méfiez-vous des escroqueries téléphoniques du moment

Il y a beaucoup d’Italiens qui, après avoir contacté leur opérateur, trouvent qu’ils ont épuisé tous leurs propres crédit téléphonique sans raison apparente. Par conséquent, ces derniers sont donc obligés d’effectuer plusieurs recharges pendant un mois pour couvrir le coût du tarif mensuel. Bien que, apparemment, cela puisse sembler un problème en raison d’une erreur de l’opérateur, en réalité, ils sont réels escroqueries que, d’une manière complètement silencieuse, effacer le crédit de l’utilisateur chaque mois. Alors, découvrons plus de détails à ce sujet et comment nous défendre.

Escroqueries téléphoniques: le crédit à zéro pour des milliers d’utilisateurs de Tim, Wind Tre et Vodafone

Derrière ces escroqueries, qui affectent malheureusement le plus les clients de Tim, Wind Tre et Vodafone, il y a donc ces ennuyeux abonnements payants aux jeux et au contenu qui, une fois activé, s’attachent au crédit résiduel de la victime, commençant à se tarir lentement. la dangerosité de ces escroqueries, cependant, mode d’activation silencieux. En effet, juste par erreur, cliquez sur un lien fictif ou sur une bannière publicitaire et, sans nécessiter la moindre autorisation, l’abonnement est activé sur le numéro de téléphone de la victime.

Alors, que devez-vous faire si vous êtes tombé dans le piège de ces escroqueries silencieuses? Pour économiser votre crédit téléphonique sera suffisant contactez votre opérateur téléphonique et, en fait, demander un remboursement complet du montant arnaqué. N’oubliez pas non plus de demander le bloc total de tous ces services afin d’éviter qu’un nouvel abonnement frauduleux puisse être réactivé à l’avenir.