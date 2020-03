Meilleur hébergement WordPress 2020 | TechRadar

Débuter avec l’hébergement Web WordPress ne doit pas être coûteux, après tout, WordPress, âgé de 17 ans, est gratuit (et open source). Même le plan d’hébergement partagé le moins cher est généralement livré avec un installateur WordPress en un clic, permettant aux débutants en blogging les plus écologiques d’avoir leur premier article prêt en moins de 60 secondes (nous l’avons essayé).

Le meilleur hébergement WordPress

La gestion d’un blog au fil du temps est cependant beaucoup plus difficile. Vous devrez trouver vos propres thèmes et plugins. Et gardez-les également, ainsi que WordPress lui-même, à jour (bien que vous puissiez même le faire automatiquement).

Les blogs sont souvent ciblés par des logiciels malveillants, il est donc important que vous ayez un moyen de détecter et de supprimer les menaces, et vous aurez besoin de sauvegardes régulières pour aider à faire fonctionner un blog cassé à nouveau.

Il existe une longue liste de sociétés d’hébergement proposant des plans WordPress, mais nous avons sélectionné cinq des meilleurs pour vous orienter dans la bonne direction. Que vous soyez un premier utilisateur ou une grande entreprise, il y a quelque chose pour vous ici, et avec des prix commençant à environ une livre par mois, cela vaut la peine de prendre le temps d’en savoir plus.

Ce sont les meilleurs services d’hébergement WordPress de 2020

Crédit d’image: Bluehost

1. Bluehost

Meilleur hôte de niveau professionnel

Configuration de bas niveau optimisée

De nombreux extras puissants dans les plans WP Pro

L’hébergement WordPress économique peut avoir beaucoup d’attrait, mais il ne fournit généralement pas les fonctionnalités, les performances ou la fiabilité dont les sites à fort trafic ont besoin. Si vous êtes du genre exigeant, opter pour un plan d’hébergement premium vous donnera de bien meilleurs résultats.

Bluehost a créé sa propre architecture basée sur VPS pour fournir des performances WordPress optimales via NGINX, une configuration PHP-FPM personnalisée et des ressources allouées intelligemment via l’hyperviseur KVM. (Si vous n’êtes pas un geek d’hébergement, cela signifie simplement que Bluehost a pris le temps d’optimiser la configuration de bas niveau de sa plate-forme pour WordPress, plutôt que de simplement se contenter d’une configuration standard.)

L’entreprise ne perd pas de temps en prétendant offrir des ressources «illimitées» et vous indique plutôt exactement ce que vous allez obtenir. Pour le plan de base qui commence à 2,75 $ par mois pour la première période (se renouvelle à 7,99 $), cela signifie un stockage SSD de 50 Go, un site Web unique, un domaine gratuit pendant un an et un crédit marketing de 50 $.

Les fonctionnalités supplémentaires pour tous les plans incluent le SSL gratuit, la base de données MySQL non mesurée, le tableau de bord d’analyse de site, les domaines / sous-parcs stationnés illimités et Bluehost Marketplace où les utilisateurs auront accès à des thèmes et des plugins premium à des prix exclusifs. Les nouveaux comptes Bluehost bénéficieront également d’un service gratuit appelé Blue Spark, conçu pour aider les nouveaux arrivants avec tout ce qui concerne WordPress.

Le plan Plus qui commence à 5,45 $ par mois pour la première période (se renouvelle à 10,99 $), ajoute des sites Web et un espace de site Web illimités, et des fonctionnalités supplémentaires comme la protection contre le spam, un environnement de transfert CDN et WP gratuit. Le plan Choice Plus coûte 5,45 $ par mois pour la première période (renouvelle à 14,99 $) et ajoute encore plus de fonctionnalités. Bluehost offre également une garantie de remboursement de 30 jours si vous pensez que le service ne fonctionne pas.

Si vous avez besoin de plus de puissance, BlueHost dispose d’une solution d’hébergement géré appelée WordPress Pro qui a été optimisée pour les sites Web WordPress, avec des prix commençant à 17,95 $ par mois. Ces plans ont de nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que tout illimité, la détection et la suppression des logiciels malveillants, l’analyse du site JetPack, les outils d’évaluation des entreprises et plus encore.

Crédit d’image: Tsohost

2. Tsohost

Prix ​​avantageux

Support 24/7 sur le plan de base

Pas beaucoup d’extras

Les packages WordPress gérés peuvent souvent sembler trop chers. De nombreux hôtes facturent des primes importantes pour des réclamations de sondage impressionnantes – serveurs optimisés, analyse de logiciels malveillants – qui sont difficiles à évaluer ou à confirmer.

Tsohost, basé au Royaume-Uni, ne s’intéresse à rien de tout cela, se concentrant plutôt sur la fourniture des éléments essentiels de WordPress à un prix très équitable.

