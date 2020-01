Meilleur bureau Mac de 2020

Source: iMore

Meilleur

Bureau Mac

iMore

2020

La gamme Mac ne concerne pas uniquement les MacBooks. Il existe également d’excellents modèles de bureau! Notre solution de bureau préférée pour 2020 est l’iMac 5K, qui regorge de fonctionnalités formidables à un prix raisonnable. Il existe d’autres Mac de bureau qui méritent d’être étudiés en fonction de vos besoins.

Source: TechRadar

Doté d’un boîtier en aluminium et en verre avec un profil mince de cinq millimètres, l’iMac 5K est livré avec un clavier et une souris Magic Magic 2 assortis. Pour le 5K, Apple propose une excellente gamme de trois versions d’iMac de 27 pouces, en commençant par l’entrée de gamme modèle qui comprend un processeur Intel Core i5 de 8e génération à 6 cœurs à 3,0 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, Radeon Pro 570X avec 4 Go de mémoire GDDR5 et 1 To de stockage Fusion Drive.

Pour plus d’argent, vous pouvez augmenter votre RAM, votre processeur et votre stockage.

Le dernier iMac 5K est sorti en mars 2019 et double au moins les performances par rapport aux modèles précédents. Dans le cadre de la mise à niveau, l’ordinateur tout-en-un offre également des performances graphiques jusqu’à 50% plus rapides, ce qui est parfait pour les professionnels ayant des charges de travail gourmandes en graphiques.

Avantages:

Magnifique écran Retina 5K 5120 x 2880 P3

Trois choix de base

Les inconvénients:

Le prix peut augmenter rapidement avec des modules complémentaires

8 Go de mémoire pourraient ne pas suffire

Apple pourrait publier une mise à niveau dès le printemps 2020

Meilleur dans l’ensemble

iMac 5K

Regardez cet affichage!

Oubliez 4K, quand vous pouvez avoir 5K. Grands composants internes et écran robuste dans un seul boîtier.

Meilleur niveau d’entrée: iMac 4K

Source: iMore

L’iMac 4K n’est disponible qu’avec un écran de 21,5 pouces, ce qui est à prendre en compte avant de faire un achat. Le modèle le moins cher propose un processeur Intel Core i3 quadricœur à 3,6 GHz de 8e génération avec 8 Go de mémoire DDR4 à 2400 MHz, configurable jusqu’à 32 Go, disque dur de 1 To et Radeon Pro 555X avec 2 Go de mémoire GDDR5. La version la plus chère comprend un processeur Intel Core i5 6 cœurs à 8 GHz de 3,0 GHz et d’autres extras.

Comme d’autres Mac, l’iMac 4K est livré avec macOS Catalina, qui comprend une toute nouvelle application Musique aux côtés d’applications pour Apple TV et Podcasts. La mise à jour est également la première à inclure Mac Catalyst, qui permet aux développeurs de déplacer facilement des applications iPad vers Mac.

Lorsque vous regardez la gamme iMac de 21,5 pouces, évitez le modèle le moins cher. C’est celui sans 4K. Comme l’iMac 5K, l’iMac 4K a été mis à jour pour la dernière fois en mars 2019, ce qui signifie qu’une mise à jour matérielle pourrait arriver bientôt.

Avantages:

Moins d’argent que les versions 5K

Deux choix principaux pour 4K

Les inconvénients:

Évitez l’option 21,5 pouces la moins chère

Impossible d’acheter un iMac 4K 27 pouces

Meilleur niveau d’entrée

iMac 4K

Choix du budget

Vous obtenez l’impressionnant écran 4K Retina d’Apple sur ce modèle iMac. À l’intérieur, vous trouverez des pièces moins chères que l’option 5K.

Idéal pour les amateurs: Mac mini

Source: iMore

Fin 2018, Apple a sorti le Mac mini de quatrième génération, près de quatre ans après la révélation du dernier modèle. Le modèle le moins cher propose un processeur Intel Core i3 quadricœur à 3,6 GHz de 8e génération avec 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz et 128 Go de stockage SSD PCIe, tandis que la version la plus chère commence par un processeur Intel Core à 8 cœurs de 8e génération à 3,0 GHz. Processeur i5 et stockage SSD PCIe de 256 Go.

