méfiez-vous des messages sur vos comptes

À partir de janvier 2020, certains nouvelles escroqueries bancaires ont commencé à frapper des centaines et des centaines de consommateurs italiens qui, complètement inconscients de la tromperie, permettent à des centaines et des centaines de personnes chaque jour courrier de phishing pour accéder à leurs données sensibles. Plus précisément, les pirates informatiques et les cybercriminels semblent cibler les titulaires de comptes actuels principales institutions bancaires italiennesc’est-à-dire Unicredit, Intesa SanPaolo et BNL. Les boîtes aux lettres de ce dernier, en effet, ont été inondées de milliers de spams dont le seul but est de voler les Identifiants de connexion aux plateformes de banque à domicile. Nous en trouvons ci-dessous plus de détails.

UniCredit, Intensa SanPaolo et escroqueries BNL: de nouveaux e-mails de phishing parlent de confidentialité

Les cybercriminels ont récemment mis à jour les e-mails de phishing, passant des verrouillages de compte àmise à jour de vos données et confidentialité. Voici le texte du message reçu des utilisateurs: “En 2018 et 2019, nous avons travaillé en permanence pour mettre à jour nos processus et notre sécurité afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la nouvelle loi Politique européenne de protection des données qui entrera en vigueur le 17 janvier 2020. ”

Dans la capture d’écran ci-dessus, il est donc possible de remarquer comment des escrocs contactent les victimes en se faisant passer pour une institution bancaire officiel, dans ce cas BNL. Pour faire croire à l’utilisateur qu’il s’agit d’un véritable e-mail, Les cybercriminels s’occupent de chaque détail, insérant également plusieurs liens renvoyant à des plates-formes externes. De toute évidence tous les liens contenus dans l’e-mail redirigent l’utilisateur vers de faux sites Web qui, en fait, parviennent à voler les coordonnées bancaires de la victime.