Meilleur ordinateur portable 15 pouces 2020: premiers choix avec écrans 15 pouces

Si vous voulez les Goldilocks des ordinateurs portables, le meilleur ordinateur portable 15 pouces est la solution idéale. L’affichage et le facteur de forme ni trop grands, ni trop petits leur permettent d’avoir la taille qui convient à la plupart des utilisateurs. Assis entre les énormes ordinateurs portables de 17 pouces et les portables plus compacts de 11 à 13 pouces, ces ordinateurs portables de 15 pouces sont, en fait, les plus populaires – en particulier chez les professionnels et les créateurs de contenu.

En effet, les meilleurs ordinateurs portables 15 pouces offrent juste assez de surface d’affichage pour les tâches de productivité, tout en restant mince et léger – suffisamment portable pour ceux qui sont en déplacement. Leur taille offre également un autre avantage: ils ont une quantité décente d’espace sous le capot pour accueillir des composants plus puissants comme les processeurs haut de gamme et les meilleures cartes graphiques. Et, cela leur donne plus que suffisamment de jus pour des tâches intensives comme le montage vidéo et les jeux.

Nous avons rassemblé les meilleurs ordinateurs portables 15 pouces que 2020 a à offrir, chacun d’eux nous avons testé et examiné nous-mêmes. Que vous recherchiez un ordinateur portable hybride polyvalent, une machine professionnelle robuste ou un Chromebook léger, vous trouverez le portable 15 pouces parfait pour vous sur cette liste.

Les meilleurs ordinateurs portables 15 pouces en un coup d’œil

Microsoft Surface Book 2 (15 pouces) Acer Swift 3HP Spectre x360 15T (2019) Apple MacBook Pro (15 pouces, 2019) Asus VivoBook S15 (S532F) Dell G5 15Razer Blade 2019Gigabyte Aero 15 OLEDMicrosoft Surface Laptop 3 (15 pouces) Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Les meilleurs ordinateurs portables 15 pouces de 2020

Le Microsoft Surface Book 2 offre une autonomie incroyablement longue et bénéficie d’un superbe écran. (Crédit d’image: Future)

1. Microsoft Surface Book 2 (15 pouces)

Le meilleur ordinateur portable global de 15 pouces

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 (i5) – Nvidia GeForce GTX 1060 (i7) | RAM: 16 Go | Écran: Écran tactile PixelSense 15 pouces 3240 x 2160 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Des performances de premier ordre

Grande polyvalence

Superbe autonomie de la batterie

Cher même au niveau d’entrée

Microsoft a produit quelque chose d’assez spécial avec le Surface Book 2. C’est une machine extrêmement polyvalente étant un 2-en-1, et elle a une tonne de puissance dans son facteur de forme convertible relativement mince. Grâce à ses graphiques GTX 1060 discrets, sa configuration Core i7 peut même aborder les nouveaux jeux en résolution Full HD et afficher des détails décents afin que vous souhaitiez vous détendre et vous détendre.

Mais, il y a quelques autres raisons pour lesquelles cet ordinateur portable Microsoft obtient la première place sur notre meilleure liste d’ordinateurs portables 15 pouces. Par exemple, il offre une autonomie de batterie incroyablement longue, comme nous l’avons découvert lors de nos tests, et dispose d’un superbe écran qui est incroyablement léger lorsqu’il est détaché en tant que tablette.

La seule chose qui peut dissuader les acheteurs potentiels est ce prix élevé. Oui, il s’agit d’un ordinateur portable coûteux de 15 pouces. À la hausse, des remises décentes apparaissent régulièrement – et Microsoft a également fabriqué une version Core i5 nettement moins chère, bien que cette configuration n’ait pas de GPU discret.

Comme d’habitude, si vous voulez le meilleur, cela vous coûtera – mais consultez notre prochaine entrée pour une excellente alternative qui n’endommagera pas votre portefeuille dans une telle mesure.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Book 2 (15 pouces)

L’Acer Swift 3 est une excellente alternative si l’abordabilité est une priorité. (Crédit d’image: Acer)

2. Acer Swift 3

Le meilleur ordinateur portable 15 pouces polyvalent

CPU: Intel Core i3 – i7 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 – Nvidia GeForce MX150 (2 Go) | RAM: 8 Go | Écran: 15,6 pouces 1920 x 1080 | Espace de rangement: 256 Go SSD / 1 To HDD + 256 Go SSD ou 16 Go Intel Optane

Excellent rapport qualité / prix

D’une puissance impressionnante

Joli clavier et trackpad

Apparence fade

Si vous ne voulez pas débourser beaucoup d’argent pour la Surface Pro 2, envisagez l’Acer Swift 3. C’est une excellente alternative si l’abordabilité est une priorité. Cet ordinateur portable n’est pas un hybride, mais il est riche en fonctionnalités et peut donc tourner la main à presque tout.

