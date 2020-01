méfiez-vous des fausses annonces et des attaques de phishing

Les fausses publicités, les e-mails de phishing et les SMS frauduleux peuvent induire les utilisateurs en erreur en mettant leurs données personnelles et leur argent en danger grâce à des stratégies conçues par des cybercriminels qui se propagent de plus en plus. tentatives de fraude. Il est donc important de se préparer et d’apprendre à reconnaître les menaces qui circulent en ligne afin de les prévenir et de les entraver sans aucun danger.

Tentatives de fraude: fausses publicités et attaques de phishing, méfiez-vous!

Jusqu’à présent, de nombreux utilisateurs sont touchés par les escroqueries en ligne cachées par les malfaiteurs fausses annonces et attaques de phishing. En fait, tout le monde peut tomber dans un piège mais certaines astuces offrent la possibilité de reconnaître les menaces avant de créer des problèmes qui ne devraient pas être sous-estimés, comme le vol de données personnelles ou argent. En effet, à plusieurs reprises, les criminels ont demandé illégalement les identifiants d’accès aux cartes et les comptes courants des utilisateurs qui, ignorant le danger, y ont perdu les économies.

Afin de entraver les méchantspar conséquent, il est utile de réitérer quelques conseils simples. Par exemple, il est important de lire attentivement les publicités accrocheuses, les e-mails et SMS suspects. Les cybercriminels utilisent souvent ces moyens pour propager des escroqueries et encourager les utilisateurs à suivre ce qui est indiqué dans les messages, ils exploitent le nom de sociétés manifestement sans rapport avec l’intention des criminels. Il est donc essentiel de vérifier que ce qui a été reçu provient bien de l’expéditeur en question.

L ‘identification de l’expéditeur cela peut sembler difficile dans certains cas mais il suffira de se rappeler qu’aucune banque et aucune entreprise fiable n’envoient des messages importants par e-mail ou SMS et, surtout, cela ne précède en aucun cas la demande de données personnelles en ligne. En outre, les messages avec des liens et des fichiers joints et l’invitation contextuelle à les utiliser nécessairement pour mettre à jour les informations d’identification, les codes ou les mots de passe dans la plupart des cas ils cachent des tentatives de fraude en ligne. À ces occasions, il convient d’ignorer ce qui a été reçu sans être dupe. Ce n’est qu’en accordant la bonne attention que nous pourrons prévenir les risques.