante de gilets gonflés Uniqlo.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Surtout avec un horaire de voyage très long, j’essaie de penser à l’avance et de créer et protéger des occasions petites et grandes. Je crois aussi que les voyages – un changement de décor dans des espaces plus restreints – sont bons pour la vie de famille. Donc, bien que la dernière chose que je veuille habituellement faire, c’est de quitter la ville à nouveau, nous trouvons que cela fonctionne pour nous. Avec cela et les coûts irrécupérables (abonnements aux sports, aux arts, etc.), il y a une dissuasion à annuler.

Cela devient-il parfois loufoque? Sûr! Je me souviens que l’équipe de football de ma fille s’était rendue en Coupe d’Etat et avait fait des allers-retours à Dubaï, Tianjin et Amsterdam trois semaines de suite. Mais je n’ai raté aucun match.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Quand je suis à la maison, je me dirige vers les montagnes pour skier, faire de la randonnée, du vélo – sauf pendant la saison de boue, alors c’est difficile. Je fais de l’exercice tôt le matin. Au moment où je frappe le parking de l’Interstate 520, je suis toujours en mode Zen.

Qu’écoutes-tu? J’ai une gamme assez large, ce qui signifie que je suis probablement en train de bloquer les algorithmes de Spotify quelque part. J’ajoute toujours des artistes à ma liste et j’ai actuellement Steady Holiday, Grimes, XTX et un tas de «contributions» de mes enfants en rotation. C’est entrecoupé de beaucoup d’Ultravox, Morrissey et Rush … c’est compliqué.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Wall Street Journal 10-Point (une liste organisée des meilleurs articles), Fort Sheet’s Term Sheet et CEO Daily, Der Spiegel pour garder un œil sur la patrie, ., Engadget, et je commence chaque matin avec un café et une édition analogique du Seattle Times .

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Enfin, je me suis mis à lire «Bad Blood» de John Carreyrou, un rappel que la réalité est souvent plus folle que la fiction – surtout si vous confondez les deux. La prochaine étape est «The Road to Reinvention» de Josh Linkner. Il était à notre conférence client, mais j’étais tellement occupé à préparer ma présentation que je n’ai pas complètement saisi son discours. Quiconque croit fermement que Détroit peut et se réinventera mérite une écoute.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Je suis un oiseau de nuit naturel, mais je me suis recyclé de force pour être un lève-tôt, donc ce n’est pas bon pour les mathématiques du sommeil, je suppose.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Dur, et ce ne sont généralement pas MES meilleures idées; Je suis plus le conservateur. Je ramasse des trucs partout et je note les choses en continu. Je suis un peu dehors, ce qui signifie que je peux me fier aux idées des membres de l’équipe, des clients, lors d’événements de l’industrie et parfois simplement de laisser l’esprit vagabonder (c’est pourquoi j’ai toujours mon téléphone avec moi parce que si je ne notez-le, il ne sera peut-être pas rappelé).