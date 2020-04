Meilleur PC audio en 2020: postes de travail audio numériques et machines audiophiles

Si vous cherchez les meilleurs PC et ordinateurs portables audio, alors vous êtes au bon endroit. Sur cette page, nous avons répertorié les meilleures machines idéales pour la production musicale.

Chaque PC et ordinateur portable de cette liste des meilleurs PC audio est idéal pour exécuter les logiciels Digital Audio Workstation (DAW), tels que Image-Line FL Studio, PreSonus Studio One et Cubase.

Ce sont des outils essentiels pour les producteurs de musique, et ils peuvent être assez exigeants en termes de spécifications, donc chaque appareil de notre meilleure liste de PC audio a suffisamment de puissance pour exécuter le logiciel DAW sans accroc – quel que soit le nombre de pistes sur lesquelles vous travaillez .

En plus d’avoir des composants de pointe, les meilleurs PC et ordinateurs portables audio doivent être en mesure de vous permettre de brancher plusieurs instruments de musique, d’avoir un disque dur suffisamment grand pour stocker vos projets et fichiers audio non compressés, et d’avoir une qualité audio embarquée de premier ordre (et la possibilité de se connecter à des haut-parleurs et moniteurs externes).

C’est une liste de souhaits assez exigeante, et cela signifie que bon nombre des meilleurs PC et ordinateurs portables audio sont assez chers. Cependant, ils valent bien l’argent, et sur cette page, vous trouverez notre outil de comparaison de prix intégré, qui parcourt Internet pour vous offrir les meilleurs prix pour ces appareils.

(Crédit d’image: Apple)

1. MacBook Pro (16 pouces, 2019)

CPU: Intel Core i7 de 9e génération – i9 | Graphique: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16 Go – 64 Go | Écran: Écran Retina 16 pouces avec True Tone | Espace de rangement: 512 Go – SSD 8 To

Superbe écran de 16 pouces

Clavier nouveau et amélioré

Coûteux

Limité à quatre ports Thunderbolt 3

Apple a une grande réputation auprès des professionnels de l’audio et avec le MacBook Pro 16 pouces, vous pouvez voir (et entendre) pourquoi. Apple a pris tout ce que nous aimions des MacBook Pro précédents et les a encore améliorés, augmentant l’écran à 16 pouces, ce qui vous donne beaucoup d’espace pour travailler sur les logiciels DAW. Il est également incroyablement puissant, ce qui signifie qu’il peut exécuter des applications de production audio en toute simplicité. Ses haut-parleurs intégrés sont également absolument fantastiques, ce qui signifie que si vous n’avez pas de haut-parleurs externes, vous pouvez utiliser avec plaisir ceux inclus ici.

Le seul inconvénient du MacBook Pro 16 pouces pour les professionnels de l’audio est le manque de ports. Il est livré avec quatre ports Thunderbolt, ce qui signifie que vous devrez acheter des adaptateurs pour y brancher des instruments et des périphériques plus anciens. Cependant, les vitesses de transfert de données sont excellentes, il est donc idéal pour déplacer de gros fichiers audio vers et depuis un disque dur externe.

C’est vraiment le meilleur MacBook – et ordinateur portable – pour les créateurs de contenu, les concepteurs et autres professionnels de la création.

Lire la critique complète: MacBook Pro (16 pouces, 2019)

(Crédit d’image: Apple)

2. Apple iMac (27 pouces, 2019)

Le meilleur PC audio de 2020

CPU: Intel Core i9 8 cœurs jusqu’à 3,6 GHz | Graphique: AMD Radeon Pro 570X – Radeon Pro Vega 48 | RAM: 8 Go – 64 Go | Écran: Écran Retina 5K de 27 pouces (diagonale) 5120 x 2880 | Espace de rangement: 1 To Fusion Drive – SSD 2 To | Dimensions (H x L x P): 51,6 x 65,0 x 20,3 cm

Superbe écran 5K

Silencieux sous charge

Les mises à niveau SSD sont chères

L’iMac est depuis longtemps l’un des moyens les moins chers d’entrer dans l’écosystème macOS, et nous sommes heureux que cela n’ait pas changé. Bien que ce qui ait changé, nous apprécions également. Le nouvel iMac est doté de processeurs de bureau de 8e et 9e génération, permettant à cet élégant tout-en-un d’atteindre les performances légendaires à 8 cœurs.

Soit dit en passant, cette performance en fait le meilleur PC audio audio que vous puissiez acheter, car il peut gérer facilement les logiciels de production musicale, tout en vous permettant de brancher des instruments de musique et plus encore. Tout est combiné dans le célèbre design tout-en-un élégant d’Apple et la qualité de construction de premier ordre.

