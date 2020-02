MediaWorld et Unieuro offrent une réduction sur tous les smartphones Honor

MediaWorld et Unieuro smartphones honneur à des prix jamais vus auparavant, seulement dans les premiers jours du mois de Février 2020 les plus grands détaillants d’électronique de notre pays visent à réduire autant que possible les propositions d’achat de certains des modèles les plus attractifs.

Alors que les campagnes promotionnelles sont toujours actives pour tenter d’inciter les consommateurs à acheter dans les magasins, le choix de MediaWorld et Unieuro pour abaisser le prix des smartphones honneur, offrant toujours tous les services et possibilités que nous voyons déjà inclus dans les normales offres. Ne manquez pas les meilleurs de toute façon Codes de réduction Amazon distribué gratuitement et exclusivement sur notre chaîne officielle Telegram.

MediaWorld et Unieuro réduisent au maximum les prix des smartphones Honor

Les options de choix pour l’utilisateur final sont vraiment très tentant et séduisant, en particulier, nous parlons des prix suivants:

Honor 9X – distribué en couleur Midnight Black – en vente à 229 euros.

Honneur 20 – à vendre à 349 euros dans les couleurs Midnight Black et Sapphire Blue.

Honor 20 Lite – proposé à la modeste figure de 199 euros dans la coloration Phantom Blue.

Honor 20 Pro – proposé de 449 euros, mais uniquement et exclusivement dans la coloration Phantom Blue.

Honor 10 Lite – à vendre à 169,99 € dans la coloration intéressante de Midnight Black.

Tous les achats peuvent être effectués sur le site officiel ou dans des points de vente disséminés dans tout le pays, les modèles sont en version pas de marque avec garantie légale d’une durée de 24 mois. Qualité supérieure et prix abordables, voici un résumé du “jus” de la campagne promotionnelle menée par MediaWorld et Unieuro.