méfiez-vous de la vérification des comptes, les nouvelles escroqueries viennent par e-mail

De nouvelles escroqueries en ligne ont eu lieu contre les titulaires de certains comptes courants, ce qui, en raison des derniers e-mails de phishing, risque de perdre non seulement la plupart des données sensibles, mais également tout l’argent du compte. Les tentatives de fraude récemment signalées visaient en particulier les clients Monte dei Paschi di Siena et Banca Intesa Sanpaolo.

Phishing: les nouvelles escroqueries en ligne drainent les économies des utilisateurs!

la tentatives de phishing adressés aux titulaires de cartes de crédit et les comptes courants signalés à ce jour sont très nombreux; tous prêts à voler des informations sensibles et à extorquer de l’argent à l’aide d’e-mails et de SMS signalant des communications fausses et dangereuses. Les cybercriminels, en particulier ces derniers mois, ont trouvé d’innombrables expédients afin de persuader les victimes potentielles, profitant même du contexte actuel dans lequel nous nous trouvons tous tristement impliqués.

Les e-mails de phishing récemment présentés aux clients de Banca Intesa Sanpaolo et Monte dei Paschi di Siena ont en fait tenté de compléter l’arnaque en justifiant demande de données d’accès au compte signalant en ligne l’invitation à lire une importante communication relative à l’état d’urgence sanitaire.

Encore une fois, les criminels ont tenté d’envoyer des utilisateurs dans un page frauduleuse capable de voler les informations saisies; et par conséquent, permettre aux attaquants d’accéder aux économies sur le compte.

Il est donc recommandé de vérifier la fiabilité de toutes les communications reçues en contactant des entités dont le nom apparaît de manière illégitime dans les messages de ce type. Il est également recommandé de ne pas cliquer sur les liens fournis par des tiers pour une raison quelconque et de ne pas insérer de données sensibles sur des pages suspectes.