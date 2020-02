méfiez-vous des e-mails de phishing qui nécessitent des données

Un des tentatives de fraude en ligne le plus utilisé par les cybercriminels et le plus connu des utilisateurs en raison de l’intensité avec laquelle il se produit est le phishing. Le terme indique littéralement le but des criminels, en fait c’est une arnaque qui vise à voler les données sensibles des victimes en les “pêchant” à travers des pages frauduleuses créées par des pirates informatiques experts qui les utilisent pour voler les informations fournies à leur insu par les utilisateurs concernés eux-mêmes.

Arnaque en ligne: les e-mails de phishing attaquent tous les utilisateurs, voici comment éviter les risques!

Bien que très faible et très risqué, le phishing peut être évité grâce à une série de mesures à la portée de tous. En fait, même les moins expérimentés peuvent échapper au danger en se rappelant quelles sont les principales caractéristiques phishing par e-mail; et éviter de favoriser l’achèvement de l’arnaque en ligne.

À cet égard, veuillez donc noter que les courriels frauduleux sont présentés via une adresse qui, bien qu’elle puisse paraître initialement fiable, ne se rapproche que de celle officielle de l’organisme exploité comme appareil. Mais il y aura toujours un caractère différent auquel il est fondamental faites attention. De plus, il est conseillé de ne pas se laisser berner par les graphiques et logos contrefaits présents dans les communications. Les criminels ont désormais perfectionné leurs attaques, à tel point qu’ils ont pu recréer des pages graphiquement identiques aux pages officielles mais capables de voler toutes les informations saisies par les victimes. Le lien pour accéder à ces sites clones est un autre élément toujours présent dans les e-mails de phishing, sans quoi l’arnaque en ligne ne peut pas être complétée.

Il est donc très important d’identifier ces éléments et d’ignorer tous les messages contenant l’invitation à vérifier ou mettre à jour vos données personnel. Il est recommandé de ne pas donner lieu à ces e-mails concernant la possibilité de recueillir des prix; ou qui vous poussent à résoudre les problèmes concernant le statut de vos cartes de crédit. Dans tous ces cas, il suffit supprimer le message et surtout, ne cliquez pas sur le lien proposé par les pirates.