méfiez-vous des coupons de réduction et des offres frauduleuses

La chance d’en obtenir un coupon de réduction montant non négligeable ou pour pouvoir effectuer achats à prix spéciaux grâce aux offres pratiques excite tout le monde, tous les utilisateurs peuvent être dupés. Malgré cela, il est important de procéder avec prudence et de ne pas se fier aux e-mails, SMS ou publications sur les réseaux sociaux qui promettent des remises et des prix sans aucune raison réelle. À de nombreuses reprises, ces communications ont été conçues par des cybercriminels qui ont l’intention de frauder des utilisateurs moins expérimentés en les convaincant de demander le coupon de réduction promis; ou collecter un prix présumé, afin d’obtenir des données personnelles et, par conséquent, leur argent.

Phishing: les cybercriminels promettent des offres et des coupons de réduction pour cacher l’arnaque, soyez prudent!

Les gadgets utilisés par les cybercriminels pour diffuser leurs tentatives de fraude sont nombreux. Parmi les diverses communications conçues, il y a des cas où l’attaque de phishing est cachée derrière un message concernant offres pratiques et la capacité d’obtenir coupons de réduction fictive.

Il y a eu de nombreux rapports de tentatives de phishing qui ont exhorté les utilisateurs à fournir des données sensibles, et même les informations d’identification pour accéder au compte en ligne, afin de recevoir un coupon de réduction ou de recevoir un cadeau cher. Dans ces cas, il est très important de vérifier que l’initiative provient bien de l’entreprise ciblée par les malfaiteurs et d’éviter d’insérer des informations sensibles sur les pages suggérées.

En accédant aux sites proposés par les cybercriminels, vous arriveriez en fait dans des pages clones créées pour “pêcher”, en fait, les informations demandées puis saisies. Cette étape permet aux criminels d’obtenir ce qui est nécessaire pour terminer l’arnaque et il convient donc éviter et ignorer messages suspects.