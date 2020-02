Meghan Markle n’apparaît pas sur la téléréalité de BFF, malgré les rumeurs

Meghan Markle n’apparaîtra pas sur son meilleur ami, l’émission de télé-réalité de Jessica Mulroney Je fais, refaire, malgré les rumeurs. Meghan a ses propres plans de télévision car elle a été en pourparlers avec Disney sur la narration d’un documentaire.

La duchesse a eu du mal à faire bonne impression avec son nouveau public grâce à son mariage avec le prince de ses rêves, puis à sa récente décision de retirer elle-même et sa famille de la monarchie britannique. La duchesse a récemment dévoilé à quel point la transition vers la maternité a été difficile pour elle sous les yeux du public. Jessica Mulroney, la meilleure amie de Markle, a rencontré Markle lorsqu’elle était pré-royauté, en 2011, et les deux ont été besties depuis. Les enfants de Mulroney, Ivy, Brian et John ont même assisté au mariage royal. Mulroney, qui se trouve également être un styliste, aurait aidé Markle à choisir le bon créateur de robes de mariée. Cependant, les haineux continuent de haïr. Mulroney n’a cessé de défendre son meilleur ami, Markle, lorsque la duchesse a reçu un contrecoup pour ses décisions.

Connexes: Royal Tell-All pourrait gagner au prince Harry et à la duchesse Meghan Markle un chèque de règlement de 1 million de dollars

Selon E! la duchesse n’apparaîtra pas dans une nouvelle série de téléréalité canadienne qui mettra également en vedette sa meilleure amie. Le 1er février, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Markle reviendrait sur le petit écran lors d’une émission sur le point d’obtenir un deuxième mariage. La nouvelle série de téléréalité suivra Mulroney alors qu’elle vise à aider dix nouveaux couples à trouver une autre chance d’avoir leur mariage de rêve. La série qui sera intitulée I Do, Redo sera diffusée sur CTV et également diffusée sur Netflix. CTV a demandé à Twitter de remettre les pendules à l’heure en ce qui concerne Markle, affirmant qu’elle n’apparaîtrait pas dans la prochaine série.

Markle a déjà les mains pleines alors qu’elle et le prince Harry cherchent à déménager à Los Angeles cet été, car ils ont déjà commencé à regarder les maisons. Après leur annonce très choquante qu’ils reculeraient en tant que membres supérieurs de la famille royale, ils se sont envolés pour le Canada pour échapper à la persécution.

Alors que le couple royal a déjà commencé à rassembler une équipe de locaux dans ce qu’ils espèrent être leur nouvelle ville, le couple est toujours au milieu de deux batailles en cours. Markle a récemment annoncé qu’elle poursuivrait les médias s’ils publiaient des photos d’elle et d’Archie pendant leur séjour au Canada. Du côté positif, si la duchesse décide de déménager dans la Cité des Anges, elle aura sa mère, Doria Ragland, à proximité.

Suivant: Le prince Harry et Meghan Markle prévoient de déménager à Los Angeles pour l’été

Source: E!