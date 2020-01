méfiez-vous de l’arnaque qui efface le projet de loi

Banque Unicredit a une solide réputation derrière elle. Sa renommée, cependant, est embrouillé par une communication peu flatteuse qui prend la forme de phishing. Messages alarmants et dangereux conçus spécifiquement pour ouvrir la voie à ce qui a été étiqueté comme un fraude plein soufflé.

Bien que la société ait envoyé un notification d’avertissement à leurs clients, beaucoup tombent encore de l’hystérie en raison de la possibilité que les comptes et les cartes soient fermés et bloqués respectivement. Voici ce que la banque recommande.

Unicredit recommande: voici comment gérer le message inconnu

C’est en effet un message inconnu. La source n’est pas Unicredit mais un groupe d’arnaqueurs notoires moins connus qui travaillent dans les coulisses et prennent l’apparence de l’institut. La banque est prétendue en signant son nom et en utilisant le slogan, le copyright et la mise en page identiques à l’original.

Le fléau du phishing coule comme toujours pharmingou la dernière étape pour terminer l’attaque après une communication qui fait peur. Ce n’est qu’un lien suspect pour le fait de représenter un domaine enregistré pour des tiers. La banque n’a rien à faire.

L’utilisateur pourrait immédiatement le remarquer à partir d’une vérification rapide d’Internet. Bien que cette possibilité existe, beaucoup décident d’insérer données personnelles et lettres de créance l’accès aux services bancaires à domicile qui doivent être soigneusement gardés. Nous finissons par remettre tout l’argent aux malfaiteurs.

Dans le but spécifique de limiter la menace à la source, Unicredit lui-même en a créé un page d’assistance qui est accessible via ce lien. Dans un extrait de la documentation, il est possible de résumer l’affaire et les techniques de défense à adopter.

“Il existe plusieurs types d’e-mails circulant, envoyés par un faux expéditeur UniCredit, visant à voler frauduleusement données personnelles et bancaires (y compris les numéros de carte, les codes d’accès et les appareils bancaires via Internet).

Les communications, à travers divers arguments (dossiers Equitalia, bloc de carte, notification de paiement ou télégramme), incitent ceux qui les reçoivent à cliquer sur les liens qui y sont contenus et à accéder à un faux site UniCredit».