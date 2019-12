Meilleur appareil photo compact | TechRadar

Vous recherchez le meilleur appareil photo compact en 2020? Qu'il s'agisse de prises de vue directes ou de puissantes fonctionnalités, ce guide comprend notre sélection des meilleurs appareils photo de poche que vous pouvez acheter dès maintenant.

Que vous souhaitiez un superzoom pour votre prochaine escapade, un tireur difficile à affronter les week-ends à la plage ou un polyvalent capable de garder dans votre sacoche, tous ces compacts offrent un mélange stellaire de portabilité, de fonctionnalités et de performances.

Les capacités d'imagerie des smartphones s'améliorant chaque année, les appareils photo compacts ont dû évoluer. Les vivaneaux économiques ont été remplacés par des solutions de prise de vue plus avancées, dont certaines peuvent fournir des résultats aux appareils photo reflex numériques concurrents.

Notre choix actuel de la foule compacte est le Sony RX100 VII. Il pourrait être beaucoup plus cher que le RX100 VI toujours cher, mais son impressionnant système de mise au point automatique et sa superbe qualité vidéo ne permettent pas de passer outre.

Si le RX100 VII est trop, cependant – et pour presque tout le monde – ce sera le cas – lisez la suite pour une multitude d'excellentes suggestions pour répondre à tous les besoins et à tous les budgets. Chaque caméra de cette liste a été testée en profondeur par nos soins, tandis que notre outil de comparaison de prix signifie que vous obtiendrez la meilleure offre sur la caméra compacte de votre choix.

Meilleur compact global

Notre premier choix: Sony RX100 VII

L'un des meilleurs appareils photo compacts du marché – mais il a un prix

Capteur: 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 24-200 mm, f / 2,8-4,5 | Moniteur: Écran tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 20fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire / expert

Système de mise au point automatique Sterling

Belles vidéos

Manipulation pas idéale

Coûteux

À certains égards, c'est le meilleur compact actuellement. Son système de mise au point automatique est bien en avance sur ce que font les autres en ce moment, suivant les sujets en mouvement avec une excellente compétence et basculant intelligemment vers et hors de la détection du visage et des yeux si nécessaire. Le contrôle de l'enregistrement vidéo est aussi superbe que la qualité du métrage lui-même, tandis que la qualité de l'image est également excellente. Mais tout cela a un prix, et pour beaucoup de gens, c'est juste un peu trop raide pour que l'appareil photo soit inclus dans la liste principale, mais nous ne pouvons pas le passer pour l'une des meilleures options. Donc, si vous avez des changements de rechange, nous recommandons fortement le RX 100 VII.

Si, cependant, vous aimez l'idée du RX100 de septième génération mais êtes heureux de sacrifier ce superbe système de mise au point automatique, consultez le RX100 VI (position 6), qui conserve une grande partie de ce que nous voyons ici pour un peu moins de dépenses.

En savoir plus sur le Sony RX100 VII.

Meilleurs appareils photo compacts

1. Fujifilm X100F

Le X100F est le compact parfait pour la photographie de rue

Capteur: CMOS APS-C, 24,3 MP | Lentille: 23 mm f / 2 | Moniteur: 3,0 pouces, 1 040 000 points | Viseur: Optique hybride / EVF | Prise de vue en continu: 8fps | Films: 1080p | Niveau de l'utilisateur: Expert

Beau design

Viseur hybride

Vidéo 1080p

Objectif à focale fixe

Avec son objectif à focale fixe et son boîtier encombrant, le X100F n'est pas sans aucun doute un appareil photo compact spécialisé. Mais en tant que quatrième entrée d'une série populaire, il prend les meilleurs éléments de ses ancêtres et élève à nouveau les performances photographiques. Son capteur 24 MP APS-C fournit des images détaillées avec un faible bruit et de superbes couleurs, tandis que les molettes de commande manuelles vous connectent physiquement d'une manière que vous ne rencontrerez tout simplement pas sur de nombreux autres compacts. La vidéo est limitée à l'enregistrement Full HD, mais il est peu probable que cela soit une rupture pour de nombreux photographes. Vaut-il la peine de tenir le coup pour la rumeur X100V? Les derniers chuchotements suggèrent que le modèle sortira au début de 2020 et apportera un capteur de 26 MP et une mise au point automatique améliorée. Cependant, cela apportera également un prix élevé, et avec la bordure X100F plus proche de plonger sous la barre des 1000 £, cela reste un excellent achat pour la photographie de rue.

