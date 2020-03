Meilleur ordinateur portable pour DJs 2020: les meilleurs ordinateurs portables pour la production musicale

Le meilleur ordinateur portable pour la production musicale est essentiel si vous êtes un musicien ou un DJ professionnel. Utiliser l’un des meilleurs ordinateurs portables pour la production musicale est parfaitement logique, même si vous avez un budget limité et pensez que votre ancien ordinateur portable, sans parler de sa lenteur agonisante, fera l’affaire.

Laissez-nous vous aider à trouver la meilleure valeur pour vous, quel que soit votre budget. Il y a quelques éléments à considérer lors du choix du meilleur ordinateur portable pour la production musicale. Tout d’abord, vous avez besoin d’un ordinateur portable avec l’un des meilleurs processeurs et beaucoup de RAM rapide, de sorte que vous pouvez facilement gérer plusieurs pistes de musique à la fois. Vous en aurez également besoin d’un avec un disque de stockage rapide et spacieux – ou un double disque avec un SSD et un disque dur devrait être suffisant – pour enregistrer vos fichiers musicaux massifs. Et enfin, si vous êtes beaucoup sur la route , vous pourriez même avoir besoin d’un ordinateur portable à la fois robuste et léger et mince comme un Ultrabook pour qu’il puisse prendre un ou deux coups et qu’il soit extrêmement portable.

Vos options pour le meilleur ordinateur portable pour la production musicale ne sont peut-être pas illimitées, mais vous avez plusieurs choix. Nous avons dressé une liste des meilleurs ordinateurs portables répondant à vos besoins de production musicale, que vous souhaitiez le MacBook Pro ou que vous envisagiez celui qui exécute Windows 10.

Les meilleurs ordinateurs portables pour la production musicale et les DJ en un coup d’œil

MacBook Pro (15 pouces, 2019) Dell XPS 13 (2019) Razer Blade 15 Studio EditionSurface Laptop 2Surface Pro 6Apple MacBook Air (2019) Dell XPS 15

Le MacBook Pro a été l’ordinateur portable incontournable pour les musiciens. (Crédit d’image: Apple)

1. MacBook Pro (15 pouces, 2019)

Le MacBook le plus puissant jamais créé

CPU: Intel Core i7 à 6 cœurs – i9 | Graphique: AMD Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 | RAM: 16 – 32 Go | Écran: Écran Retina 15,4 pouces, 2 880 x 1 800 | Espace de rangement: 256 Go – SSD 4 To

Puissant

Design magnifique

Coûteux

Pendant des années, le MacBook Pro a été l’ordinateur portable incontournable pour les musiciens du monde entier, et sa mise à jour 2019 suit ces traces. En fait, cela correspond encore plus au projet de loi. Si vous pouvez justifier le prix d’entrée, le MacBook Pro est sans aucun doute le meilleur ordinateur portable pour la production musicale, en particulier si vous êtes déjà investi dans l’écosystème macOS. Avec ses puces Intel Core de 9e génération et jusqu’à 32 Go de RAM, vous pourrez charger autant de pistes que vous le souhaitez dans Logic Pro X sans paralyser votre ordinateur portable ni le ralentir. Il est également étonnamment robuste – vous n’aurez pas à vous soucier des choses qui s’y heurtent dans votre sac de voyage ou qui le déposent plusieurs fois. En effet, Apple a conçu ses MacBook avec un châssis en aluminium robuste qui peut survivre à des chutes et des coups durs.

Lire la critique complète: MacBook Pro (15 pouces, 2019)

Le Dell XPS 13 a eu notre vote comme l’un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché. (Crédit d’image: Dell)

2. Dell XPS 13 (2019)

Nouveau et amélioré pour 2019

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: 13,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) – 4k (3840 x 2160) | Espace de rangement: 256 Go – SSD 1 To

Webcam centrée

Autonomie de la batterie meilleure que jamais

Bel écran 4K en option

Coûteux

Le Dell XPS 13 a été voté comme l’un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché pendant quelques années consécutives, il n’est donc pas surprenant que son successeur, ce modèle ne soit pas différent. Pour les producteurs de musique en herbe, le passage du XPS à des puces Intel Core de 8e génération devrait être séduisant, car il réduira le temps de traitement des pistes, ce qui rendra votre processus créatif plus rationalisé et plus rapide, ce qui vous donne plus de temps pour consacrer à d’autres choses. Ce qui est encore mieux, la configuration du lecteur de stockage de 1 To est de retour, ce qui signifie que vous aurez plus d’espace de stockage que jamais pour enregistrer vos gros fichiers.

Lire la critique complète: Dell XPS 13

Razer Blade 15 Studio Edition est conçu pour les professionnels de la création et les créateurs de contenu. (Crédit d’image: Razer)

3. Razer Blade 15 Studio Edition

Un ordinateur portable professionnel très puissant

CPU: Intel Core i7-8750H de 8e génération | Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q – NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition | RAM: 32 Go | Écran: 15,6 “OLED 4K Touch 60Hz, calibré en usine | Espace de rangement: SSD 1 To

Puissant

Bel écran

Coûteux

Si vous pensez que les ordinateurs portables Razer sont uniquement destinés aux jeux, le nouveau Razer Blade 15 Studio Edition est là pour vous prouver le contraire. Razer prend son Razer Blade 15, toujours populaire, l’adapte à des spécifications encore plus impressionnantes et en fait l’un des meilleurs postes de travail créatifs mobiles à offrir. Cette centrale a été conçue pour les professionnels de la création et les créateurs de contenu, et est donc également idéale pour les musiciens. Vous allez dépenser beaucoup d’argent pour ramener cet ordinateur portable à la maison. Mais ne vous y trompez pas, ce sera l’un des investissements les plus intelligents que vous aurez jamais fait. Autrement dit, si vous pouvez vous le permettre.

