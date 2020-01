Meilleur Fitbit pour les seniors en 2020

Source: Fitbit

Fitbit for Seniors

Il est impératif de maintenir un style de vie actif et sain à chaque âge. Fitbit propose de merveilleux produits qui encouragent les gens à rester actifs tout au long de leur vieillesse. Nous comprenons que les personnes âgées ont des désirs et des besoins différents en matière de suivi de la santé et de la condition physique, c’est pourquoi nous avons créé cette liste des meilleurs Fitbits pour les personnes âgées. Notre préféré est le Fitbit Charge 3 car il est doté d’une tonne de fonctionnalités faciles à utiliser et bénéfiques comme la surveillance de la fréquence cardiaque 24/7, afin que les utilisateurs puissent suivre leurs zones de fréquence cardiaque en temps réel. Il suit également les étapes, l’activité quotidienne, les calories brûlées et le sommeil afin que vous puissiez vous assurer d’obtenir ces Z de qualité. Il est résistant à l’eau jusqu’à 50M, il est donc sûr de le porter sous la douche et à votre cours d’aquagym.

Meilleur dans l’ensemble: Fitbit Charge 3

Le Fitbit Charge 3 prend définitivement le gâteau comme le meilleur Fitbit pour les seniors. Il est bourré de tonnes de fonctionnalités faciles à utiliser, dont certaines nous semblent particulièrement attrayantes pour la communauté des seniors. Des fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 utilisent les capteurs et algorithmes de fréquence cardiaque les plus avancés de Fitbit pour vous indiquer vos zones de fréquence cardiaque en temps réel afin que vous ayez toujours un aperçu constant de votre corps. Il dispose d’un suivi de niveau supérieur et compte automatiquement vos pas pour la journée, reconnaît plus de 15 exercices basés sur des objectifs et suit le rythme et la distance en temps réel. Il a un cadran facile à lire qui affiche facilement l’heure, votre fréquence cardiaque et vos pas. Nous savons que de nombreuses personnes âgées aiment l’aquagym et l’aquagym. Le Fitbit Charge 3 est étanche jusqu’à 50 m afin que les utilisateurs puissent suivre leur temps d’exercice dans la piscine et même le porter sous la douche pour plus de commodité et de polyvalence. Il a également un excellent suivi du sommeil et bon, le sommeil est très important pour les personnes de tous âges. Vous pouvez l’utiliser pour voir combien de temps vous êtes dans des phases de sommeil léger, profond et REM et obtenir des informations personnalisées pour apprendre à mieux vous reposer. Vous bénéficiez également de plus de 7 jours d’autonomie, ce qui est une fonctionnalité intéressante, car vous n’avez pas toujours besoin de charger votre appareil.

Certains utilisateurs se plaignent que cette bande est encombrante à leurs poignets et qu’ils souhaitent que l’affichage du visage indique la date. Certains utilisateurs signalent également des difficultés à enfiler et à retirer le bracelet.

Avantages:

Suivi de la fréquence cardiaque 24/7

Autonomie de la batterie de plus de 7 jours

Suit les pas, le rythme, la distance et plus de 15 exercices basés sur les objectifs

Suivi du sommeil

Résistant à l’eau

Les inconvénients:

N’affiche pas la date

Volumineux

Bande difficile à décoller

Meilleur dans l’ensemble

Fitbit Charge 3

Meilleur des meilleurs

Ce tracker dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d’une autonomie de 7 jours et suit les pas, le rythme, le sommeil et la distance.

Meilleur rapport qualité / prix: Fitbit Inspire HR

Source: iMore

La grande chose qui distingue le Fitbit Inspire HR du Fitbit Inspire est la surveillance de la fréquence cardiaque 24/7. Avec une fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, vous pouvez suivre la combustion des calories plus précisément, voir les zones de fréquence cardiaque en temps réel, vous détendre avec des séances de respiration guidées et suivre plus de 15 exercices basés sur des objectifs. Il enregistre également vos pas, minutes actives, distance et calories brûlées, résiste à l’eau jusqu’à 50M et peut reconnaître certains entraînements afin que vous n’ayez pas à enregistrer manuellement vos exercices. Vous pouvez rester sur la bonne voie vers vos objectifs avec des rappels pour bouger, des célébrations d’objectifs et des badges, et vous pouvez également rester actif en participant à des défis d’étape avec vos amis et votre famille. Ce tracker fournit un suivi du sommeil afin que vous puissiez vous assurer d’obtenir un sommeil de qualité et affiche vos niveaux d’hydratation afin que vous sachiez quand il est temps de prendre un verre d’eau.

