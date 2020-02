Meilleur casque sous Rs 2000 en Inde pour février 2020

Les meilleurs écouteurs de moins de 2000 roupies peuvent ne pas offrir une large gamme de fonctionnalités présentes sur les écouteurs phares. Cependant, il existe sur le marché quelques écouteurs économiques qui offrent vraiment cette expérience d’écoute audio immaculée qui vous satisfera, quelle que soit votre préférence en matière de câblage. Cette liste comprend les options filaires et sans fil.

Cet article est le guide parfait pour vous aider à choisir entre les options afin que vous puissiez acheter la meilleure paire d’écouteurs sous Rs 2000 qui sont adaptés à vos besoins. Si vous recherchez le meilleur casque sous Rs 2000 en Inde, ces options ci-dessous se démarquent.

Allant des casques Bluetooth aux écouteurs intra-auriculaires et casques avec microphone aux écouteurs sans microphone, la liste couvre toutes les catégories afin que vous puissiez choisir ce qui correspond à votre facture.

Amazon Great Indian Festival Sale 2019: meilleures offres, offres et réductions sur les écouteurs

Realme Buds Wireless (Crédit d’image: Realme India)

Realme Buds Wireless

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 30 grammes | Longueur de câble: n / a | Lien: bluetooth | Fréquence de réponse: 20-20 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 11,2 mm) | Sensibilité: 100 dB | Impédance: 32 Ω | Vie de la batterie: 12 heures | Portée sans fil: 10 m

Qualité sonore

Autonomie de la batterie de 12 heures

Basses fortes

IPX4

Port micro USB

Comme avec les smartphones, Realme’s Buds est nettement moins cher que le reste de la concurrence sans fil. Il apporte un tas de fonctionnalités rares à ce prix, comme une connectivité transparente en quelques secondes, des verrous magnétiques qui font également office de boutons d’alimentation et une longue durée de vie de la batterie.

Accordés par le DJ Alan Walker, ils excellent dans la lecture de musique électro ou EDM avec des basses puissantes. La durée de vie de la batterie est évaluée à 12 heures, ce qui est également du côté supérieur. Tout cela dans un emballage qui ne pèse que 30 g fait du Realme Buds Wireless une évidence.

1Plus d’ajustement du piston

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 14,0 grammes | Longueur de câble: 1,25 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 20-20 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 9 mm) | Sensibilité: 100 dB | Impédance: 32 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Construction de qualité

Clarté sonore

Le rapport qualité prix

Plus d’attention aux détails sur les basses

Pas la coupe la plus confortable

Bien que 1More ne soit pas encore une société audio très populaire en Inde, il fabrique des écouteurs de haute qualité qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez un casque très abordable mais de haute qualité, le 1More Piston Fit pourrait être le bon pour vos besoins.

Selon la forme de l’intérieur de vos oreilles, vous pouvez choisir entre différentes pointes de taille sur le 1More Piston Fit. La conception inclinée à 45 degrés aide également à obtenir cette sensation d’ajustement serré.

Les 1More Piston Fit sont légèrement biaisés en faveur des détails par rapport aux basses, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous prenez votre décision.

SoundMagic PL30 + C

Écouteurs intra-auriculaires SoundMagic PL30 + C avec micro

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 15,8 grammes | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 20-22 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 9 mm) | Sensibilité: 100 dB | Impédance: 12 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Confortable dans les oreilles

Sortie sonore bien équilibrée

Isolation acoustique inférieure

SoundMagic est encore un autre fabricant d’accessoires audio réputé. Le SoundMagic PL30 + C est bien connu pour sa sortie audio parfaitement équilibrée. Vous n’avez pas à vous soucier de jouer avec les paramètres de l’égaliseur pour tirer le meilleur parti du PL30 + C. Cependant, si vous êtes enclin à une certaine acoustique, vous pouvez toujours le personnaliser comme vous l’aimez.

En termes de look et de qualité de construction, le SoundMagic PL30 + C est là-haut avec le meilleur de cette gamme de prix. Ils viennent dans un emballage attrayant qui se compose d’un étui rigide, de 5 jeux d’écouteurs et de deux crochets.

