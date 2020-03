Meilleur casque de jeu 2020: les meilleurs casques PS4 et Xbox One cette année

Si vous recherchez les meilleurs casques de jeu pour PS4 et Xbox One, il est probable que vous ne vous soyez pas trouvé à court d’options. Il existe de nombreux casques d’écoute, ce qui facilite les erreurs. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide pour vous garder sur la bonne voie, car avec le bon casque, vous pouvez vraiment améliorer votre expérience de jeu.

Afin d’obtenir le meilleur casque de jeu Xbox One ou PS4, vous devrez prendre en compte quelques facteurs qui vous aideront à établir ce dont vous avez besoin à partir de votre achat.

Tout d’abord, vous devrez considérer le type de jeux auxquels vous aimez jouer. Les jeux où vous vous installez pour plusieurs heures de jeu comme les MMO auront besoin de confort. Les jeux avec un élément plus compétitif, comme tous ces titres Battle Royale qui ont fait leur apparition, bénéficieront d’un casque avec un bon son surround pour vous aider à entendre vos ennemis venir sous tous les angles.

Ensuite, il y a où vous jouez – les environnements bruyants nécessiteront quelque chose avec des capacités de suppression du bruit pour vous garder entièrement dans le jeu et la communication avec votre équipe claire. Si vous ne pouvez pas vous abandonner à une immersion totale, cependant, un casque à dossier ouvert vous rendra joignable de l’extérieur.

Enfin, bien sûr, il y a votre budget. Si le prix n’est pas un problème, vous avez tout le marché ouvert et vous chercherez simplement à restreindre vos options. Pour la plupart, cependant, il y a probablement un prix que vous ne voulez pas dépasser. Il existe de nombreux casques à des prix inférieurs qui vous offriront une expérience de haute qualité, c’est de les trouver qui est l’astuce.

Donc, maintenant que nous vous avons demandé exactement ce dont vous avez besoin et que vous voulez de votre casque, nous vous présenterons notre guide qui couvre les meilleurs exemples sans fil, câblés, haut de gamme et budgétaires actuellement en vente pour PS4 et Xbox One.

Globalement le meilleur casque de jeu PlayStation 4

(Crédit image: HyperX)

HyperX Cloud Revolver S

Des performances fantastiques à un prix raisonnable

Un son fabuleux

Son surround Dolby 7.1

Facile à installer

Pas aussi robuste que les autres

Un peu gros sur de petites têtes

HyperX a développé au fil des ans un public appréciable parmi la communauté des pro-gaming. Son plus récent casque, le Cloud Revolver S, ajoute le son surround Dolby 7.1 au plan proposé par le très populaire Cloud Revolver, sans vous obliger à contracter une deuxième hypothèque.

Tout simplement, le Cloud Revolver S sonne étonnamment bien, surtout au prix. Vous vous émerveillerez en particulier de la dynamique de son son: des basses profondes et grondantes et des aigus jamais criards qui vous permettent d’entendre tous les effets sonores et vous plongent totalement dans l’ambiance créée par la musique du jeu.

Il est assez bien fait, confortable et classiquement fini, et le son surround Dolby 7.1 est la cerise sur le gâteau, vous permettant de localiser les ennemis entrants dans des jeux de tir à la première personne – en particulier si vous explorez les modes d’égalisation prédéfinis dans lesquels les joueurs professionnels avaient beaucoup d’entrée . Un casque vraiment haut de gamme à un prix moyen.

Lire la critique complète: HyperX Cloud Revolver S

Meilleur casque de jeu Xbox One dans l’ensemble

(Crédit d’image: Turtle Beach)

Turtle Beach Elite Pro avec adaptateur audio tactique

Construit comme un réservoir avec un son assorti

Son superbe

Un confort exemplaire

Qualité de construction incroyable

Forfait cher

Aucun son surround dans son état de base

Turtle Beach est le fabricant de casques de jeu spécialisé le plus ancien, avec un public fanatique parmi les joueurs professionnels – et lorsque vous déballez son Elite Pro haut de gamme, vous pouvez voir pourquoi. Il dégage simplement une conception sans frais, et arbore toutes sortes de touches soignées nées de décennies d’expérience pro-gaming.

Mais plus important encore, cela semble spectaculaire, avec d’énormes basses et des aigus cristallins s’ajoutant à un son qui vous permettra de vous immerger profondément dans le jeu auquel vous jouez. Côté confort, il est exemplaire, avec de grandes oreillettes épaisses qui éliminent tout bruit ambiant, et peut être facilement ajustée pour s’adapter à toutes les tailles de tête. Une fonctionnalité soignée vous permet d’ajouter de l’espacement aux coussinets pour accueillir une paire de lunettes.

Sur une Xbox One, nous vous recommandons de l’associer à un morceau de kit appelé l’adaptateur audio tactique, qui se clipse sur le contrôleur Xbox One et fonctionne comme un amplificateur, ajoutant certaines des fonctionnalités de contrôle du son supplémentaires qui viennent dans un graphique séparé boîtier de style égaliseur appelé le contrôleur audio tactique (qui est cher mais ajoute un son surround Dolby 7.1).

Ces fonctionnalités incluent Superhuman Hearing de Turtle Beach, qui améliore le son des pas des joueurs entrants et est idéal pour les fans de tir à la première personne hardcore, et Dynamic Chat Boost, qui maintient les niveaux de chat audibles même lorsque le bruit de fond augmente. De plus, il vous permet d’ajuster indépendamment les volumes de jeu et de chat.