Notez que certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec la durée de vie de la batterie sur ce Fitbit. Ils se sont plaints que cela ne durerait qu’un jour ou deux, pas les 7 jours et plus indiqués par le fabricant. Certains se sont également plaints d’inexactitudes dans leurs problèmes de suivi du sommeil et de synchronisation avec l’application.

Avantages:

Surveillance de la fréquence cardiaque 24/7

Suit les pas, la distance, les minutes actives et les calories brûlées

Autonomie de la batterie de plus de 7 jours

Suivi du sommeil et de l’hydratation

Les inconvénients:

Problèmes d’autonomie de la batterie

Précision du suivi du sommeil

Problèmes de synchro

Meilleure valeur

Fitbit Inspire HR

Bougez vous pour votre pognon

Ce tracker dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 et suit les pas, les minutes actives, le sommeil, l’hydratation et les calories brûlées.

Meilleur budget: Fitbit Inspire

Source: Pocket-lint

Le Fitbit Inspire ne cassera pas la banque et est une excellente option pour la communauté des seniors. Il a un grand visage facile à lire qui affiche toujours l’heure et vos pas pour la journée. Il est facile et intuitif à utiliser, offre une motivation continue tout au long de la journée, résiste à l’eau jusqu’à 50 m et offre un excellent suivi du sommeil afin que vous puissiez être sûr d’obtenir le repos de qualité dont vous avez besoin. Vous pouvez enregistrer vos pas, minutes actives, distance et calories brûlées. De plus, il peut reconnaître automatiquement certains entraînements afin que vous n’ayez pas à les saisir manuellement. Avec un écran tactile OLED, un écran rétro-éclairé et un tableau de bord à l’écran, ce tracker facile à utiliser affiche votre sommeil et votre hydratation directement sur votre poignet. Il vous aide également à rester actif en vous permettant de relever des défis avec la famille et les amis.

À la baisse, il n’offre pas de surveillance de la fréquence cardiaque 24/7, ce qui pourrait le rendre moins attrayant pour la communauté des personnes âgées. De nombreux utilisateurs signalent également des difficultés de synchronisation entre l’Inspire et l’application ou l’Inspire et leur smartphone, ainsi que des difficultés à verrouiller le bracelet ensemble pour l’usure. Prenez note de ces inconvénients avant d’acheter afin de vous assurer que c’est le bon Fitbit pour vous.

Avantages:

Intuitif et facile à utiliser

Suit les pas, les minutes actives, la distance et les calories brûlées

Suivi du sommeil

Les inconvénients:

Pas de surveillance de la fréquence cardiaque 24/7

Problèmes de synchro

Difficile de joindre le groupe

Meilleur budget

Fitbit Inspire

Économique

Facile à utiliser et abordable, l’Inspire suit les pas, les minutes actives, la distance, les calories brûlées et le sommeil.

Meilleure montre intelligente pour les seniors: Fitbit Versa Lite

Source: Macworld

Le Fitbit Versa Lite présente un design élégant et léger et est disponible dans une variété de couleurs vibrantes afin que vous puissiez vraiment le personnaliser en fonction de votre style. Il dispose d’un grand écran facile à lire qui affiche la date, l’heure, votre fréquence cardiaque, vos pas et les calories brûlées. Il est étanche jusqu’à 50M. Un écran tactile lumineux et haute résolution et une conception simple à un bouton facilitent la visualisation de vos statistiques et de votre progression. Il propose également une tonne de fonctionnalités intelligentes telles que les notifications d’application, les notifications d’appel et de texte et les alertes d’agenda. Il dispose d’une détection de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 afin que vous puissiez suivre avec précision la dépense calorique, afficher vos zones de fréquence cardiaque en temps réel et vous détendre avec des séances de respiration guidées. Comme les autres Fitbits de cette liste, il offre un suivi du sommeil afin que vous puissiez suivre le temps dans les phases de sommeil léger, profond et REM et obtenir des informations personnalisées sur la façon dont vous pouvez obtenir un meilleur repos.

