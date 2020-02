McLaren signe Splunk et Darktrace comme partenaires technologiques F1 2020

McLaren Racing a annoncé deux nouveaux partenaires technologiques majeurs alors que l’équipe se prépare pour la nouvelle saison.

Avec le début de la campagne de Formule 1 2020 dans quelques semaines, McLaren a dévoilé un partenariat avec les experts du Big Data Splunk pour stimuler sa recherche et son développement grâce à la puissance du Big Data.

L’équipe basée à Woking a également annoncé qu’elle avait engagé la société de sécurité Darktrace pour être son partenaire officiel de cybersécurité de l’IA, contribuant ainsi à protéger l’entreprise contre les cyberattaques de toutes tailles.

Protégé

En tant que partenaire officiel de cybersécurité, l’intelligence artificielle cybernétique de Darktrace sera utilisée dans l’ensemble du groupe McLaren, y compris ses branches IndyCar et de fabrication routière.

L’équipe affirme que la technologie Darktrace donnera à McLaren une visibilité complète sur l’ensemble de son infrastructure numérique – des capteurs IoT sur chaque voiture F1 au logiciel basé sur le cloud qui alimente les opérations – et identifiera les menaces dès leur apparition.

«Nous sommes ravis de nous associer à McLaren, une entreprise dont l’innovation est au cœur», a commenté Poppy Gustafsson, PDG de Darktrace.

«Les cyberattaques qui cherchent à perturber les événements mondiaux, ainsi que les attaques qui volent subtilement la propriété intellectuelle convoitée, sont en augmentation. Nous sommes fiers que notre technologie bénéficie de la confiance nécessaire pour protéger automatiquement l’équipe McLaren, leur permettant de courir jusqu’à la ligne d’arrivée en sachant que leurs systèmes sont sécurisés par la Cyber ​​AI de renommée mondiale. »

Splunk deviendra l’un des partenaires technologiques officiels de McLaren, apportant sa plate-forme Data-to-Everything à McLaren Racing et au groupe McLaren dans son ensemble.

Les systèmes Splunk vont maintenant chercher à capturer des données à travers l’infrastructure, le réseau et l’environnement de serveurs du Groupe McLaren et à travers la fonction McLaren Racing, y compris des voitures de Formule 1 de l’équipe, aidant l’équipe à accélérer le développement.

«De la chaîne de production au circuit, Splunk aidera McLaren à générer des résultats commerciaux significatifs en connectant toutes ses données à une vitesse féroce et à une échelle immense. Les performances sont essentielles dans le monde de la course, et ce n’est pas différent dans le monde des données, ce qui rend ce partenariat parfaitement adapté », a déclaré Doug Merritt, président et chef de la direction de Splunk.