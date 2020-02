Mazda3 2019 Skyactiv X, épicée: une voiture attrayante

Vous ne serez jamais heureux de cuisiner pour une autre personne. Inez, (Chef 2014)

Il faisait plusieurs fois le tour du souk, d’abord avec une grande désorientation. Saturé par le bruit tonitruant des voix et le bruit des artisans et des camionnettes qui passaient à une vitesse absurde parmi la foule qui se rassemblait dans n’importe quel espace libre au sol. La grande masse des gens bougeait comme une marée qui semblait toujours aller à l’encontre de l’endroit où il avait décidé de voyager. Peu de temps après, épuisé par l’effort, il se laisse emporter par le courant humain et transforme sa confusion en résignation. Il avait voyagé dans l’espoir de se détendre et de se reposer mais la vérité est qu’il se sentait épuisé par toutes les choses qu’il était censé voir. Se réveiller tôt, se coucher tard et en attendant les pèlerinages culturels obligatoires et épuisants.

Il commença à remarquer qu’il s’habituait au bruit du souk qui avait par le passé semblé tonnerre, était presque devenu une musique relaxante. La pression et la chaleur du reste des corps entre ceux qui ont voyagé l’ont plongé dans une sorte de transe et emporté par la marée humaine. Les yeux fermés, il réalisa qu’il avait même senti l’odeur du souk, une odeur vertigineuse qui acheva la rêverie dans laquelle il était et sur laquelle il continuait de bouger malgré qu’il n’en soit pas conscient. Soudain, l’odeur a changé et le bruit s’est atténué, il a remarqué que la pression et la chaleur du frottement des corps avaient disparu. Il ouvrit les yeux. Il était dans une sorte de magasin mal éclairé avec de la moquette et une atmosphère pleine d’une odeur intense et âcre d’épices. Une voix rauque se fit entendre derrière un épais rideau: “Je t’attendais.”

La Mazda3 est la grande nouveauté du constructeur japonais pour tenter de discuter de l’offre Toyota de voitures hybrides écolabellisées. Dans ce cas Mazda, à l’opposé de sa concurrente, a opté pour un système d’hybridation léger avec un petit moteur électrique 24 volts. et aussi une petite batterie qui ne peut pas déplacer la voiture mais qui aide le moteur à tourner.

Fiche technique Mazda3

Nous avons déjà eu l’occasion de tester un modèle Mazda3 avec le moteur de 122 chevaux appelé Skyactiv-G qui nous a convaincus pour la douceur et la progressivité mais qui manquait de puissance, surtout compte tenu de la philosophie du modèle et de la marque elle-même qui vise au développement de ses modèles pour offrir certaines sensations sportives.

Ce moteur de 179 chevaux complète une gamme de moteurs Eco qui, curieusement (ou peut-être moins) coïncident presque exactement avec la puissance des deux modèles hybrides que Toyota propose avec sa Corolla. C’est un modèle de taille similaire à la Mazda3 mais propose également un modèle appelé Touring Sports avec une carrosserie familiale que Mazda n’offre pas.

Plus de chevaux

Nous avons déjà évoqué dans l’article précédent le design extérieur et l’approche de la Mazda3, qui répond à une philosophie de voiture de sport moderne qui a évolué au fil du temps pour transmettre un dynamisme mais aussi actuel dans ses lignes. De la conception des phares, nets et larges, au profil de la carrosserie qui subsiste comme nous l’avons souligné une certaine visibilité intérieure.

Les groupes optiques arrière ont un air de voiture de sport italienne avec son design allongé mais composé d’éléments circulaires. L’esthétique sportive complète un aileron arrière pas trop large mais bien visible en noir et une jupe avant de couleur carrosserie surmontée d’une ligne noire. Sur le devant domine la grille de ventilation polygonale qui donne de la personnalité et identifie le modèle.

À l’intérieur, cela vaut ce que nous avions pour l’autre motorisation, une position de conduite très prudente avec un volant rembourré à trois rayons, les indicateurs d’aiguille dans lesquels celui du centre (celui qui mesure la vitesse) est en fait un affichage numérique dans celle indiquée en plus de la vitesse à laquelle la voiture roule, d’autres informations supplémentaires.

Style sport

Cette configuration offre un sens du style entre les sports modernes et l’esthétique vintage qui est vraiment atteint. D’autres éléments qui contribuent à l’esprit sportif sont la conception des sièges, avec un bon soutien lombaire qui nous aide à ne pas bouger face aux courbes à une certaine vitesse.

Nous avons également noté que la position de conduite et le passager sont très confortables et invitent à des kilomètres, tandis qu’à l’arrière, bien que les sièges soient confortables, la visibilité et l’éclairage sont quelque peu limités. Il y a deux personnes et une troisième avec quelques difficultés et il n’y a pas de prises USB ni de prises de ventilation pour les occupants des sièges arrière.

Le coffre pour sa part n’est pas le plus grand mais est tout à fait utilisable. Dans l’ensemble, les finitions intérieures sont à la hauteur de ce qui est attendu de cette marque, qui est beaucoup et qui est perçue comme une voiture de catégorie supérieure. Eh bien, bien que le système d’information et de divertissement avec l’écran de sept pouces que nous connaissions déjà des modèles précédents ait continué.

