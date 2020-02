Maya Peterson de Slalom est une force Salesforce pour les femmes qui entrent dans la technologie – .

Maya Peterson se prélasse lors d’une randonnée dans le parc national des Cascades de Washington à Hidden Lake. (Photo gracieuseté de Maya Peterson)

Incapable de terminer ses études collégiales et de travailler jusqu’à trois emplois à la fois dans les industries de services et à but non lucratif, Maya Peterson a pris un risque et emprunté de l’argent à sa famille afin de s’inscrire à une classe d’administration avec Salesforce. Ça a payé.

Près de six ans plus tard, Peterson possède 11 certifications Salesforce et est un MVP Salesforce en tant que consultant chez Slalom à Seattle. Notre dernier Geek de la semaine travaille avec une variété de clients allant des grandes organisations aux petites organisations à but non lucratif pour les aider à résoudre les problèmes.

«J’ai été élevée par une mère célibataire qui travaillait plus de 80 heures par semaine pour subvenir aux besoins de ma sœur et moi», a déclaré Peterson. «En grandissant, j’ai vu de visu les défis auxquels les femmes et les mères à faible revenu sont confrontées lors de la transition de leur carrière.»

Deux choses ressortent de son expérience: tout le monde ne peut pas simplement emprunter de l’argent à sa famille et tout le monde n’a pas de relations dans la technologie à laquelle il peut s’adresser pour ce premier emploi, des conseils ou des ressources de formation.

“Pour aider d’autres femmes de Seattle qui souhaitent entrer dans la main-d’œuvre technologique, j’ai piloté un programme gratuit de 10 semaines préparant neuf femmes à l’examen de certification Salesforce en utilisant Trailhead – l’outil d’apprentissage en ligne gratuit de Salesforce”, a déclaré Peterson.

Les femmes ont également été jumelées à des mentors de l’industrie technologique.

Maintenant, grâce au partenariat et au soutien de Slalom, de l’association à but non lucratif Dress for Success Seattle et d’autres membres de la communauté Salesforce locale, les neuf femmes ont obtenu leur diplôme de la classe inaugurale et continueront avec une nouvelle cohorte cet automne, selon Peterson.

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Maya Peterson:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? En tant que consultant Salesforce, mon rôle varie en fonction de mon client. Je peux porter de nombreux chapeaux d’analyste commercial, concepteur de solution, constructeur ou testeur. J’écris de la documentation, crée et anime des formations. Cela peut aller du mappage d’histoires très complexe au nettoyage des données. J’aime aider les clients à résoudre leurs problèmes. J’apprécie vraiment le travail et voir les résultats faire une différence pour quelqu’un. En fin de compte, j’ai toujours été motivé par l’aspect humain du travail.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? C’est une grande question avec une réponse plus grande que celle que j’ai le temps de fournir. Je me spécialise dans Salesforce, qui est un outil de gestion de la relation client (CRM). Cependant, il a atteint au-delà de cela dans une plate-forme client à 360 degrés.

Pour travailler avec Salesforce, vous devez comprendre et travailler avec des personnes. Vous ne construisez pas dans une boîte. Votre principale préoccupation est toujours de comprendre les utilisateurs et les clients qui utilisent le système. C’est beaucoup plus intéressant qu’il n’y paraît. J’ai la chance de découvrir une variété d’entreprises différentes et leur fonctionnement et de travailler avec des personnes fascinantes et talentueuses.

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme ou d’une formation en informatique pour apprendre Salesforce, vous avez besoin de la persévérance pour apprendre de nouvelles choses, des compétences humaines et la capacité de penser de manière critique et de poser les bonnes questions. C’est pourquoi c’est un excellent pont vers la technologie, en particulier avec des ressources d’apprentissage gratuites comme Trailhead.

Où trouvez-vous l’inspiration? Pendant mon temps libre, quand le temps le permet, je fais de la randonnée. La randonnée nous rappelle que nous sommes tous capables d’accomplir des exploits redoutables. Lorsque je me sens submergé par les tâches que je me suis fixées, je me rappelle à quelle distance mes jambes peuvent me porter. Même si c’est difficile, même si je dois m’arrêter et respirer, je peux atteindre mes objectifs si je mets juste un pied devant l’autre.

Quelle est la technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Je sais que je devrais dire mon téléphone ou mon ordinateur et ces choses contribuent à ma subsistance. Je ne pouvais VRAIMENT pas vivre sans mes lentilles de contact perméables aux gaz rigides. J’ai une maladie oculaire rare appelée kératocône, j’ai besoin de mes lentilles pour voir et aider à stabiliser mon état. Mon astigmatisme est trop sévère pour que les lunettes ou les lentilles souples fonctionnent, donc je suis toujours reconnaissant que des lentilles comme celle-ci existent.