Gardez à l’esprit qu’il existe un certain nombre de configurations et de modèles différents de l’Acer Swift 3, y compris des modèles de 14 et 15 pouces que nous avons examinés et aimés. Ce à quoi nous nous référons dans cette liste, cependant, ce sont ses variantes de 15,6 pouces qui secouent les processeurs Intel de 8e génération et emballent des composants incroyablement puissants compte tenu de leurs prix. Certaines configurations offrent même à la fois des disques durs et des SSD, vous offrant de l’espace et de la vitesse, ainsi que des options Intel Optane.

Ces ordinateurs portables vous guideront à travers toutes les tâches informatiques quotidiennes sans vous ruiner, avec un spot de jeu léger sur le côté. Vous bénéficiez également d’une impressionnante sélection de ports, ainsi que d’excellents périphériques d’entrée (y compris un grand trackpad et un clavier rétroéclairé), un scanner d’empreintes digitales et une autonomie de batterie exceptionnelle.

À première vue, le Swift 3 d’Acer peut ressembler à un portable fade à petit budget, mais ne jugez pas un ordinateur portable par sa couverture. C’est un excellent outil polyvalent avec des offres tentantes en ligne.

Lire la critique complète: Acer Swift 3

Le HP Spectre x360 15T (2019) offre une polyvalence à toute épreuve. (Crédit d’image: Future)

3. HP Spectre x360 15T (2019)

Le meilleur ordinateur portable 2 en 1 de 15 pouces

CPU: Intel Core i7 6 cœurs | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran tactile 15,6 pouces 3160 x 2140 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 2 To

Conception qui fait tourner les têtes

Niveaux de performance puissants

Superbe écran 4K

Quelques décisions de conception étranges

Si vous voulez un cabriolet de 15 pouces avec une polyvalence à la pelle, pensez au populaire Spectre x360 de HP. C’est un ordinateur portable magnifique avec un design élégant, mais avec quelques bizarreries, y compris un trackpad mal positionné. Cependant, cet ordinateur portable n’est pas seulement joli – il soutient ces beaux regards avec assez de puissance pour couper à travers n’importe quelle tâche informatique que vous pourriez souhaiter entreprendre. Bien sûr, il est utile que la toute dernière incarnation de cet hybride ait mis à jour son processeur hexa-core en un Intel Core i7-9750H de 9e génération.

Les créatifs apprécieront également le stylo inclinable fourni qui peut être utilisé pour dessiner et concevoir sur son écran tactile 4K IPS exquis. Ce 2-en-1 contient également une carte graphique GTX 1650 discrète, ce qui signifie qu’il peut même s’attaquer aux jeux en 1080p pour démarrer.

Comme nous l’avons dit, cet ordinateur portable de 15,6 pouces offre une polyvalence à la pelle, mais il n’est pas non plus bon marché. Au moins, il est plus abordable que le Surface Book 2 de Microsoft.

Lire la critique complète: HP Spectre x360 15T (2019)

Cette année, Apple a augmenté la puissance du MacBook Pro 15 pouces. (Crédit d’image: Future)

4. Apple MacBook Pro (15 pouces, 2019)

Le meilleur ordinateur portable 15 pouces pour les créatifs

CPU: Intel Core i7 – i9 | Graphique: AMD Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 Go – 32 Go | Écran: 15,4 pouces 2880 x 1800 IPS | Espace de rangement: 256 Go – SSD 4 To

Des performances plus rapides que jamais

Option pour 32 Go de RAM

Barre tactile utile

Étiquettes de prix élevés

Si vous recherchez un ordinateur portable puissant dans un format de 15 pouces idéal pour une utilisation créative – comme le montage vidéo ou Photoshop – alors vous serez bien servi en prenant la route macOS plutôt que Windows, avec le plus grand MacBook Pro .

Cette année, Apple a augmenté la puissance du MacBook Pro 15 pouces avec de nouveaux processeurs Intel de 9e génération, avec des options allant jusqu’à un puissant Intel Core i9 à 8 cœurs. Donc, vous ne manquerez certainement pas de performances, nos tests de performance montrant que cette incarnation de 2019 est un MacBook considérablement plus puissant que son prédécesseur.