Le plan économique de base vous donne un nom de domaine gratuit, fera migrer votre site existant, comprend 50% de réduction sur SSL standard et n’a aucune limite de bande passante. Vous obtenez des sauvegardes quotidiennes et pouvez restaurer l’un des 30 derniers jours en un clic. Il y a une assistance 24/7 par ticket et e-mail, et le téléphone et le chat en direct sont disponibles de 7 h à minuit.

Vous obtenez une centaine de boîtes aux lettres de 200 Mo et le plan vous limite à 100 Go de stockage et 100 000 pages vues par mois. Si cela vous suffit, le plan coûte environ 5,2 $ (3,99 £) par mois, payé annuellement.

Si cela est trop insuffisant, opter pour le plan Deluxe vous offre un stockage illimité, des boîtes aux lettres 500×1 Go et des sites Web hébergés illimités. C’est beaucoup plus performant, mais à un prix toujours très raisonnable à ~ 7,8 $ (5,99 £) par mois, payé annuellement.

Le plan Ultimate “le plus populaire” est au prix de ~ 11,7 $ (8,99 £) par mois payé annuellement et prend en charge un stockage illimité, des sites Web hébergés illimités, des boîtes aux lettres illimitées de 10 Go et un certificat SSL gratuit, entre autres.

Tsohost n’offre pas tous les fioritures et extras que vous obtiendrez avec certains produits. Il n’est pas question de protection contre les logiciels malveillants SiteLock, de modules complémentaires WordPress optimisés ou d’un CDN personnalisé. Mais il est difficile de se plaindre à ce prix, et Tsohost fournit toujours un service capable avec plus que suffisamment de puissance pour les petits sites.

Crédit d’image: Inmotion Hosting

3. Hébergement InMotion

Meilleur hôte pour le choix des plans

Les plans bas de gamme ont des caractéristiques clés

Fournisseur d’hébergement fiable

Pas l’hôte le moins cher

La plupart des hébergeurs Web n’offrent que quelques plans WordPress, et même ceux-ci peuvent être configurés pour vous orienter dans une direction particulière. Vous verrez souvent un plan sous-alimenté, un prix trop cher et une offre spéciale sur le plan de milieu de gamme qu’ils veulent vraiment que vous achetiez. Cela facilite la décision, mais limite également vos options de mise à niveau si votre site se développe au fil du temps.

InMotion Hosting est inhabituel en offrant six plans WordPress, couvrant tout, des petits blogs personnels aux revendeurs et aux grandes entreprises. Déterminer quel est le meilleur produit pour vous demandera un peu plus de réflexion, mais au moins il y a de la place pour une mise à niveau – ou une rétrogradation – si vos circonstances changent.

Mieux encore, InMotion n’a pas artificiellement limité les plans bas de gamme en supprimant les fonctionnalités clés. Même le plan de base WP-1000S – qui coûte 6,99 $ (5,3 £) par mois initialement (plan d’un an), 9,99 $ (7,70 £) lors du renouvellement – vous offre 40 Go de stockage, une bande passante illimitée et des adresses e-mail, WordPress préinstallé, SSL, sauvegardes , mises à jour automatiques, sécurité SiteLock, gestion de site cPanel et extras comme BoldGrid et WP-CLI. Le seul problème important est la suggestion d’InMotion selon laquelle le plan fonctionne mieux pour les blogs avec jusqu’à 20 000 visites mensuelles, et même cela ne sera pas un problème pour de nombreux sites plus petits.

La mise à niveau de votre plan vous offre quelques extras – des thèmes premium et des abonnements aux plugins, une adresse IP dédiée, la prise en charge de l’hébergement de plus de sites – mais il s’agit principalement de vous donner plus de ressources. Par exemple, le plan haut de gamme WP-4000S prend en charge 300000 visiteurs mensuels sur jusqu’à 6 sites pour 29,99 $ (23 £) par mois initialement (plan d’un an), 36,99 $ (28,3 £) lors du renouvellement.

Il existe des offres moins chères, mais dans les avis précédents, nous avons trouvé InMotion fiable, professionnel et honnête, et toute prime de prix en vaut la peine. Cependant, vous n’avez pas à nous croire sur parole – une garantie de remboursement exceptionnelle de 90 jours vous offre de nombreuses possibilités de découvrir par vous-même.

Crédit d’image: 1 & 1 IONOS

4. 1 & 1 IONOS

Prix ​​très tentant pour le premier trimestre

SSL et domaine gratuit

Assistance 24/7, y compris par téléphone

Le géant du Web 1 & 1 IONOS semble avoir un produit d’hébergement pour tous les besoins possibles, et WordPress ne fait pas exception. Les utilisateurs novices peuvent essayer son service pour un montant nominal de 1 $ (0,75 £) par mois pendant la première année (9 $ ou 6,90 £ par la suite), mais le plan surpasse toujours de nombreux concurrents.