Lire la critique complète: Razer Blade 15 Studio Edition

Si vous n’avez pas besoin de Logic Pro X, le Surface Laptop 2 est parfaitement adapté. (Crédit d’image: Microsoft)

4. Surface Laptop 2

L’ordinateur portable de Microsoft, perfectionné

CPU: Intel Core i5-i7 de 8e génération | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 13,5 pouces 2 256 x 1 504 | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To

Beaucoup plus puissant

Superbe nouvelle option de couleur noire

Pas de Thunderbolt 3

Avec tous les ordinateurs portables 2 en 1 qui peuvent se transformer en tablette et regorgent de fonctionnalités que vous pourriez même ne pas utiliser et qui saturent le marché, un ordinateur portable Windows 10 plus traditionnel peut être rafraîchissant et peut être le meilleur pour ce dont vous avez besoin. Si vous êtes un fan des appareils Surface, vous serez ravi de savoir que Microsoft a sorti le Surface Laptop 2, qui est l’un des meilleurs ordinateurs portables de sa gamme. Ce meilleur ordinateur portable pour la production musicale dispose d’un processeur quad-core et de beaucoup de mémoire, ainsi que d’un écran tactile époustouflant et de nombreux ports dont vous aurez besoin – moins le port Thunderbolt 3, c’est-à-dire. Si vous n’avez pas besoin de Logic Pro X, le Surface Laptop 2 est parfaitement adapté.

Lire la critique complète: Surface Laptop 2

Le Surface Pro 6 est le meilleur ordinateur portable pour la production musicale qui peut également fonctionner au clair de lune comme une tablette Windows. (Crédit d’image: Microsoft)

5. Surface Pro 6

La tablette Windows, raffinée

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 12,3 pouces, 2 736 x 1 824 | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 4.1 | Caméra: 8MP orienté vers l’arrière, 5MP orienté vers l’avant

Traitement quadricœur

Longue durée de vie de la batterie

Toujours pas d’USB-C

Si vous voulez le meilleur ordinateur portable pour la production musicale qui peut également fonctionner au clair de lune comme une tablette Windows pour faire des jeux légers et regarder des films pendant vos temps d’arrêt, le Surface Pro 6 pourrait bien être l’ordinateur portable idéal pour vous. Non seulement cette alternative pour ordinateur portable possède de puissants composants internes qui sont idéaux pour la production musicale, mais elle dispose également d’un superbe écran – sans oublier un certain nombre de ports hérités pour connecter votre équipement. Il manque peut-être des ports USB-C et Thunderbolt 3, mais si vous êtes juste dedans pour la production musicale, cela ne devrait pas avoir autant d’importance.

Lire la critique complète: Surface Pro 6

Le MacBook Air fait entrer l’ordinateur portable grand public mince et léger d’Apple dans l’ère moderne. (Crédit d’image: Apple)

6. Apple MacBook Air (2019)

Une entrée solide avec un excellent nouvel écran

CPU: Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz | Graphique: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) 2 560 x 1 600 avec technologie IPS | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To | Dimensions: 11,97 x 8,36 x 0,61 pouces (30,41 x 21,24 x 1,56 cm; L x P x H)

Beau design

L’écran est super

Durée de vie de la batterie fantastique

Nouveau prix inférieur

Sous-alimenté

Manque d’espace de stockage

Récemment rafraîchi, le MacBook Air fait entrer l’ordinateur portable grand public mince et léger d’Apple dans l’ère moderne, avec une construction en aluminium brillant, un écran Retina d’Apple et un véritable processeur moderne. Tous ces éléments constituent le meilleur ordinateur portable pour la production musicale, surtout si vous êtes investi dans l’écosystème macOS mais devez économiser de l’argent dans le processus. Gardez à l’esprit que vous devrez investir dans quelques dongles ou un concentrateur de ports, car les deux ports Thunderbolt 3 ne sont pas compatibles avec de nombreux équipements musicaux.

Lire la critique complète: MacBook Air (2019)

Pour un ordinateur portable plus grand et plus puissant, le Dell XPS 15 est le meilleur ordinateur portable pour répondre à vos besoins. (Crédit d’image: Dell)

7. Dell XPS 15

Le meilleur ordinateur portable 15 pouces disponible cette année

CPU: Intel Core i5-7300HQ – i7-7700HQ | Graphique: NVIDIA® GeForce GTX 1050 avec 4 Go de mémoire GDDR5 | RAM: 8 Go – 16 Go DDR4 | Écran: Écran tactile InfinityEdge jusqu’à 15,6 pouces Ultra HD (3840 x 2160) | Espace de rangement: Disque dur 1 To – SSD 512 Go

Une puissance incroyable

Écran sublime

Conception mince

Mauvaise position de la webcam

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable plus grand et plus puissant pour exécuter un logiciel de production musicale, le Dell XPS 15 pourrait bien être le meilleur ordinateur portable pour répondre à vos besoins. Présentant la même technologie InfinityEdge que le plus petit XPS 13, l’écran s’étend jusqu’au bord de la machine, ce qui signifie que cet ordinateur portable est aussi petit que possible pour façonner un ordinateur portable de 15 pouces. C’est en effet cher, selon la version que vous obtenez. Cependant, la configuration très haut de gamme dispose d’un affichage 4K aux couleurs précises, qui vous donne un aperçu brillant de toutes les pistes sur lesquelles vous travaillez.

Lire la critique complète: Dell XPS 15