Meilleur appareil de streaming: les meilleurs appareils à utiliser pour diffuser Netflix, Amazon et plus

Si vous êtes un coupe-cordon – ou si vous prévoyez d’en devenir un à l’avenir – un appareil de diffusion en continu pour regarder des émissions et des films et diffuser de la musique est un incontournable. Pour les gens avec des téléviseurs intelligents plus anciens et tous ceux qui veulent un moyen fiable de diffuser, vous ne pouvez tout simplement pas battre la valeur, les performances et la commodité d’un appareil de diffusion en continu.

Maintenant, certes, le terme «appareil de streaming» est assez nébuleux. De nos jours, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléphones, les tablettes, les consoles et, à peu près, tous les appareils connectés à Internet sont capables d’accéder à YouTube, Netflix, Hulu et plus – mais ce qui définit les appareils de streaming comme le Roku Ultra, Apple TV et Amazon Fire TV à part, ce sont des lecteurs de streaming dédiés. Leur travail consiste à vous apporter du contenu.

À cette fin, nous pensons que les meilleurs appareils de streaming sont ceux qui ont les meilleures interfaces utilisateur avec peu ou pas de temps de latence, capables de lire la vidéo de presque tous les principaux services de streaming et de rester à jour lorsqu’un nouveau service sort.

Nous sommes là pour vous aider à faire de votre prochaine décision d’achat la meilleure possible en classant les meilleurs décodeurs dans deux catégories – pour les téléviseurs 4K et pour les téléviseurs Full HD – et vous dire laquelle conviendra le mieux à votre centre de divertissement à domicile.

Meilleurs appareils de streaming pour les téléviseurs 4K

Au cours des années passées, il était incroyablement facile de choisir le meilleur appareil de streaming 4K. C’est parce que, eh bien, il n’y en avait que deux sur le marché.

Ces jours-ci, il existe une tonne d’appareils de streaming 4K. Et bien que chacun d’entre eux soit capable de transmettre des millions de pixels de données à votre téléviseur, ils ne sont pas exactement les mêmes en termes de bibliothèques de contenu et de prise en charge des formats. C’est pourquoi nous avons examiné la quantité de contenu disponible sur le système – non seulement le nombre d’applications disponibles, mais aussi la qualité – ainsi que son ensemble de fonctionnalités, sa convivialité et son potentiel de croissance au cours de l’année à venir.

Malheureusement, avec autant de nouveaux streamers parmi lesquels choisir, cependant, d’excellentes boîtes de streaming 4K ont été retirées de nos meilleurs choix. Le super talentueux Google Chromecast Ultra manque tout simplement le podium, tout comme le Roku Ultra et même la Xbox One S.Cependant, il est clair que notre trio restant est la meilleure boîte de streaming pour le contenu 4K et HDR.

(Crédit d’image: Future)

GAGNANTS: Nvidia Shield et Nvidia Shield Pro (2019)

Grâce à une conversion ascendante de l’IA, le Shield et Shield Pro sont les meilleurs appareils de streaming sur le marché

Augmentation de l’IA

Assistant Google intégré

Pas d’application Apple TV

Pas de ports USB pour un stockage supplémentaire

À trois fois le coût des lecteurs de streaming 4K HDR d’entrée de gamme, le Nvidia Shield (2019) n’est pas bon marché, mais c’est un lecteur de streaming incroyablement puissant grâce à sa technologie de pointe de mise à l’échelle de l’IA et à sa prise en charge à la fois du HDR10 et du Dolby Vision contenu. Avec elle, vous obtiendrez également la télécommande Shield nouvellement repensée qui a été repensée pour être plus conviviale et la dernière version d’Android TV, qui sert de passerelle vers le service de streaming de jeux de Nvidia, Geforce Now.

Mais la fonctionnalité qui lui donne des kilomètres d’avance sur la concurrence est la nouvelle fonctionnalité de mise à l’échelle de l’IA qui est l’une des fonctionnalités les plus cool de tout appareil de streaming. Il est alimenté par un réseau de neurones qui a été alimenté par des milliers d’heures de séquences et peut affiner considérablement le contenu, donnant au contenu HD des 20 dernières années l’impression qu’il a été tourné plus tôt cette année avec une caméra vidéo 4K. C’est sauvage.

Il a quelques limitations – notamment qu’il n’a pas d’Apple TV et coûte un peu plus cher qu’un Roku Streaming Stick – mais vous en avez pour votre argent ici.

Lisez notre critique complète: Bouclier Nvidia (2019)

(Crédit d’image: Apple)

RUNNER-UP: Apple TV 4K (2017)

La boîte de streaming d’Apple reçoit un tir 4K HDR dans le bras

Prise en charge HDR10 et Dolby Vision

L’interface tvOS est propre et simple

Pas de vidéo Amazon

Siri peut frustrer

Oui, il est verrouillé sur l’écosystème Apple, mais les utilisateurs d’iPhone adoreront le système d’exploitation tvOS, qui n’a rien de sublime. Il intègre les pixels et semble plus net que jamais, tandis qu’un processeur A10X gonflé signifie que la navigation et le chargement des applications sont rapides.

Que vous optiez pour les versions de stockage 32 Go ou 64 Go, chaque application de streaming à laquelle vous pouvez penser est là, avec une omission flagrante; il n’y a pas de vidéo Amazon Prime. Cependant, nous aimons la «salle» 4K HDR dans son application de films iTunes, qui facilite la découverte de contenu vidéo haute résolution. Dolby Vision est un véritable atout que peu d’autres appareils de streaming prennent en charge en ce moment (avec Dolby Atmos à suivre, nous a-t-on dit), tout aussi impressionnant est la recherche universelle et l’ajout d’Apple Music, le dernier qui fait d’Apple TV un jukebox compétent ainsi qu’un streamer de film de haut niveau. Et l’intégration de la technologie de la maison intelligente Apple HomeKit propriétaire pourrait être une fonctionnalité à surveiller. Notre seule critique est que Siri fait trop d’erreurs.

Lire la critique complète: Apple TV 4K (2017)

(Crédit d’image: Amazon)

RUNNER-UP: Amazon Fire TV Cube (2019)

L’hybride du lecteur de streaming Amazon Echo est de retour et meilleur que jamais

Commande vocale

Alexa intégrée

Panders à Amazon Prime

Pas de câble HDMI dans la boîte

Bien qu’il ne puisse pas correspondre à la mise à l’échelle de l’IA du Nvidia Shield ou à la convivialité de l’Apple TV 4K, le tout nouveau Fire TV Cube est, de loin, notre appareil de streaming Amazon préféré – mieux à bien des égards que l’Amazon Fire TV Cube sorti en 2017 et toutes les box Amazon Fire TV précédentes.

Pour la version 2019 du Cube, la mise à niveau du processeur et l’inclusion de Dolby Vision sont d’excellents nouveaux ajouts et, malgré quelques lacunes, aident à consolider la place du Cube en tant que l’un des meilleurs lecteurs de streaming à sortir cette année.

Oui, techniquement parlant, vous pouvez faire presque tout ce que fait le Fire TV Cube avec un Amazon Echo Dot et un Amazon Fire TV Stick 4K, mais la boîte à processeur hexacore se déplace plus rapidement et crée moins de frustrations. C’est cliché à dire, mais le Fire TV Cube est plus que la somme de ses parties.

Lire la critique complète: Amazon Fire TV Cube (2019)