Les 25 Go de stockage fournis vous permettent, par exemple, de manquer d’espace rapidement. Il n’y a pas de limite de bande passante ou de visiteurs, et vous pouvez configurer autant de comptes de messagerie que vous le souhaitez.

1 & 1 IONOS offre les fonctions de gestion WordPress de base que vous attendez: un assistant de configuration, des plugins préinstallés, des mises à jour automatiques et une assistance 24/7 (y compris par téléphone). De plus, vous bénéficiez gratuitement d’un consultant personnel.

Tout cela est construit sur une plate-forme capable – NGINX, PHP 7.2, OPcache, jusqu’à 2 Go de RAM garantis – pour améliorer les performances de votre blog.

Il y a SSL inclus et même un domaine gratuit ajouté, ce qui est ridiculement bon pour ce prix.

Si vous êtes un novice de WordPress, il pourrait être utile de souscrire au plan pour une première année, de revendiquer votre domaine gratuit et de prendre le temps d’apprendre comment fonctionne le blog. Lorsque votre temps est écoulé, renouvelez si vous êtes heureux, ou si vous ne l’êtes pas, utilisez vos connaissances et votre expérience pour trouver un meilleur plan.

1 & 1 IONOS ne concerne pas seulement les débutants: il y a aussi de la valeur pour les utilisateurs plus exigeants. En particulier, le plan Pro vous offre 5 sites WordPress gérés, 200 Go d’espace de stockage SSD, 50 bases de données (1 Go max) et 500 comptes de messagerie. Les fonctionnalités bonus incluent une analyse des logiciels malveillants CDN et SiteLock, ainsi que le réseau de diffusion de contenu RailGun, et le prix semble bon à 1 $ (0,75 £) par mois pour la première année, 15 $ (11,50 £) lors du renouvellement.

Crédit d’image: HostGator (Crédit d’image: HostGator)

5. HostGator

Migration de site gratuite

Détection et suppression automatiques des logiciels malveillants

Avantages CDN

Choisir le meilleur package d’hébergement WordPress peut sembler une entreprise compliquée, avec une pile de détails et de problèmes de bas niveau à considérer. Mais il ne doit pas en être ainsi. Si vous n’avez pas d’exigences particulières, opter pour une entreprise fiable vous procurera des produits de milieu de gamme capables de gérer tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin.

HostGator offre généralement des plans d’hébergement puissants pour un prix équitable, et sa gamme WordPress gérée ne fait pas exception. Son produit Starter peut ne coûter que 5,95 $ (4,25 £) (3,98 $ avec notre code promo) par mois pendant trois ans, 9,95 $ (7,10 £) par la suite, mais vous obtenez toujours une migration de site gratuite, un certificat SSL, une détection et une suppression automatiques des logiciels malveillants, adresses e-mail illimitées et stockage et bande passante illimités, et il peut gérer jusqu’à 100 000 visites par mois.

L’accélération vers le plan d’affaires haut de gamme vous permet d’obtenir plus de puissance CPU, la prise en charge de jusqu’à trois sites et 500 000 visites par mois, mais ne coûte toujours que 9,95 $ (7,10 £) (9,18 $ avec notre code promo) par mois pendant les trois premières années , 22,95 $ (16,40 £) un mois après.

La mise en cache intelligente et un CDN sont disponibles pour améliorer les performances de votre site Web, une assistance 24h / 24 et 7j / 7 aide à maintenir votre site opérationnel et les bonus bonus incluent la confidentialité gratuite du domaine pour protéger contre le vol d’identité et réduire le spam gênant.

Nous avons eu de bonnes expériences avec le service HostGator, mais si vous n’êtes pas aussi chanceux, il y a une généreuse garantie de remboursement de 45 jours. Comme avec d’autres sociétés d’hébergement, cela ne couvrira aucun frais d’enregistrement de domaine, mais c’est toujours une meilleure offre que vous ne le trouverez souvent ailleurs.

Comment choisir un hébergeur WordPress?

Si vous n’avez pas le temps ou l’expérience technique pour tout cela, vous préférerez peut-être acheter un plan d’hébergement WordPress géré et demander à la société d’hébergement de gérer tous les éléments techniques pour vous.

L’hôte importera souvent votre précédent blog WordPress, si vous en avez un. Habituellement, vous obtiendrez des thèmes et des plugins préinstallés pour simplifier la personnalisation.

Il devrait au moins y avoir une option pour mettre à jour automatiquement le site, un service de sécurité comme SiteLock sera à votre disposition pour garder votre blog sans malware, et nous nous attendons à un support 24/7 d’une équipe avec une vraie connaissance de WordPress.

Les meilleurs hôtes vont encore plus loin, optimisant leurs serveurs pour améliorer les performances de WordPress, et parfois en ajoutant des extras comme un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour offrir de grandes vitesses dans le monde entier (espérons-le).