Ajoutez une qualité de construction semblable à un réservoir à l’équation et vous avez un casque qui est devenu quelque chose d’un symbole de statut pour ceux qui prennent leur jeu au sérieux.

Lire la critique complète: Casque de tournoi Turtle Beach Elite Pro.

Meilleur casque de jeu sans fil Xbox One

(Crédit d’image: Razer)

Razer Nari Ultimate

L’innovation signifie la prise de risques

Solide scène sonore

Toute connectivité prise en charge

Brancher et utiliser

Confortable

Un investissement coûteux

Il y a un vieux dicton qui dit “un navire dans un port est sûr, mais ce n’est pas pour cela que les navires sont construits”, et Razer a vraiment poussé le bateau avec son casque Razer Nari Ultimate.

Le Razer Nari Ultimate est un concept intéressant, et quelque chose qui doit être essayé pour y croire. Razer a conçu une solide paire d’écouteurs, avec une fonctionnalité très visible, faisant du Nari Ultimate le meilleur casque sans fil Xbox One sur le marché.

Consultez notre revue Razer Nari Ultimate.

Meilleur casque de jeu PlayStation 4 pour la qualité audio

SteelSeries Arctis Pro + GameDAC

Son agréable pour les audiophiles

Excellente qualité sonore

DAC dédié

Ne convient pas aux grandes configurations de salon

Le SteelSeries Arctis Pro est l’un des meilleurs casques d’écoute que vous pouvez acheter. En tant que tel, cela vaut doublement la peine de considérer si vous utilisez votre PlayStation 4 pour regarder des films et écouter de la musique ainsi que jouer à des jeux.

La clarté et l’équilibre audio sont bien meilleurs que la plupart des autres jeux ici. Les versions Arctic Pro Wireless et GameDAC fonctionneront avec une console PlayStation 4, mais la version filaire vanille est juste pour PC – alors assurez-vous de choisir le bon ensemble avant d’acheter.

Le modèle GameDAC a un boîtier externe avec des convertisseurs audio haute résolution de haute qualité. Il doit cependant être câblé, donc ce n’est peut-être pas le meilleur choix si vous jouez à quelques mètres de votre PS4. La version sans fil peut être un meilleur choix.

Toutes les versions ont des LED autour des tasses. Il peut être fait pour les perfectionnistes audio, mais c’est toujours un casque de joueur.

Lire la critique complète: Revue de SteelSeries Arctis Pro.

Meilleur casque de jeu sans fil PlayStation 4

(Crédit d’image: Sony)

Casque d’écoute sans fil PlayStation Platinum

Facile à installer avec un excellent son

Des performances audio incroyables

Coussinets ultra-moelleux

Grande valeur

Conception envahissante

Le son surround manque de panache

Les pièces en plastique sont fragiles

Cela pourrait ne pas ressembler à beaucoup, mais le PlayStation Platinum Wireless est un casque vraiment solide avec un niveau exceptionnel de qualité audio.

En plus d’être ridiculement simple à installer, le casque sonne bien et est confortable à porter pour démarrer.

La qualité sonore est équilibrée, offrant un mélange décent de basses et hautes fréquences, et les gens à l’autre bout de la ligne ont signalé que son microphone offrait un niveau décent de qualité audio.

Notre seule réserve concerne le “3D Audio” du casque, qui a légèrement baissé par rapport à ce que propose la concurrence; mais cela compense le prix très raisonnable du casque.

Lire la critique complète: Casque sans fil PlayStation Platinum

Meilleur casque de jeu PlayStation 4 économique

(Crédit d’image: Turtle Beach)

Turtle Beach EarForce PX24

Un prix budget pour des compromis acceptables

Son superbe

Configurable de manière impressionnante

La finition trahit le bas prix

Être à court d’argent ne signifie pas nécessairement devoir se contenter d’un casque de jeu inférieur, et EarForce PX24 de Turtle Beach fait un travail assez décent d’embarrasser beaucoup de ses rivaux les plus chers. Bien sûr, il utilise plus largement le plastique que les casques qui sont deux fois plus chers, mais il a toujours l’air et se sent suffisamment robuste, et sa légèreté globale le rend assez confortable pour une utilisation prolongée.

Et dans les domaines qui comptent vraiment – le son et la configurabilité – l’Ear Force PX24 est bien meilleur qu’il n’a le droit d’être au prix. Bien qu’il n’ait pas l’extension de basse que vous trouverez dans un casque plus premium, et ses aigus sont un peu secs par rapport à d’autres options à ce niveau de prix, il sonne toujours remarquablement bien – et grâce à un amplificateur qui se clipse entre le casque et la manette PS4, vous pouvez augmenter les basses, activer le mode Superhuman Hearing pour les tireurs à la première personne et même jouer avec un effet de son surround virtuel.

Trouver de telles fonctionnalités, et un son très décent en effet, est une révélation pour un casque aussi bon marché. Vous pourriez chipoter sur la finition générale légèrement plasticky de l’EarForce PX24, mais à notre avis, c’est un petit prix à payer pour un excellent casque à un coût décent.

Meilleur casque de jeu Xbox One économique

Corsair HS50

Confortable

Solide

Manque de son surround

Le micro peut facilement être égaré

Un casque de haute qualité et bon marché de Corsair, cette option filaire peut être le meilleur casque de jeu Xbox One économique sur le marché. Il peut ne comporter qu’un son stéréo (au lieu d’un son surround), mais ce n’est guère un déficit notable. Il produit un son dynamique et les écouteurs sont en peluche et confortables. Cela ne ressemble guère au casque budgétaire qu’il est.

Découvrez notre examen complet du casque de jeu stéréo Corsair HS50.