Cet ordinateur portable de 15 pouces est idéal pour les montages lourds avec un choix de solutions graphiques AMD Radeon Pro et la possibilité de spécifier le portable à 32 Go de RAM. Et n’oubliez pas l’écran Retina de haute qualité avec cette barre tactile améliorée qui peut certainement s’avérer un outil très utile avec des applications créatives.

Lire la critique complète: Apple MacBook Pro (15 pouces, 2019)

L’Asus VivoBook S15 (S532F) dispose d’un écran de 15 à 6 pouces sans compromettre sa conception élancée. (Crédit d’image: Asus)

5. Asus VivoBook S15 (S532F)

CPU: Intel Core i5-8265U – Intel Core i7-10510U | Graphique: Intel UHD 620 | Écran: 15,6 ”Full HD rétroéclairé par LED (1920 x 1080) 16: 9 | Espace de rangement: SSD PCIe 256 Go / 512 Go / 1 To

Écran lumineux et coloré de 15,6 pouces

Ne pèse que 1,8 kg

Autonomie moyenne de la batterie

Alors que l’Asus VivoBook S15 a été conçu pour devenir parmi les meilleurs ultra-portables du marché en 2020, il vise également à fournir un écran suffisamment grand pour ceux qui en ont besoin. C’est une entreprise difficile, mais que cet ordinateur portable très performant a atteint avec des notes élevées. Il dispose d’un écran de 15 à 6 pouces et d’une solide performance sans compromettre sa conception élancée. Vous ne pourrez peut-être pas faire de gros jeux à ce sujet, mais vous devriez faire une retouche photo.

Lire la critique complète: Asus VivoBook S15 (S532F)

Le Dell G5 15 pourrait facilement gérer les jeux en 1080p. (Crédit d’image: Future)

6. Dell G5 15

Le meilleur ordinateur portable 15 pouces abordable pour les jeux

CPU: Jusqu’à Intel Core i7-9750H | Graphique: Jusqu’à Nvidia GeForce RTX 2070 (Max-Q) | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 15,6 pouces 1920 x 1080 – 15,6 pouces 1920 x 1080 LED antireflet avec taux de rafraîchissement de 144 Hz | Espace de rangement: 128 Go SSD + 1 To HDD – 1 To SSD

Des niveaux de performances impressionnants

Excellent équilibre des fonctionnalités

Excellente autonomie de la batterie

L’écran pourrait être mieux

Si votre budget ne s’étend pas à quelque chose comme l’ordinateur portable MSI ci-dessus, alors cet ordinateur portable de jeu plus abordable de Dell constitue un excellent choix pour un modèle de 15 pouces qui ne fera pas un tel trou dans votre solde bancaire.

Nous avons examiné le Dell G5 15 5590 et avons constaté qu’il pouvait facilement gérer les jeux en 1080p, tout en vous offrant un niveau de longévité de la batterie assez incroyable (environ 10 heures pour la lecture de films, ce qui est remarquable pour un jeu portable).

Dans l’ensemble, c’est une machine vraiment bien équilibrée avec un prix raisonnable, et les dernières versions du Dell G5 15 ont été actualisées pour inclure des processeurs Intel Core de 9e génération (jusqu’à des modèles à six cœurs).

Lire la critique complète: Dell G5 15 5590

Le Razer Blade 2019 est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. (Crédit d’image: Future)

7. Razer Blade 2019

CPU: Intel Core i7-8750H – Intel Core i7-9750H | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8 Go GDDR6 VRAM) | RAM: 16 Go | Écran: 15,6 pouces FHD (1 920 x 1 080) 144 Hz – OLED 4K (3 840 x 2 160) tactile 60 Hz | Espace de rangement: 256 Go – 512 Go SSD

Incroyablement puissant

Svelte regarde

Très cher

Basculant les processeurs Intel Core de 8e et 9e génération – sans parler de graphiques puissants et d’un superbe écran pour démarrer, le Razer Blade n’est pas seulement l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. C’est également l’un des meilleurs ordinateurs portables de 15 pouces à considérer, si vous cherchez à mettre à jour votre ordinateur portable de jeu vieillissant. C’est plus qu’impressionnant pour un ordinateur portable aussi fin qui peut également être mis à niveau. Attendez-vous à payer beaucoup pour tout cela, mais vous payez pour le style et la puissance qui vous dureront un certain temps.