Sennheiser CX 275 S

Sennheiser CX 275S

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 15 grammes | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 17-23 000 Hz | Conducteurs: Dynamique | Sensibilité: 121 dB | Impédance: 16 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Design compact

Garantie de deux ans

Basses insuffisantes

Sennheiser est une marque bien connue en matière d’accessoires audio haut de gamme. Cependant, en gardant à l’esprit les consommateurs à petit budget, Sennheiser a lancé les écouteurs intra-auriculaires CX 275S. Ces écouteurs offrent une sortie sonore décente qui est un peu plus inclinée vers les aigus.

Le Sennheiser CX 275 S tient assez bien dans les oreilles et présente une qualité de construction composée mais premium.

Sony MDR-EX255AP

Écouteurs intra-auriculaires avec micro Sony MDR-EX255AP

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 18 grammes | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 5-25 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 9 mm) | Sensibilité: 106 dB | Impédance: 16 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Ajustement parfait

Large réponse en fréquence

Le microphone présente une réduction du bruit inférieure

Sony est un autre nom bien connu en matière de produits audio. Les écouteurs intra-auriculaires MDR-EX255AP tentent de trouver un bon équilibre entre les basses, les aigus et d’autres acoustiques. Vous pouvez également améliorer la qualité globale en fonction de vos besoins en jouant avec les paramètres de l’égaliseur.

Les fils semi-tressés ainsi que le boîtier métallique donnent au casque un look premium. Avec des écouteurs en silicone véritable, le Sony MDR-EX255AP tient assez bien dans les oreilles.

Sony MDR-XB450

Conception: Sur l’oreille | Poids: 165 grammes | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 5-22 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 30 mm) | Sensibilité: 102 dB | Impédance: 24 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Des basses exceptionnelles

Large réponse en fréquence

Un peu lourd

Si vous êtes un amoureux des basses, les écouteurs intra-auriculaires Sony MDR-XB450 pourraient être l’option parfaite pour vous sous Rs 2000. Alimenté par les énormes pilotes de 30 mm, le Sony MDR-XB450 peut produire des niveaux de basses inégalés dans cette gamme de prix.

Bien que le MDR-XB450 se concentre principalement sur les basses, il offre également une excellente sortie dans les médiums et les aigus.

Le MDR-XB450 a des coussinets d’oreille bien rembourrés et le boîtier en métal ajoute à l’apparence, mais la qualité de construction peut ne pas être là-haut si vous envisagez à long terme. Pourtant, c’est une excellente option sur l’oreille, surtout si vous êtes un basshead.

(Crédit d’image: Xiaomi India)

Écouteurs sans fil Mi Super Bass

Conception: Sur l’oreille | Poids: 150 grammes | Longueur de câble: NA | Lien: Bluetooth 5.0, prise 3,5 mm | Fréquence de réponse: 20 à 40 000 Hz | Conducteurs: NA | Sensibilité: NA | Impédance: 32 Ω | Vie de la batterie: jusqu’à 20 heures | Portée sans fil: 10M

Conception confortable

Longue durée de vie de la batterie

Câble de 3,5 mm inclus dans la boîte

Prix ​​abordable

Xiaomi a récemment élargi son portefeuille d’accessoires audio en Inde avec le lancement du casque sans fil Mi Super Bass. Arborant un profil de couleur noir et rouge cool et un design confortable, ces écouteurs sans fil Mi sont doux pour les yeux.

Sur les oreilles aussi, ils sont confortables. Les bonnets sont bien rembourrés et scellent bien les oreilles. Les basses sont bonnes aussi, surtout dans les basses. Xiaomi dit que le casque devrait durer jusqu’à 20 heures de lecture, mais il est également fourni avec un câble de 3,5 mm si vous manquez de jus.

Écouteurs intra-auriculaires Mi Pro HD

Écouteurs intra-auriculaires Mi Pro HD

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 17 grammes | Longueur de câble: 1,25 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 20 à 40 000 Hz | Conducteurs: Dynamique | Sensibilité: 98 dB | Impédance: 32 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Qualité de construction exceptionnelle

Rapport qualité-prix inégalé

Période de burn out prolongée

Xiaomi est synonyme de produits d’un bon rapport qualité-prix depuis longtemps, et ce n’est pas différent avec les écouteurs Mi In-Ear Pro HD. En termes de qualité de construction et de conception, ces écouteurs sont là-haut avec le meilleur.

