Mavic Air 2, a dévoilé la conception et le prix de lancement du nouveau drone DJI

Le tout nouveau DJI Mavic Air 2 n’a plus de secrets! Grâce à la fuite DroneDJ, nous pouvons tout savoir sur le nouveau drone à venir dans les prochains jours. En fait, la conception, les spécifications techniques et le prix ont été anticipés par le bécher.

Mais allons-y dans l’ordre. la Mavic Air 2 a obtenu la certification FCC, ou la dernière étape avant la commercialisation effective sur le sol américain. Grâce à ces documents, il est possible de constater que DJI a essayé de fabriquer un drone que c’est à tous égards supérieur au modèle précédent.

Voici le DJI Mavic Air 2

la la conception générale du Mavic Air 2 suit celle du modèle précédent, mais les nouvelles sont à l’intérieur. En fait, le drone peut compter sur une batterie plus grosse qu’il pourra pour assurer plus de temps de vol, pour le plus grand plaisir des fans. De plus, la vitesse maximale réalisable sera plus de 68 kilomètres par heure. La caméra choisie par DJI aura 48 mégapixels et pourra enregistrer des vidéos en 4K.

Des nouvelles également concernant le système de stabilisation qui sera à trois axes et pourra compter sur différents modes automatiques, y compris le mode ActiveTrack 3.0. Le système de suivi avancé permettra au drone de s’accrocher et de suivre un sujet de manière complètement automatique.

Malheureusement, la date officielle de commercialisation est actuellement inconnue. DJI travaille également à la mise à jour de son site officiel, mais n’a rien communiqué sur le Mavic Air 2. Cependant, grâce à DroneDJ, nous pouvons constater que le drone coûtera 799 $ aux États-Unis. La seule information certaine est que le producteur tiendra une présentation le 27 avril et sûrement quelque chose de plus peut être découvert.