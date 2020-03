méfiez-vous des fausses politiques sur les voitures et les motos

En plus des escroqueries téléphoniques classiques, les consommateurs doivent vivre avec les escroqueries d’assurance disponibles en ligne depuis un certain temps.

Pour les non-informés, les attaquants qui veulent cibler les clients ont maintenant mis au point une nouvelle stratégie illégale. Nous parlons des arnaques liées à la vente sur le web de fausses polices d’assurance. À leur tour, ces actions illégales poussent les consommateurs à mordre à travers de «faux portails» mais dans certains cas à travers de vraies copies de pages Web appartenant aux plus grandes entreprises.

Fausses polices d’assurance: les rapports continuent

En ce qui concerne les nombreux événements qui ont eu lieu ces dernières semaines, la police des postes et des communications a décidé d’informer les consommateurs via sa page officielle. Il n’y a pas quelques rapports faits par les utilisateurs au cours de cette période, qui ont trouvé fausses polices d’assurance.

À cet égard, la police des postes et des communications a publié des avis sur cette affaire qui fait des ravages chez les consommateurs. Dans le détail, la police essaie d’informer le plus possible les utilisateurs de ces indications, afin que ces derniers ne soient pas induits en erreur par les méchants.

Un des premiers conseils que vous devez suivre est de consulter le site Internet de laIvass (Institut pour la surveillance des assurances privées), où toutes les entreprises italiennes et étrangères qui peuvent utiliser dans notre pays peuvent être contrôlées. En outre, les consommateurs devraient examiner les cas de contrefaçon et de sociétés non autorisées, donc les sites non éligibles au RUI (Registre unique des intermédiaires d’assurance).