Plus de chevaux

Le point clé de ce test est sans aucun doute la conduite et découvrez si avec ces presque soixante chevaux, la Mazda3 se transforme en quelque chose de plus qu’une voiture avec des aspirations. Rappelez-vous que dans ce modèle avec Skyactiv-X, comme avec le Skyactiv-G, Mazda n’intègre pas de turbocompresseur (bien qu’un compresseur mais n’augmente pas la puissance) donc la poussée vient des quatre cylindres qui s’additionnent deux litres de cylindrée sans suralimentation ni aide autre que le petit moteur 24 volts.

De plus, étant donné ce concept particulier de voiture hybride, il n’est pas nécessaire d’être associé à une transmission automatique, afin que nous puissions profiter d’un changement manuel qui pourrait potentiellement accorder plus de contrôle et de sensations sportives parce que nous pouvons accélérer les révolutions à notre gré (avec certains limites).

Passant en revue le concept de cette motorisation, il s’agit d’un moteur à explosion qui utilise deux systèmes d’alimentation de manière interchangeable comme le décide l’ordinateur du même. Le système est appelé allumage par compression d’étincelles, ce qui signifie que dans certaines conditions, l’explosion à l’intérieur du cylindre est produite par la compression du mélange et, à d’autres occasions, c’est l’étincelle de la bougie qui produit l’explosion.

Toujours disposé

Cela permet au moteur de fonctionner de manière optimale dans presque toutes les températures et conditions de fonctionnement, ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique et de très faibles émissions pour un moteur à essence de puissance comparable. De plus le moteur électrique 24 volts d’un peu plus de 8 chevaux met également son grain de sable lorsqu’il entre en jeu au moment du démarrage et pour assister le générateur.

En revanche ce bijou d’ingénierie est totalement transparent, c’est-à-dire que les sensations lors de sa conduite ne varient pas par rapport à une voiture équipée d’un moteur à explosion traditionnel. Et cela aussi en gardant intactes les aspirations sportives que Mazda entend avec ses 180 chevaux et un couple de 224 Nm.

Mais bien que la technologie soit fascinante, l’important est de savoir comment elle se comporte sur la route. Les premiers pas avec cette version ne transmettent pas de différence radicale avec le moteur de 122 chevaux, qui démarrait déjà très facilement. Il faut augmenter les révolutions et utiliser le changement pour déclencher des sensations supérieures à la version moins puissante.

Progressivité et raffinement

La meilleure chose à propos du moteur est la progressivité, le manque de vibrations et le silence de l’habitacle, bref, un confort de conduite raffiné et très élevé. C’est un moteur extrêmement civilisé donc il lui manque une personnalité particulièrement sportive. Bien qu’il y ait une différence avec le moteur de 122 chevaux démarrant à 6000 tours, où les deux atteignent le régime de puissance maximale, le moteur ne s’étire plus (dans les deux cas) et nous n’aurons pas une plus grande réserve de puissance.

Si avec les moteurs atmosphériques de Mazda, il était nécessaire de faire un usage assez intensif du changement pour maintenir la poussée du moteur, dans ce cas, la nécessité de jouer avec les engrenages est similaire. Le moteur électrique aide légèrement dans la phase de démarrage, qui est très rapide, mais pas au lancement de la voiture.

Eco-sports

En bref, le Skysctiv-X est une motorisation que nous pourrions définir comme des éco-sports. Les sensations sont plus grandes qu’avec une voiture hybride traditionnelle mais elle a un esprit moins sportif qu’un moteur à explosion suralimenté de puissance similaire mais par rapport à cette consommation et les émissions sont beaucoup plus faibles.

En ce qui concerne le comportement de la voiture sur les routes tournées, nous revenons pour assister à un excellent travail des ingénieurs de la marque japonaise. La voiture adhère à l’asphalte en toute sécurité et transmet tout ce dont nous avons besoin au volant pour entrer en toute sécurité dans la courbe ou rectifier si nécessaire. Ce sont des réactions nobles et très sédentaires qui admettraient une motorisation plus heureuse sans aucun problème.

Conclusions

Nous avons vraiment aimé la Mazda3 et le déploiement d’ingénierie avec ce moteur particulier, le soi-disant Skyactiv-X, est impressionnant. Non seulement ils ont pu résoudre des problèmes techniques très importants pour le faire fonctionner, mais ils ont réussi à combiner une extrême douceur de fonctionnement avec des émissions et des consommations très faibles pour leur niveau de puissance.

Le seul mais c’est que pour y parvenir ils ont dû sacrifier une partie de l’esprit sportif qui semble promettre aux 180 chevaux de son dossier technique. Habituée aux moteurs suralimentés qui montent tour à tour avec rage cette Mazda3 semble moins, mais en réalité nous avons plus de puissance et plus qu’assez pour rouler en tout cas … mais avec un peu moins de sensations que prévu. C’est une voiture incroyable et un achat fortement recommandé tant que vous ne vous attendez pas à ce que vous ne pouvez pas offrir.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Une excellente voiture si vous ne recherchez pas un comportement très sportif. Bons chiffres de consommation et d’émission pour une voiture avec un système d’hybridation léger

Système d’infodivertissement8