Lire la critique complète: Razer Blade 2019

Le Gigabyte Aero 15 OLED offre une expérience de jeu RTX incroyable et propose un prix raisonnable pour démarrer. (Crédit d’image: Future)

8. Gigabyte Aero 15 OLED

Pour une expérience de jeu RTX impressionnante

CPU: Intel Core i7 de 9e génération – i9 | Graphique: Intel UHD Graphics 630 – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Écran: Écran AMOLED Samsung UHD 3840×2160 de 15,6 “à lunette mince | Espace de rangement: 512 Go – SSD NVMe 1 To

Ray tracing prêt

Affichage bord à bord

Les performances du Core i9 réduites

Nous ne pensions pas que les ultrabooks de jeu étaient prêts pour les graphiques RTX jusqu’à ce que le Gigabyte Aero 15 OLED nous prouve le contraire. Ce n’est pas seulement un ordinateur portable de jeu solide; il s’agit d’un ordinateur portable de jeu solide qui offre une expérience de jeu RTX incroyable et vante un prix raisonnable pour démarrer. Ce n’est pas que c’est bon marché, surtout dans les configurations plus élevées. Cependant, pour ce que vous payez, vous obtenez beaucoup de puissance pour vos besoins de jeu.

Lire la critique complète: Gigabyte Aero 15 OLED

Le Microsoft Surface Laptop 3 (15 pouces) vous durera toute la journée de travail avec une seule charge. (Crédit d’image: Future)

9. Microsoft Surface Laptop 3 (15 pouces)

CPU: Intel Core i5 de 10e génération – i7 | Graphique: Intel Iris Plus | Écran: Écran PixelSense 15 pouces 2496 x 1664 | Espace de rangement: SSD 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

Excellente autonomie de la batterie

Débuts passionnants pour AMD

Beaucoup trop peu de ports

Nous espérions de grandes choses dans le prochain modèle Surface Laptop. Cependant, lorsque la version 2019 de cet ordinateur portable de 15 pouces est sortie, il a manqué un peu de puissance et de polyvalence. Cependant, si les spécifications ci-dessus vous conviennent et que vous avez besoin d’un appareil qui vous durera toute la journée de travail avec une seule charge, le Microsoft Surface Laptop 3 (15 pouces) pourrait bien être le meilleur ordinateur portable 15 pouces pour vous. . Lors de notre examen, cet appareil a duré 10 heures et 18 minutes lors de notre test de batterie TechRadar. Tant que vous pouvez pardonner le manque de ports.

Lire la critique complète: Ordinateur portable Microsoft Surface 3 (15 pouces)

(Crédit d’image: Future)

10. Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Le meilleur ordinateur portable 15 pouces pour les entreprises

CPU: Intel Core i7-8750H | Graphique: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (Max-Q) | RAM: 16 Go | Écran: 15,6 pouces 1920 x 1080 – 3840 x 2160 4K HDR | Espace de rangement: 512 Go – SSD 1 To

Performances rapides

Superbe écran 4K HDR

Toutes sortes de raffinements

Très cher

Assez lourd

La bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un ordinateur portable professionnel au format 15 pouces, c’est qu’il existe une machine incroyable sous la forme du ThinkPad X1 Extreme. La mauvaise nouvelle, cependant, est que le prix est aussi extrême que les superbes performances que vous obtiendrez avec ce portable.

Il est difficile de savoir par où commencer pour décrire à quel point cette machine est bonne. Peut-être que l’écran multi-touch de 15,6 pouces, qui dans l’option 4K HDR est tout simplement magnifique et bénéficie d’une précision des couleurs de premier ordre? Ou les performances rapides tirées par un processeur à six cœurs, des graphiques GTX 1050 Ti et un SSD NVMe ultra-rapide? Ou juste les petites choses, comme la connectivité bien équipée, le clavier raffiné ou le potentiel de mises à niveau avec cet ordinateur portable?

Comme nous l’avons déjà mentionné, le prix peut faire augmenter le sourcil ou la mâchoire – peut-être les deux – mais certains utilisateurs d’entreprise voudront sans doute posséder l’ordinateur portable professionnel ultime pour leurs tâches critiques. Et le ThinkPad X1 Extreme remplit définitivement cette facturation «ultime», et sans doute pas seulement dans le monde de 15 pouces.

Lire la critique complète: Lenovo ThinkPad X1 Extreme