Si vous regardez un Mac mini, vous savez déjà que vous devez ajouter un moniteur, un clavier et une souris. Dans cette situation, nous vous recommandons de mettre à niveau la mémoire à partir du minimum. Idéalement, vous devriez commencer avec la version la plus chère, ne serait-ce que parce que vous aurez également plus de stockage.

Avantages:

Solution la moins chère

Fonctionne très bien avec tous les types de moniteurs

Les inconvénients:

N’oubliez pas, pas de moniteur ni d’accessoires

Peut coûter cher rapidement

Idéal pour les Hobbylistes

Mac mini

Regardez, pas de moniteur!

Les minis Mac sont une excellente solution si vous avez déjà un excellent moniteur et d’autres accessoires. Sinon, restez avec iMac.

Idéal pour la plupart des pros: iMac Pro

Source: iMore

Lancé à la fin de 2017, l’iMac Pro comprend un processeur Intel Xeon à 8, 10, 14 ou 18 cœurs, un écran Retina 5K de 27 pouces (diagonale), des graphiques AMD Vega, jusqu’à 256 Go de mémoire ECC et 10 Gigabit Ethernet. En d’autres termes, c’est une machine puissante!

Destiné aux créatifs hautement professionnels, l’iMac Pro peut facilement vous coûter cinq chiffres, selon votre configuration. N’achetez ce modèle que si vous avez besoin de ressources étendues, comme la couleur noire et une évidence, disposez d’un budget pour soutenir l’achat.

Le plus gros problème auquel sont confrontés les acheteurs potentiels d’iMac Pro est double. Premièrement, le produit n’a pas été mis à jour depuis trois ans, ce qui rend une actualisation probable. Deuxièmement, avec le Mac Pro (voir ci-dessous) maintenant sur le marché, le choix n’est pas du tout aussi simple.

Avantages:

Beaucoup de personnalisation

Mémoire jusqu’à 256 Go

Seul iMac disponible en noir

Les inconvénients:

Extrêmement cher

Pas pour la plupart des acheteurs

N’a pas été mis à jour depuis 2017

Idéal pour la plupart des pros

iMac Pro

Celui pour les projets massifs

Demandez à votre patron de vous acheter celui-ci – ou obtenez-le vous-même si vous êtes le patron!

La plupart des créneaux: Mac Pro

Source: iMore

Sans aucun doute, le Mac Pro (2019) est le meilleur ordinateur professionnel jamais créé par Apple. Fabriqué aux États-Unis, le Mac Pro a été conçu pour des performances, une expansion et une configurabilité maximales. Il comprend des processeurs Xeon, un système de mémoire haute performance révolutionnaire, huit emplacements d’extension PCIe et une architecture graphique qui prend en charge ce qu’Apple appelle la carte graphique la plus puissante du monde. Il existe également la toute nouvelle carte accélératrice Apple Afterburner qui vous permet de lire simultanément jusqu’à trois flux de vidéo 8K ProRes RAW.

À la baisse, sans aucun doute, le prix et l’aspect non prouvé de la machine. Le Mac Pro cylindrique de 2e génération (2013) a été largement oublié par Apple peu après son arrivée. Le nouveau modèle suivra-t-il le même chemin? Seul le temps nous le dira.

Avantages:

Processeurs Xeon de classe station de travail jusqu’à 28 cœurs

Système de mémoire haute performance avec une énorme capacité de 1,5 To

Carte d’accélérateur Apple Afterburner

Les inconvénients:

Le moniteur XDR Pro Display recommandé ajoute au prix

Trop pour la plupart des gens

Non prouvé car il est si nouveau

Most Niche

Mac Pro

C’est un Pro Mac!

Obtenez ce Mac si vous voulez tout et que vous avez les ressources nécessaires pour construire la meilleure machine pour répondre à vos besoins. Sinon, restez avec iMac comme application de bureau.

Conclusion

Pour 2020, nous recommandons l’iMac 5K comme bureau Mac préféré. Le modèle comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour tous les membres de votre ménage et les acheteurs les plus professionnels. Le modèle d’entrée de gamme comprend un processeur Intel Core i5 de 8e génération à 6 cœurs à 3,0 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 à 2666 MHz, Radeon Pro 570X avec 4 Go de mémoire GDDR5 et 1 To de stockage Fusion Drive. Si vous le pouvez, augmentez la mémoire au maximum de 32 Go et profitez-en!

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Penn State (go Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.