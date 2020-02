MediaTek, deux nouveaux chipsets pour téléphones de jeu de milieu de gamme

MediaTek a révélé deux nouveaux chipsets conçu pour opour offrir les meilleures performances sur les futurs smartphones de jeu milieu de gamme. Des technologies qui, au moins dans un premier temps, seront destinées au marché indien, où le marché du Gaming-Phone connaît une croissance incontrôlable et sera bientôt peuplé d’une nouvelle série de smartphones qui, malgré leur bon marché relatif, parviennent toujours à garantir d’excellentes et longues performances sessions de jeu.

Plus précisément, les chipsets dont nous parlons sont lesHelio G70 et leHelio G80. Pour le moment, les différences entre les deux technologies ne sont pas claires: les deux ont un Conception à 8 cœurs avec nœud de 12 nm et deux grands cœurs A75 cadencés jusqu’à 2 GHz, combinés avec six processeurs A55 jusqu’à 1,8 GHz, plus un GPU AMR de la série Mali-G52 cadencé à 950 MHz. Helio G70 et Helio G80 peuvent également être combiné avec un maximum de 8 Go de RAM.

En plus de cela, MediaTek pense également à un nouvel ensemble de fonctionnalités exclusives qui affectera les prochains smartphones Gaming milieu de gamme et qui ont été regroupés dans le nouveau mode “HyperEngine». Parmi les nouveautés, la transition intelligente du WiFi vers le réseau LTE lorsque la connexion semble instable et le signal faible; prise en charge de plusieurs caméras et Voice on Wake-up.

Realme C3, premier smartphone avec SoC MediaTek Helio G70

Le premier smartphone alimenté par le SoC MediaTek Helio G70 sera Realme C3, dont les débuts sont attendus pour le 6 février. Selon Realme, la mise en œuvre de cette technologie fera du smartphone un excellent téléphone de jeu économique.

Realme C3 sera disponible pour le marché indien et, parmi les fonctionnalités attendues, nous en mentionnons une Écran de 6,5 pouces, Batterie 5000 mAh et disponibilité en deux variantes: une avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne, l’autre avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.