Comme de nombreux autres produits Xiaomi, les écouteurs Mi In-Ear Pro HD offrent un excellent rapport qualité-prix sans compromettre la qualité. Ces écouteurs offrent un son de qualité supérieure à des prix économiques, ce qui en fait l’une des meilleures options de ce guide. Cependant, il convient de noter que vous n’obtiendrez peut-être pas la meilleure sortie rapidement, car ces écouteurs nécessitent une longue période de grillage.

Écouteurs intra-auriculaires SoundMagic E30

Écouteurs intra-auriculaires SoundMagic E30

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 9 grammes (sans cordon) | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 15-22 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 9 mm) | Sensibilité: 94 dB | Impédance: 12 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Sortie sonore précise

Ajustement parfait dans l’oreille

Pas de microphone

Le SoundMagic E30 a été lancé il y a bien longtemps en 2013, mais il reste tout à fait pertinent par rapport aux normes actuelles. Les écouteurs génèrent une sortie sonore très bien équilibrée avec une clarté inégalée. La meilleure partie est que vous pouvez profiter d’une musique pure qui n’est pas déformée par des basses excessives. L’E30 se concentre davantage sur les aigus tout en conservant des basses composées mais serrées.

En ce qui concerne la qualité de construction, le SoundMagic E30 ne parvient pas à impressionner. Les écouteurs sont en plastique bon marché avec une finition inférieure aux normes. Les oreillettes sont conçues pour être portées sur les oreilles avec ses câbles passant autour de vos lobes d’oreille. S’il est correctement branché, le E30 offre une suppression du bruit exceptionnelle et est également très confortable.

Audio-Technica ATH-AX1iS

Audio-Technica ATH-AX1iS

Conception: Over-Ear | Poids: 272 grammes | Longueur de câble: 1,2 mètres | Lien: Jack 3,5 mm | Fréquence de réponse: 15-22 000 Hz | Conducteurs: Dynamique (aimant néodyme 36 mm) | Sensibilité: 100 dB | Impédance: 40 Ω | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A

Sortie audio cristalline

Ajustement décent

Finition de qualité inférieure

Audio-Technica est un autre nom réputé en ce qui concerne les produits audio. L’ATH-AX1iS offre une sortie audio bien équilibrée, mais elle est conservatrice en ce qui concerne les basses.

Bien que les ATH-AX1iS soient durables, la qualité de fabrication laisse à désirer. Ils s’adaptent également très bien aux oreilles avec des coussinets d’oreille bien rembourrés. Vous obtenez également un micro en ligne ainsi que des commandes de volume qui facilitent la gestion de votre musique en déplacement.

Vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchiez?

Consultez notre liste des meilleurs écouteurs antibruit ou notre liste des meilleurs écouteurs sans fil disponibles en Inde.

Image 1 de 1

(Crédit d’image: Amazon)

Puces OnePlus Type-C

Conception: Intra-auriculaire | Poids: 14g | Longueur de câble: 1,15 m | Lien: USB Type-C | Fréquence de réponse: 20-20 000 Hz | Sensibilité: 107dB | Impédance: 24 Ω

USB Type-C

Câbles de haute qualité

micro intégré

DAC

Pas le plus confortable

Terminons la liste avec une paire pour ceux dont les téléphones ne possèdent pas de prise casque 3,5 mm. Les balles OnePlus Type-C sont venues aux côtés du 6T lorsque la société a abandonné la prise casque.

Au fil du temps, c’est devenu la paire de facto pour ceux qui ne souhaitent pas opter pour des solutions sans fil, en faveur d’une meilleure latence et qualité. Les câbles sans enchevêtrement et le DAC intégré sont d’excellents ajouts.

Certains téléphones plus anciens devront activer la fonctionnalité OTG pour pouvoir les utiliser.

Acheter sur Amazon.in