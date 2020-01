Meilleur Fitbit pour les enfants en 2020

Meilleur

Fitbit for Kids

En tant qu’équipe travaillant à distance, nous comprenons la nécessité de se rendre au gymnase et nous avons testé toutes les technologies de fitness que nous pouvons trouver pour déterminer ce qui fonctionne le mieux. Trouver un tracker de fitness qui fonctionne avec votre tout-petit est un excellent moyen de commencer à faire de l’exercice et les joies d’une vie saine dans la vie de vos enfants. Notre enfant préféré Fitbit est le Fitbit Ace 2, qui est conçu sur mesure pour les enfants âgés de six ans et plus.

Le Fitbit Ace 2 est le meilleur tracker Fitbit pour les enfants, car Fitbit l’a spécialement conçu pour eux. Il a un excellent ensemble de fonctionnalités, est livré avec une bande durable et est relativement peu coûteux.

Le Fitbit Ace 2 est destiné aux parents d’enfants âgés de six ans et plus qui souhaitent acheter à leur enfant un tracker de fitness. Cela peut être trop compliqué pour les plus jeunes et ils ne peuvent pas en apprécier les avantages. C’est le dernier tracker de la gamme Fitbit.

Le Fitbit Ace 2 peut être pour les enfants, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un simple jouet. Il possède les fonctionnalités pratiques de ses homologues Fitbit, offrant à votre enfant une incursion significative dans le suivi de ses progrès de fitness. Il suit les étapes et les minutes actives pendant les autres exercices. De plus, il surveille le sommeil afin que votre enfant puisse apprendre, non seulement de bonnes habitudes d’exercice, mais aussi de bonnes habitudes de sommeil.

Pour ajouter une étincelle de plaisir et une compétition amicale, votre enfant gagnera des badges pour avoir atteint des jalons. De plus, ils recevront des messages de célébration quotidiens pour atteindre leurs objectifs. Vous avez un enfant qui aime s’allonger sur le canapé tout le week-end? Rappel pour bouger encouragera votre enfant à rester actif tout au long de la journée grâce à des rappels amicaux.

Avec sa batterie rechargeable de 5 jours, votre enfant n’aura pas à poser son Ace 2 très souvent. De plus, comme il est résistant à la douche, ils peuvent le porter toute la journée et la nuit. Il y a 10 cadrans d’horloge au choix et deux couleurs de bande, afin que votre enfant puisse ajouter son propre style, et la taille de la bande est réglable pour les petits poignets.

Si votre enfant a moins de 13 ans, vous allez créer un compte Family Fitbit, qui offre deux vues – une pour vous et une pour votre enfant. Vous pouvez voir tous les progrès de votre enfant et votre enfant peut accéder à son compte via la «Kid View» sécurisée de Fitbit, qui lui montre ses progrès, ses badges, etc. Les enfants peuvent également affronter leurs amis dans des défis de pas amicaux pour gagner des trophées virtuels.

Avantages:

Construction durable et adaptée aux enfants

Grand ensemble de fonctionnalités

Swimproof

Autonomie de la batterie de 5 jours

Grand écosystème

Les inconvénients:

Les enfants plus âgés peuvent ne pas aimer le look

Meilleur dans l’ensemble

Fitbit Ace 2

Le Fitbit Ace 2 contribue à rendre le fitness amusant pour les enfants.

Le tracker Ace 2 de Fitbit est un Alta conçu pour les enfants avec le même design emblématique, mais avec des animations et plus, toutes destinées aux enfants.

Le Fitbit Inspire est au même prix que le Fitbit Ace 2 adapté aux enfants. Bien sûr, il n’est pas strictement réservé aux enfants, il n’a donc pas ce look “enfant”. Il est plus simple et plus mince. Cela le rend idéal pour les enfants plus âgés et les adolescents. Le Fitbit Inspire est entièrement résistant à l’eau, ils peuvent donc certainement l’emmener aux cours de natation. Il suit les pas, la distance, les calories brûlées et bien plus encore, et il a une autonomie de 5 jours. Il a même un suivi de la santé des femmes, ce qui est utile pour les jeunes femmes qui commencent tout juste à avoir besoin de suivre les règles. Pour les jeunes avec un smartphone, l’Inspire propose des alertes par SMS, calendrier et application pour smartphone. Choisissez parmi deux couleurs différentes, noir et sangria. La bande est amovible, afin que votre enfant puisse personnaliser le look avec différentes bandes.

Avantages:

Fitbit adulte; n’a pas l’air enfantin

Suivi de la santé (période) des femmes

Alertes textuelles, de calendrier et d’application pour smartphone

Swimproof

Conclusion

Bien qu’il existe d’excellentes alternatives, le Fitbit Ace 2 possède les fonctionnalités dont votre enfant a besoin, et la gamme Fitbit est facilement la meilleure en matière de trackers de fitness. 70 $ pourrait être une grosse demande, mais c’est un investissement dans les habitudes de fitness de votre enfant, et le tracker lui-même devrait durer des années, grâce à sa construction robuste.

