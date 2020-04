méfiez-vous des nouveaux messages frauduleux qui arrivent par e-mail

la messages frauduleux continuer à se propager de manière persistante à travers les canaux les plus utilisés par les utilisateurs. À partir des e-mails, des SMS et des applications de messagerie instantanée, les cybercriminels profitent de tout outil qui leur permet d’atteindre le plus d’utilisateurs possible afin de mener un grand nombre d’escroqueries en ligne, de voler des données sensibles et vider les comptes courants.

Phishing: la tentative de fraude attaque les utilisateurs en envoyant des messages frauduleux par e-mail, SMS et applications de messagerie instantanée!

Le phishing utilise tous les outils disponibles pour diffuser ses messages frauduleux, qui se présentent constamment dans le but de voler des données sensibles des victimes et ensuite faire des économies. À cet égard, les criminels utilisent des stratégies très spécifiques; ils créent des messages bien structurés qui intimident les victimes ou attirent leur attention; et les inciter à cliquer sur les liens d’accès rapide typiques.

Ces derniers constituent l’outil clé, sans lequel il serait impossible aux malfaiteurs de porter le coup, car ils envoient les victimes aux dieux sites contrefaits capable de copier et d’envoyer toutes les informations saisies directement aux criminels. Informations qui incluent presque toujours: nom, prénom, informations d’identification et codes d’accès aux comptes en ligne. Les données sensibles sont toujours demandées par les cybercriminels, qui créent chaque communication précisément afin de justifier cette demande.

Quel que soit le message reçu, qui peut concerner la suspension de la carte de crédit ou la possibilité d’obtenir un smartphone cher en cadeau, il est toujours conseillé de se méfier et d’agir avec toute l’attention requise. Si vous recevez un e-mail ou un SMS apparemment officiel, qui indique le nom des entreprises ou des institutions bancaires pour fournir des informations importantes, puis demander la mise à jour des données sensibles, il sera essentiel de procéder à laélimination immédiate.