méfiez-vous de ce dangereux SMS

WhatsApp rassemble des publics de tous âges. La plate-forme de messagerie occupe tous les jours petits et grands. Au cours des dernières années, il n’a jamais été remis en cause popularité de WhatsApp, même si parfois cette popularité représente le pain quotidien des pirates et des cybercriminels.

WhatsApp, un SMS très dangereux menace tous les utilisateurs

Les nouvelles des dernières semaines ne sont nullement positives. Juste pendant ces jours il y a une circulation SMS qui met potentiellement un risque des milliers d’utilisateurs. Le message est directement connecté à WhatsApp. Il suffit de lire ce texte pour le réaliser: «Salutations de WhatsApp! Votre numéro de téléphone n’est pas enregistré sur cet appareil. Cliquez sur le lien pour activer le numéro de téléphone “.

Comme cela arrive souvent pour ce type de SMS, les lecteurs trouveront une pièce jointe lien vous êtes invité à cliquer sur. Le but des hackers derrière la diffusion de ce message est d’induire un clic sur le lien. Les utilisateurs qui se connectent au lien exposent leurs données sensibles à la vision des attaquants sur le Web.

Dans ce cas, l’épisode classique de phishing. En visualisant les données personnelles des utilisateurs, les attaquants peuvent créer de faux profils ou même revendre les mêmes données pour des découvertes promotionnelles

Dans des cas comme celui-ci, la meilleure chose à faire est de éliminer directement le message. Nous nous souvenons, en fait, que WhatsApp ne communique pas directement avec les utilisateurs et ne le fait pas via l’outil SMS.