Lisez notre en profondeur Fujifilm X100F critique .

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

Le meilleur appareil photo zoom de voyage que vous pouvez acheter dès maintenant

Capteur: Type 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 25-360 mm, f / 3,3-6,4 | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 10fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Débutant intermédiaire

Grand capteur de 1,0 pouce

Objectif à plage de zoom 15x

Petit viseur électronique

Écran fixe

Panasonic a inventé le genre d'appareil photo à zoom de voyage – des appareils photo compacts que vous pouvez tenir dans une poche mais qui ont de longs objectifs zoom intégrés. Malgré une forte concurrence, la gamme ZS (connue sous le nom de TZ en dehors des États-Unis) a continué de dominer les ventes, et elle devrait continuer sur cette lancée avec le brillant Lumix ZS200 (appelé TZ200 en dehors des États-Unis). Comme nous l'avons vu pour la première fois avec le Lumix ZS100 / TZ100, Panasonic a été en mesure de garder le corps de l'appareil photo à peu près de la même taille que les appareils photo de la série ZS précédente, mais de presser un capteur 1 pouce beaucoup plus grand dans l'appareil photo pour offrir une bien meilleure qualité d'image. L'objectif zoom n'est pas aussi étendu que certains, mais le zoom 15x polyvalent devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, tandis que vous bénéficiez également d'un viseur électronique (certes petit), d'une vidéo 4K et d'une excellente interface à écran tactile. Si vous cherchez un appareil photo compact tout-en-un soigné qui offre de superbes images, c'est tout.

Lisez notre en profondeur Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 évaluation.

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Cher, mais hautement capable et offrant une énorme plage focale

Capteur: CMOS 1 pouce, 20,2 MP | Lentille: 24-600 mm, f / 2,4-4 | Moniteur: Écran tactile à angle d'inclinaison de 3,0 pouces, points de 1,44 m | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 24fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire / Expert

Superbe capteur

Objectif zoom de haute qualité

Coûteux

Le système de menu pourrait être mieux

Si vous cherchez un puissant appareil photo bridge tout-en-un, alors le RX10 IV de Sony est le meilleur qui soit. Vous paierez une prime pour cette performance, mais quand vous regardez ce qui existe d'autre pour le même prix, le RX10 IV est pratiquement dans une ligue à part. Doté d'un énorme zoom 24-600 mm f / 2,4-4, le RX10 IV s'appuie sur le RX10 III avec un système AF révisé qui rend maintenant justice au reste de l'appareil photo, tandis que le capteur 1 pouce, 20,1 MP est capable de atteindre d'excellents niveaux de détail. La manipulation est très polie, se sentant comme un reflex numérique dans la main et complétée par un viseur électronique grand et lumineux. Cela n'oublie pas la possibilité de capturer des vidéos en 4K et de filmer jusqu'à 24 ips. Des trucs impressionnants.

Lisez notre en profondeur Sony Cyber-shot RX10 IV évaluation.

