Meilleur appareil photo étanche 2020: 5 excellents appareils photo pour la prise de vue en bord de mer

Les meilleurs appareils photo étanches peuvent survivre au type de traitement aqueux et rugueux qui ferait que votre smartphone se précipite pour le rouleau de papier bulle le plus proche – et fournir des photos et des vidéos de bonne qualité dans le processus.

Que vous bombardiez la piscine de l’hôtel ou que vous recherchiez des hauts-fonds tropicaux en faisant de la plongée avec tuba autour d’un récif, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être un appareil photo qui vous accompagnera dans l’eau.

Et bien que la plupart des compacts ne réussissent pas bien après un trempage, ces vivaneaux robustes ne seront que trop heureux de vous aider à capturer des scènes subaquatiques. Certains vous permettront de plonger jusqu’à 30 mètres de profondeur pendant que vous pêchez pour la photo parfaite, tandis que d’autres promettent une superbe stabilisation d’image – idéale pour capturer des découpes fluides à partager sur votre chaîne de surf YouTube en plein essor.

De plus, une fois que vous êtes sorti de la boisson, de nombreuses fonctionnalités de pack conviennent à toutes sortes d’action et d’aventure. Ils sont tous résistants aux chocs, tandis que certains offrent également un marquage de localisation GPS, une connectivité Wi-Fi, des modes de prise de vue spéciaux tels que le ralenti et le time-lapse, ainsi que des extras orientés action tels que les altimètres. Prêt à prendre le plongeon? Ce sont les meilleurs appareils photo étanches que vous pouvez acheter en ce moment.

1. Olympus Tough TG-6

Non seulement robuste, mais avec une fiche technique qui va au-delà de la norme d’étanchéité

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 12MP | Lentille: 25-100 mm f / 2,0-4,9 | Imperméable: 15m | Résistant au gel: -10ºC; | Antichoc: 2,1 m | Moniteur: 3 pouces, 1 040 000 points | Films: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant intermédiaire

Le tir brut est un bonus

Vidéo 4K plutôt que Full HD

Petit capteur

Pas de viseur électronique

La gamme de caméras étanches Olympus Tough a sans doute la plus forte réputation ici, et la société a équipé son dernier modèle TG-6 avec des fonctionnalités résolument vers le haut de gamme. Tir brut? Vérifier. Vidéo 4K? Ouais, ça aussi. GPS? Putain, oui. Même le même moteur de traitement que le modèle sans miroir OM-D E-M1 X est présenté ici. Avec un objectif qui a une ouverture maximale de f / 2 à l’extrémité large et un ensemble de goodies à mise au point rapprochée en plus, l’appareil photo est certainement prêt pour toutes sortes de captures terrestres et sous-marines. Nous souhaitons cependant qu’Olympus ait fait avancer les choses un peu plus loin de ce que nous avions vu dans le précédent TG-5, qui était notre premier choix précédent et pas si différent de ce que nous avons ici. Nous venons de terminer notre examen complet et bien que nous puissions voir qu’il s’agit d’un modèle plus solide, le TG-5 serait toujours un bon choix si vous avez un budget plus serré.

2. Nikon Coolpix W300

Le choix idéal si vous voulez aller en profondeur sous l’eau

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 16MP | Lentille: 24-120mm | Imperméable: 30m | Résistant au gel: -10 ° | Antichoc: 2,1 m | Moniteur: 3 pouces, 921 000 points | Films: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Etanche jusqu’à 30m

Large plage de zoom

Contrôles délicats

Incohérences d’exposition

Le Coolpix W300 est entièrement équipé d’une multitude de fonctionnalités – il y a une vidéo 4K pour les débutants, un formidable système GPS, une carte du monde interactive et une connectivité Wi-Fi, ainsi qu’un altimètre et une jauge de profondeur sous-marine pour démarrer. Le W300 propose également un moniteur OLED haute résolution de 921 000 points, mais le plus impressionnant est peut-être que le W300 peut fonctionner jusqu’à une profondeur de 30 mètres – pour autant qu’un certificat de plongée Advanced Open Water vous obtienne.

3. Panasonic Lumix FT7 / TS7

Comprend un viseur intégré

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 20,4 MP | Lentille: 28-128mm | Imperméable: 31m | Résistant au gel: -10 ° C | Antichoc: 2m | Moniteur: 3 pouces, 1 040 000 points | Films: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant intermédiaire

Viseur intégré

Etanche jusqu’à 31m

Lissage d’image à ISO élevés

Aucune capture brute

Le nouveau Lumix TS7 de Panasonic (appelé Lumix FT7 en dehors des États-Unis) est le dernier appareil photo étanche ici. Contrairement à Olympus, qui a réduit la résolution de son TG-5, Panasonic est allé dans l’autre sens, augmentant le nombre de pixels de 16,1 MP dans le TS5 / FT5 à 20,4 MP dans le Lumix TS7 / FT7. La couverture de l’objectif reste la même que celle de son prédécesseur, avec une plage de zoom de 4,6x qui couvre 28-128 mm, mais il est intéressant de noter que l’objectif perd sa marque Leica. Le Lumix TS7 / FT7 a quelque chose d’unique pour un appareil photo étanche: un viseur électronique intégré (EVF). L’écran de 1 170 000 points et 0,2 pouce n’est peut-être pas le plus grand du marché, mais il offre une alternative utile à la prise de vue avec l’écran arrière, en particulier sous une lumière vive, ce qui peut rendre la composition délicate. Il y a beaucoup à aimer sur le Lumix TS7 / FT7, y compris ses excellentes informations d’identification robustes, mais il est déçu par un capteur qui entasse trop de pixels sur une zone relativement petite.