À la baisse, ce Fitbit est un peu cher, mais vous payez pour toutes les fonctionnalités intelligentes qui l’accompagnent. En ce qui concerne la technologie intelligente, s’il vous a fallu un certain temps pour comprendre comment travailler votre smartphone, cela vous prendra un certain temps pour apprendre à travailler cette montre intelligente. C’est définitivement le choix des seniors qui sont avertis en technologie intelligente ou qui veulent l’être.

Avantages:

Technologie intelligente: héberge des applications et reçoit des appels / SMS / alertes de calendrier

Élégant et léger

Suivi de la santé et de la forme physique

Les inconvénients:

Cher

Fonctionnalité riche (courbe d’apprentissage à utiliser)

Meilleure montre intelligente pour les aînés

Fitbit Versa Lite

Élégant et léger

Cette montre intelligente présente un design élégant et léger et est disponible dans une variété de couleurs vibrantes afin que vous puissiez adapter à votre style.

Meilleures caractéristiques: Fitbit Versa 2

Source: iMore

La montre intelligente de deuxième génération de Fitbit, la Fitbit Versa 2, est dotée du processeur le plus rapide de Fitbit à ce jour et est définitivement le choix des seniors qui sont en panne de technologie intelligente. Il dispose de toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique de Fitbit telles que la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, le suivi du sommeil et les calories, les étapes et le suivi des activités quotidiennes. Il a une autonomie de batterie de plus de 5 jours et un écran AMOLED facile à lire qui vous donne des noirs plus nets et des couleurs plus éclatantes; et la différence la plus notable entre la Versa 2 et tous les autres produits Fitbit de cette liste est le microphone intégré et Amazon Alexa pour des commandes vocales pratiques et des réponses textuelles rapides. Il est également résistant à l’eau jusqu’à 50M, vous pouvez donc le prendre dans la piscine et / ou la douche.

La Fitbit Versa 2 dispose de toutes les technologies de pointe de Fitbit en matière de technologie intelligente, vous voudrez donc être averti en matière de technologie intelligente si vous envisagez d’acheter ce produit. C’est aussi assez cher, mais vous payez pour toutes ces fonctionnalités supplémentaires comme le micro intégré et Amazon Alexa.

Avantages:

Microphone intégré + Amazon Alexa

Suivi de la santé et de la forme physique

Écran AMOLED facile à lire

Les inconvénients:

Très cher

La plupart des fonctionnalités (courbe d’apprentissage à utiliser)

Meilleures caractéristiques

Fitbit Versa 2

Technologie intelligente pour les seniors

Montre connectée Fitbit de deuxième génération. Il possède toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique de Fitbit, ainsi que Amazon Alexa intégré.

Conclusion

Le maintien d’un mode de vie actif et sain est si important pour les personnes de tous âges. Nous avons gardé à l’esprit la communauté des personnes âgées tout en organisant cette liste des meilleurs Fitbit pour les personnes âgées. Nous avons choisi le Fitbit Charge 3 comme notre choix pour le “meilleur dans l’ensemble” car il dispose de tout le suivi de la santé et de la forme physique dont vous avez besoin avec la surveillance de la fréquence cardiaque 24/7, le suivi du sommeil et les étapes, les calories et le suivi des activités quotidiennes. Il présente une conception facile à lire et à utiliser et une autonomie de plus de 7 jours, vous n’avez donc qu’à le charger une fois par semaine. Il résiste à l’eau jusqu’à 50 m, vous pouvez donc respirer facilement si vous oubliez de l’enlever avant de sauter sous la douche et il peut en fait suivre vos statistiques de natation lorsque vous vous entraînez dans la piscine. Quelles que soient les caractéristiques qui vous semblent les plus importantes dans un tracker de fitness, vous êtes sûr de trouver le meilleur Fitbit pour vous sur cette liste des meilleurs Fitbit pour les seniors.