4. Canon PowerShot G7 X Mark III

Parfait pour les vloggers tirant à la volée

Capteur: 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 24-100 mm, f / 1,8-2,8 | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur: Non | Prise de vue en continu: 20 images par seconde (30 images par seconde en mode rafale) | Film: 4K | Niveau de l'utilisateur: Débutant intermédiaire

Prise de vue en rafale ultra-rapide

Grande construction et maniabilité

L'objectif peut être un peu mou

Pas de griffe

Le G7X Mark II s'est avéré être un succès et nous sommes convaincus que ce sera un grand succès auprès des vloggers et des photographes passionnés. Avec les nouveaux avantages de la prise de vue 4K, un port micro et une diffusion en direct sur YouTube rejoignant le filtre ND intégré et l'écran LCD relevables, c'est sans doute le compact le plus solide actuellement pour le vlog. Mais si vous ne vous intéressez pas à la vidéo, il y a encore beaucoup de choses pour vous satisfaire, de la prise de vue à 30 images par seconde en pleine résolution à un écran tactile super sensible, au traitement brut de l'appareil photo et à la commodité supplémentaire de la charge USB. C'est dommage qu'il n'y ait pas de viseur ni de sabot, mais alors tout le monde n'en a pas besoin.

Lisez notre en profondeur Test du Canon PowerShot G7 X Mark III.

5. Panasonic Lumix LX100 II

Un compact brillant pour le photographe passionné

Capteur: Micro quatre tiers, 17MP | Lentille: 24-75 mm, f / 1,7-2,8 | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 240 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 11fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire

Excellente qualité d'image

Bonnes commandes montées sur le corps

Zoom lent

Lunette arrière fixe

Les appareils photo compacts avec des capteurs de plus de 1 pouce sont généralement limités aux objectifs à focale fixe, ce qui est excellent pour la qualité mais moins pour la flexibilité. Mais pas le Panasonic LX100 II; il parvient à épouser un capteur Four Thirds de 17 MP – de la même taille que ceux trouvés dans les appareils photo sans miroir de la série G de Panasonic – avec un zoom équivalent à 24-75 mm en termes de 35 mm, prouvant que parfois vous pouvez obtenir qualité et flexibilité à la fois. le Le LX100 d'origine était en quelque sorte un appareil photo de référence pour offrir quelque chose de similaire, et cette dernière itération prend le relais, avec un système AF nippy, un corps robuste, des vidéos 4K claires et un viseur électronique utile parmi ses points forts.

Lisez notre en profondeur Panasonic Lumix LX100 II évaluation.

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

La technologie de capteur ultra-rapide de Sony est brillante mais coûteuse

Capteur: 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 24-200 mm, f / 2,8-4,5 | Moniteur: Écran tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, 921 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 24fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire / expert

Prise de vue à haute vitesse et 4K

EVF intégré

La technologie le rend cher

Problèmes de gestion

Le RX100 d'origine de Sony était un appareil photo qui a fusionné un capteur de 1 pouce dans un boîtier métallique compact avec les commandes et la qualité d'image exigées par les amateurs. Le RX100 VI va cependant plus loin, avec une conception de capteur “ empilé '' pour la capture de données à haute vitesse. Cela signifie qu'il peut filmer des vidéos 4K, un incroyable ralenti 40x et des images fixes à 24 images par seconde en mode rafale continue. Cela n'oublie pas le petit viseur électronique intégré qui manque à ses rivaux, tandis que ce modèle de sixième génération contient désormais un impressionnant zoom 24-200 mm. C'est une option coûteuse et a ses particularités, mais si vous recherchez un compact polyvalent de poche avec un zoom de qualité, vous ne serez pas déçu.

Lisez notre en profondeur Courte critique du Sony Cyber-shot RX100 VI.

7. Canon PowerShot G5 X Mark II

Un peu cher, mais toujours un excellent polyvalent pour les amateurs

Capteur: CMOS 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 24-120 mm f / 1,8-2,8 | Moniteur: Écran tactile à angle d'inclinaison de 3 pouces, env. 1,04 million de points | Viseur: EVF de 0,39 pouce, 2,36 millions de points | Prise de vue en continu: 20fps (8fps avec AF); 30fps en mode rafale brut | Films: 4K (UHD) | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire

Bonne maniabilité pour un petit corps

EVF clair et utile

Un peu cher par rapport à ses rivaux

La batterie pourrait être meilleure

La seconde venue du G5 X est un sérieux changement de style et de spécifications pour la série. Fini la coque de style DSLR en faveur d'un corps profilé qui est toujours un plaisir à saisir mais beaucoup plus facile à glisser dans une poche. À l'intérieur, un nouveau capteur CMOS empilé de 20,1 Mpx, piloté par le moteur DIGIC 8 de Canon, est capable de capturer des séquences 4K non recadrées, tandis qu'un nouvel objectif 24-100 mm offre une plage focale généreuse et une ouverture maximale relativement large. Bien arrondi et merveilleux à utiliser, le G5 X Mark II offre une qualité d'image fiable et de bonne qualité, une mise au point rapide et un ensemble complet de fonctionnalités. La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure et l'objectif peut être un peu mou à des focales plus longues, mais le Mark II reste un appareil polyvalent très performant qui n'est pas perturbé par presque toutes les scènes. Alors pourquoi le classement inférieur? Il faut que le prix baisse.

Lisez notre en profondeur Test du Canon Powershot G5X Mark II

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Un compact unique, grâce à un capteur APS-C et un objectif zoom

Capteur: CMOS APS-C, 24,2 MP | Lentille: 24-72 mm, f / 2,8-5,6 | Moniteur: Écran tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 7fps | Films: 1080p | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire / expert

Grand capteur, petit corps

Commandes tactiles raffinées

Plage de zoom limitée

Capture vidéo uniquement en 1080p

Les photographes passionnés optent généralement pour un appareil photo reflex numérique ou sans miroir, mais ils veulent également quelque chose qui se glissera dans une poche pour les jours où le gros appareil photo doit rester à la maison. Habituellement, cela signifie accepter un capteur plus petit – mais pas cette fois. D'une certaine manière, Canon a intégré un capteur APS-C de taille DSLR dans un boîtier d'appareil photo compact. Il y a aussi un viseur électronique intégré et une interface tactile raffinée. La plage de zoom est un peu modeste à 24-72 mm, mais il n'y a rien d'autre comme ça.

Lisez notre en profondeur Test du Canon PowerShot G1 X Mark III.

9. Sony Cyber-shot RX100 IV

Notre choix pour le meilleur zoom compact économique

Capteur: Type 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 24-70 mm, f / 1,8-2,8 | Moniteur: Écran inclinable de 3,0 pouces, 1 229 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 16fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire

Excellent capteur pour un si petit appareil photo

Viseur astucieusement dissimulé

LCD non sensible au toucher

Pas de conception ergonomique

Il est tentant de répertorier ce modèle plus haut uniquement pour le rapport qualité-prix qu'il offre, mais ce n'est pas le modèle le plus récent et, par conséquent, n'a pas les performances de premier ordre de ses nouveaux frères et sœurs. Le RX100 IV se situe au milieu de la famille RX100, et tandis que les nouveaux modèles le battent pour la prise de vue en rafale, l'autofocus et la plage focale, pour la plupart des gens, cette alternative moins chère leur serait toujours d'une grande utilité. Le capteur 1 pouce en son cœur capture de belles images et des vidéos 4K ultra-nettes, et bien que la plage d'objectifs 24-70 mm (équivalent 35 mm) ne soit pas aussi large que sur le RX100 VI et RX100 VII, l'objectif lui-même a un ouverture f / 1.8-2.8 plus large. Le viseur de 2,36 millions de points se cache intelligemment lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que la stabilisation optique de l'image à l'intérieur de l'objectif maintient tout stable. Vous voudrez peut-être l'associer à une poignée séparée pour une meilleure maniabilité, mais si vous avez besoin d'un compact puissant à glisser dans votre poche – et que vous ne voulez pas dépenser une fortune pour l'obtenir – vous constaterez que le RX100 IV offre beaucoup.

Lisez notre en profondeur Sony Cyber-shot RX100 IV évaluation.