(Photo gracieuseté de Maya Peterson)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Mon espace de travail change constamment en fonction du client avec lequel je travaille. Chez Slalom, nous avons partagé des bureaux ainsi qu’une variété d’autres espaces pour travailler. Cela fonctionne pour moi parce que je n’aime pas l’encombrement et j’apprécie la liberté de me déplacer et de travailler de n’importe où j’ai mon ordinateur et mon WiFi.



Votre meilleur truc / astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. Je pense que c’est un mythe que nous sommes tous censés avoir le travail et la vie de tous les jours complètement gérés. Je fais de mon mieux. J’accepte souvent plus que je ne peux gérer et je dois faire des choix ou des sacrifices difficiles. Je préfère tirer pour quelque chose de grand et échouer plutôt que de rester en sécurité. Si vous essayez d’accomplir quelque chose, ça va être difficile et vous allez vous sentir découragé, continuez à faire de votre mieux. Concentrez-vous sur les petites victoires, soyez patient, si vous échouez, essayez à nouveau. Il a fallu près de deux ans de planification, d’échec et de réessai pour mener à bien le cours de 10 semaines de Salesforce. Ne te compare pas aux autres, y compris moi. Aucun de nous n’a tout compris.

Mac, Windows ou Linux? J’ai un Mac à la maison et Windows pour le travail. J’essaie de rester OS agnostique.

Kirk, Picard ou Janeway? Lieutenant-commandant Worf

Transporteur, machine à voyager dans le temps ou manteau d’invisibilité? Personnellement, je choisirais Transporter, prendrais le travail à distance à un tout nouveau niveau, mais j’ai écrit un article de blog sur une machine à remonter le temps basée sur le contrôle de source: https://unhandledsunshine.com/2018/12/26/how-to- git-back-to-the-future-man /

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… démarrer une organisation à but non lucratif qui fournit des ordinateurs portables et d’autres ressources matérielles technologiques pour des ateliers / bootcamps / classes techniques à but non lucratif. L’accès aux ordinateurs était notre plus grand obstacle avec la classe Dress for Success; Dieu merci, Slalom a pu vous aider!

J’ai une fois fait la queue pour… la plupart des livres Harry Potter lors de leur première sortie.



Vos modèles et pourquoi? Je me souviens que ma mère travaillait plus de 80 heures par semaine et s’enseignait elle-même le développement Web pour qu’elle puisse construire une vie meilleure pour nous. Elle est l’une des personnes les plus intelligentes, les plus travailleuses et les plus gentilles que je connaisse. Elle m’a appris à être une femme forte, à exprimer mon opinion et à travailler dur pour atteindre mes objectifs. Elle soulève toujours les gens.

Le plus grand jeu de l’histoire: “Le Machine incroyable. “



Meilleur gadget de tous les temps: Inspecteur Gadget.

Premier ordinateur: Nous avions un PC de bureau. Je ne me souviens pas de la marque.

Téléphone actuel: Une sorte de Droid… L’important, c’est qu’il est étanche et incassable.

Application préférée: Chrome, Maps, OneBusAway – J’aime les applications qui me permettent d’accéder aux informations dont j’ai besoin en quelques secondes.



Cause préférée: Depuis que j’ai déménagé à Seattle, je fais partie du Comité international de secours, Babies of Homelessness et Dress for Success Seattle. Je suis un ancien d’AmeriCorps. Les causes que je soutiens changent avec le temps. Je fais ce que je peux localement pour essayer de faire la différence.

Technologie la plus importante de 2020: Probablement IA / automation. Le fait que de plus en plus, nous pouvons remplacer les travailleurs humains par une automatisation intelligente. J’étais à l’aéroport de San Francisco et j’ai vu un robot qui faisait des lattès fantaisistes pour les gens. En tant que personne qui a passé huit ans à travailler dans le secteur des services, qui a des amis qui travaillent dans le secteur des services, cela me fait réfléchir et réfléchir; cela aura un grand impact.

Technologie la plus importante de 2022: Toute technologie qui réduit ou aide à faire face à l’impact du changement climatique sera de la plus haute importance à l’avenir.

Un dernier conseil pour vos amis geeks? Ne paniquez pas et portez une serviette.

Site Internet: Soleil non géré

Twitter: @mayaliciap

LinkedIn: Maya Peterson