4. Fujifilm FinePix XP130

Compact étanche bon marché et gai

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 16,4 MP | Lentille: 28-140mm | Imperméable: 20m | Résistant au gel: -10 ° C | Antichoc: 1,75 m | Moniteur: 3 pouces, 920K points | Films: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Pas cher par rapport à ses rivaux

Filtres avancés

Qualité d’image décevante

Pas de GPS inclus

Par rapport à sa concurrence ultra-robuste, le FinePix XP130 n’a pas tout à fait les mêmes informations d’identification. Cela signifie qu’il n’est peut-être pas tout à fait capable de gérer des aventures extrêmes, mais c’est encore plus que le travail d’une plage familiale ou de vacances au ski. Il y a une foule de filtres amusants inclus et une connectivité Wi-Fi, mais pas de GPS. Simple à utiliser, c’est une excellente option si vous recherchez un appareil photo compact compact durable pour un usage familial. Il a depuis été remplacé par le XP140, mais ce modèle reste meilleur.

5. Ricoh WG-60

Un compact étanche et robuste avec des lumières LED intégrées

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 16MP | Lentille: 28-140mm | Imperméable: 14m | Résistant au gel: -10 ° C | Antichoc: 1,6 m | Moniteur: 2,7 pouces, 230 000 points | Films: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Lumières macro LED

Bonne plage de zoom

Écran petit et basse résolution

JPEG uniquement

Le WG-60 de Ricoh a des références assez solides – il est étanche jusqu’à une profondeur de 14 m / 45,9 pieds et antichoc contre une chute jusqu’à 1,6 m / 5,2 pieds, alors qu’il devrait résister à une force pouvant atteindre 100 kg / 220 lb. Il est également étanche à la poussière et peut fonctionner à des températures allant jusqu’à -10 ° C / 14 ° F. Le zoom optique 5x a une plage de zoom focale assez large, de 28 à 140 mm, tandis que six macro-lumières LED sont disséminées autour de l’avant du barillet de l’objectif pour fournir un éclairage lumineux et uniforme autour de votre sujet – idéal pour la prise de vue de sujets sous-marins. Les éclairages macro fournissent également d’autres fonctions utiles, telles que le mode d’éclairage LED, qui utilise les éclairages pour ajouter de la lumière aux portraits en cas de faible luminosité – il devrait offrir un aspect plus flatteur que le flash dédié du WG-60.

Pensez aussi …

GoPro Hero 8 Black

La meilleure caméra d’action polyvalente est gagnante dans l’eau

Capteur: 1 / 2,3 pouces, 12MP | Lentille: N / A | Imperméable: 10m | Moniteur: Écran tactile 2 pouces | Films: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Superbe stabilisation d’image

Les nouveaux mods multimédias ajoutent de la polyvalence

Pourrait être mieux en basse lumière

La qualité surpasse les smartphones

Sur les seules spécifications, la GoPro Hero 8 Black ne propose qu’une modeste mise à jour sur la Hero 7 Black, qui est toujours une caméra étanche stellaire à part entière. Plongez plus profondément, cependant, et vous constaterez que le Hero 8 Black est plus profilé que son ancêtre, deux fois plus résistant aux chocs et équipé d’un nouveau microphone résistant au vent. Le traitement des images en basse lumière est meilleur qu’avant – une bonne nouvelle pour ceux qui fréquentent les profondeurs troubles – tandis que la stabilisation HyperSmooth 2.0 est sublime et quatre longueurs de zoom numérique devraient rendre le changement de sujet un jeu d’enfant en mer. Ce qui distingue vraiment le Hero 8 Black de son prédécesseur, c’est l’avènement des Mods, une gamme d’améliorations complémentaires. Des trois annoncés jusqu’à présent, le Light Mod étanche, capable de projeter 200 lumens sur tout ce qui se trouve à moins de 1 mètre, devrait inciter les plongeurs à chercher leur portefeuille étanche.

Vous recherchez un appareil photo de vacances avec une plage de zoom plus longue? Jetez un œil à notre sélection des meilleurs compacts de zoom de voyage. Alternativement, la vidéo peut être votre principale priorité, qui dans ce cas, consultez notre guide des meilleures caméras d’action et des meilleures caméras GoPro.