10. Panasonic ZS100 / TZ100

Un superzoom à un super prix

Capteur: Type 1 pouce, 20,1 MP | Lentille: 25-250 mm, f / 2,8-5,9 | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 10fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Débutant intermédiaire

Grand capteur compte tenu de l'objectif

EVF intégré

Écran fixé en place

Maintenant mis à jour par le ZS200

Le ZS100 a peut-être été rafraîchi par le ZS200 (position 2) mais ne vous laissez pas décourager; c'est toujours un bon appareil photo, et son statut de dernière génération signifie qu'il est à un meilleur prix que jamais. Une partie de son charme réside dans le fait qu'il associe un grand capteur de 1 pouce avec un zoom optique 10x, qui offre une meilleure qualité d'image et de vidéo que d'autres compacts de superzoom, mais avec la flexibilité d'un zoom large – ce que peu de caméras peuvent faire prétendre. Les autres subtilités comprennent un EVF intégré, une vidéo 4K et une connexion Wi-Fi de très bonne qualité, ainsi qu'une capture d'image en mode brut.

Lisez notre en profondeur Panasonic ZS100 critique.

Compacts premium

Rien de ce qui précède ne vous fait envie? Vous avez de l'argent pour jouer avec? Voici deux autres options.

Leica Q2

Coûteux? Oui. Brillant? Putain, oui.

Capteur: Plein format 47,3 MP | Lentille: 28 mm f / 1,7 | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur: EVF | Prise de vue en continu: 20 / 10fps | Films: 4K | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire / expert

Images stellaires

Construction solide comme le roc

Les spécifications vidéo pourraient être meilleures

Loin, loin de pas cher

Le Q2 ​​est une chose de beauté, et actuellement c'est sans doute le meilleur appareil photo compact. Ce n'est pas pour tout le monde – notamment parce qu'il coûte une petite fortune – mais si vous voulez vraiment le meilleur compact, vous aurez du mal à en trouver un plus fin que le Q2. Leica n'a pas fait de compromis sur la fiche technique, avec le capteur 47,3 MP produisant des masses de détails et gardant le bruit impressionnant à un niveau bas, tandis que le viseur électronique de 3,68 millions de points est lumineux et net. Cet objectif 28 mm f / 1,7 est également lumineux et net, tandis que les vidéos 4K montrent beaucoup de détails. Ce n'est pas le plus facile à manipuler (bien que vous puissiez obtenir une poignée en option) et certains ont peut-être préféré un écran inclinable, mais sa qualité de construction est presque irréprochable. Si vous aspirez à un tel appareil photo dans votre vie, mais que vous ne pouvez pas vraiment trouver les fonds, pensez au modèle Q1 précédent, qui offre un ensemble de fonctionnalités légèrement allégé en comparaison pour beaucoup moins.

Ricoh GR III

Également assez niche, mais excellent dans ce qu'il fait néanmoins

Capteur: APS-C 24.2MP | Lentille: 28 mm f / 2,8 (équivalent 35 mm) | Moniteur: Écran tactile de 3 pouces, 1 040 000 points | Viseur: Non | Prise de vue en continu: 4fps | Films: Full HD | Niveau de l'utilisateur: Intermédiaire

Petit corps robuste

Grand capteur et objectif pointu

La qualité vidéo est médiocre

La vie de la batterie aussi

Nous avons eu des sentiments mitigés lorsque nous sommes venus réviser le GR III, mais il mérite tout de même une mention ici. Pourquoi ça? Parce que, malgré quelques bizarreries, Ricoh a réussi à bien faire les choses, et il offre quelque chose qu'aucun autre compact ne gère actuellement, à savoir la combinaison d'un capteur APS-C 24MP stabilisé par l'image à l'intérieur d'un corps que vous pouvez mettre dans votre poche . Les autres avantages incluent un objectif haute performance, un fonctionnement rapide, un système de menu remanié et un style discret pour vous aider à rester discret lorsque vous prenez des photos. L'objectif fixe équivalent 28 mm ne sera pas du goût de tout le monde et la durée de vie de la batterie est également décevante, mais pour ceux qui ont besoin de voyager léger et de prendre de superbes images, c'est une alternative très efficace à un appareil photo à objectif interchangeable.

Lisez notre en profondeur Test du Ricoh GR III.