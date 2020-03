MediaWorld dépasse Unieuro avec un dépliant et des offres effrayantes

MediaWorld fait respirer Unieuro sur le cou avec une série de dépliants plein d’opportunités à ne pas manquer, juste pour ceux qui sont fermés à la maison dans un travail intelligent ou ceux qui recherchent de nouveaux appareils pour leur maison.

Tous les achats, il est toujours bon de s’en souvenir, peuvent être finalisés exclusivement en ligne, les magasins individuels dispersés dans toute la zone étaient fermé jusqu’à date à définir en raison du virus qui affecte l’Italie et le monde. Quel que soit le montant dépensé ou le type de produit, le expédition volonté toujours libre à votre domicile.

Flyer MediaWorld: avec ces réductions, tout le monde économise

la dépliants de MediaWorld actuellement actifs, ils sont différents les uns des autres, mais ils partagent tous de grandes économies à tous points de vue. Le plus commun et le plus féroce est certainement leAccueil Sweet Work, une série de prix faible qui permettra au consommateur d’acheter les appareils les plus demandés pour des activités de travail intelligentes: ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tout-en-un, imprimantes, moniteurs, logiciels et similaires.

En parallèle, une belle campagne promotionnelle sur les marques a également été activée Uniqo et ISY, deux fabricants d’accessoires pour smartphones de prix notoirement bas, rendu encore meilleur par les offres. Encore une fois, rappelez-vous, l’expédition est complètement gratuit à votre domicile.

Pour découvrir et connaître la campagne promotionnelle conçue par Flyer MediaWorld, connectez-vous au lien suivant.