Meilleur Fitbit pour hommes en 2020

Les hommes aiment faire de l’exercice d’une certaine manière (tout comme les femmes), et il peut y avoir certains aspects de la forme physique que les hommes aiment suivre plus que d’autres. Si vous cherchez un Fitbit ou en cherchez un pour acheter votre mec, alors ce sont vos meilleurs choix!

Personnel préféré

Le Charge 3 est livré avec la technologie PurePulse intégrée de Fitbit, qui surveille et signale votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes en déplacement. Il peut également surveiller votre sommeil, alors n’hésitez pas à faire la sieste après-jogging. Charge 3 dispose d’un écran OLED activé par le robinet qui vous montrera l’heure de la journée et les notifications d’appel au fur et à mesure.

117 $ sur Amazon

Si vous sortez pour enfler ou frapper le diamant de baseball, vous avez besoin d’un Fitbit qui peut vous suivre. La nouvelle Fitbit est essentiellement une montre connectée axée sur le fitness, avec un moniteur de fréquence cardiaque intégré et une autonomie de cinq jours. Il dispose de plus de 15 modes d’exercice, qui vous permettent de suivre des entraînements spécifiques, comme la course, le vélo ou l’haltérophilie.

150 $ chez Amazon

L’Ionic est le moteur de la gamme Fitbit. C’est l’extraordinaire montre intelligente de Fitbit qui est livré avec un GPS embarqué, un moniteur de fréquence cardiaque, la possibilité de télécharger toutes vos applications préférées et le «Dynamic Personal Coaching» de Fitbit. Le Personal Couch vous guidera, étape par étape, à travers des entraînements et des routines qui s’adaptent en fonction de vos commentaires.

185 $ chez Amazon

Le Fitbit Inspire est l’un des derniers trackers de Fitbit qui remplace l’Alta, le Flex 2 et le Zip. En plus de pouvoir porter l’Inspire à votre poignet, vous pouvez également le mettre dans un étui à clipser et le fixer à votre ceinture ou votre pantalon afin de pouvoir suivre votre activité quotidienne comme vous le souhaitez. L’Inspire prend en charge toute la journée l’activité et le suivi du sommeil, est résistant à la nage, affiche les notifications de votre téléphone et obtient jusqu’à cinq jours de batterie.

60 $ sur Amazon

L’Inspire HR prend toujours en charge le suivi des activités et du sommeil toute la journée, est résistant à la nage, affiche les notifications de votre téléphone et obtient jusqu’à cinq jours de batterie sur une seule charge. Cependant, le FC signifie fréquence cardiaque, ce qui signifie que l’Inspire HR dispose du moniteur de fréquence cardiaque Fitbit intégré pour une surveillance continue. De plus, l’Inspire HR utilise une bande différente qui comporte un fermoir plutôt que la fonction de boucle de sport sur l’Inspire ordinaire.

79 $ sur Amazon

Le Fitbit Charge 3 SE possède toutes les fonctionnalités exceptionnelles du Charge 3 normal, mais il comprend également Fitbit Pay vous permettant d’utiliser les capacités NFC du Fitbit pour exploiter votre carte. De plus, l’édition spéciale est livrée avec une bande supplémentaire a bien, vous donnant deux styles différents dès la sortie de la boîte.

140 $ chez Fitbit

Tout comme la Versa normale, l’édition spéciale dispose d’un suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, a accès au suivi de la santé des femmes de Fitbit, présente les notifications de votre téléphone et des réponses rapides sur Android. Il est étanche jusqu’à 50 m et est évalué pour quatre jours d’utilisation avec une seule charge. La Versa SE a l’avantage supplémentaire de venir avec un essai gratuit de trois mois de Fitbit Premium.

230 $ chez Fitbit

Vraiment d’excellents trackers pour tous les niveaux de fitness

Fitbit est une force de premier plan dans l’industrie du fitness tracker depuis des années, et son excellente application et le tableau de bord en ligne sont fantastiques pour suivre toutes les statistiques importantes dont vous avez besoin, indépendamment de ce que vous faites ou de la façon dont vous aimez transpirer.

Pour mon argent, je fais plus de cardio que d’haltérophilie, donc le Fitbit Charge 3 fonctionne très bien pour moi. Je peux suivre toutes les statistiques essentielles dont j’ai besoin au quotidien et même suivre mon sommeil avec sa batterie qui dure environ une semaine.

Bien sûr, les athlètes sérieux préféreraient probablement le Fitbit Ionic à leur poignet pour profiter de ses fonctionnalités avancées comme le GPS embarqué et un coaching personnalisé. De plus, le Fitbit Ionic peut même charger différentes applications et est plus intelligent que la plupart des autres trackers Fitbit.