Lire la critique complète: iMac (27 pouces, 2019)

(Crédit d’image: Razer)

3. Razer Blade 15 Studio Edition

Un ordinateur portable professionnel très puissant

CPU: Intel Core i7-8750H de 8e génération | Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q – NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition | RAM: 32 Go | Écran: 15,6 “OLED 4K Touch 60Hz, calibré en usine | Espace de rangement: SSD 1 To

Puissant

Bel écran

Coûteux

Alors que l’ordinateur portable Razer Blade est un ordinateur portable de jeu, Razer a pris toute sa puissance et a transformé le tout en l’un des meilleurs postes de travail mobiles pour les professionnels de l’audio.

Comme nous en sommes venus à nous attendre des ordinateurs portables Razer, le Razer Blade 15 Studio Edition est doté de certains des derniers composants, ce qui signifie que peu importe le type de logiciel DAW que vous utilisez, cet ordinateur portable le manipulera facilement. En plus de cela, il possède une puissante carte graphique et un magnifique écran 4K calibré en usine. C’est cher, mais c’est aussi la meilleure alternative Windows au MacBook Pro en matière de production audio.

Lire la critique complète: Razer Blade 15 Studio Edition

(Crédit d’image: Microsoft)

4. Microsoft Surface Studio 2

Une excellente alternative à l’iMac

CPU: Intel Core i7-7820HQ | Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 – 1070 | RAM: 16 Go ou 32 Go | Espace de rangement: SSD 1 To ou 2 To

Affichage plus lumineux

SSD PCIe

Très cher

Le Surface Studio 2 est une excellente alternative aux iMac d’Apple, et si vous préférez utiliser Windows 10 sur macOS, ce tout-en-un de Microsoft est un excellent choix. Élégant, élégant et capable de gérer facilement les logiciels DAW, avec un écran intégré lumineux et vibrant, c’est un excellent PC audio qui aurait fière allure dans le studio de n’importe qui.

Cependant, il n’est pas aussi puissant que le dernier iMac, donc si vous voulez une puissance pure, optez pour le tout-en-un d’Apple. Pourtant, c’est un excellent interprète, idéal pour les créatifs.

Lire la critique complète: Surface Studio 2

(Crédit d’image: Apple)

5. Mac mini

Même taille, beaucoup plus de puissance

CPU: Intel Core i3 de 8e génération – Core i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 630 | RAM: 8 Go – 32 Go | Espace de rangement: 128 Go – SSD PCIe 2 To | Dimensions (L x P x H): 19,7 x 19,7 x 3,6 cm

Spécifications énormément améliorées

Design minuscule et esthétique

Coûteux

Fans de Mac mini, réjouissez-vous! Le Mac mini a enfin été mis à niveau avec du matériel moderne, introduisant le plus petit Mac d’Apple à l’ère moderne, et c’est facilement l’un des meilleurs PC audio que l’argent puisse acheter. Il est beaucoup plus abordable que la plupart des autres appareils de cette liste, mais grâce à certains composants mis à niveau, y compris de nouveaux processeurs et de grandes quantités de RAM, le nouveau Mac mini est un excellent outil pour les producteurs audio. Sa taille compacte vous permet de l’adapter à n’importe quel studio, et il a beaucoup de puissance – mais si vous en avez besoin de plus, vous pouvez en fait connecter plusieurs Mac mini pour partager leur puissance de traitement!

Lire la critique complète: Mac Mini 2018

(Crédit d’image: Acer)

6. Acer ConceptD 7

Un poste de travail mobile pour les créatifs

CPU: Intel Core i7 de 9e génération | Graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16 Go – 32 Go | Écran: 15,6 “4K UHD (3840 x 2160) 16: 9 IPS | Espace de rangement: 1 To

Très puissant

Moins cher que MacBook Pro

Bon choix de ports

Coûteux

Conception simple

Pas aussi mince et léger que MacBook Pro

Le formidable Acer ConceptD 7 est capable de gérer des tâches complexes et exigeantes telles que la production audio. Clairement conçu spécifiquement pour les professionnels de la création, il bénéficie d’une puissance incroyable que vous ne trouverez que sur les postes de travail et les ordinateurs portables de jeu.

Au-delà de cette excellente performance qu’il offre, il offre également une sélection de ports décente, un design blanc solide minimaliste et cet écran 4K IPS validé par Pantone. Évidemment, c’est toujours assez cher, mais aucun outil professionnel n’est bon marché. Si vous recherchez une alternative MacBook fonctionnant sous Windows pour la production audio, c’est un choix fantastique.

Lire la critique complète: Acer ConceptD 7

(Crédit d’image: Future)

7. Lenovo Yoga A940

CPU: Intel Core i7-8700 de 8e génération | Graphique: AMD Radeon RX 560 4 Go | RAM: 32 Go DDR4 2666 MHz | Espace de rangement: SSD PCIe 1 To 5400 tr / min + 256 Go | Afficher: Multi-touch IPS 27 “4K UHD (3840 x 2160)

Bon prix

Stylet inclus

Composants plus anciens

Écran pas super en lumière directe

La dernière offre tout-en-un de Lenovo n’est pas aussi puissante que l’AIO haut de gamme d’Apple, l’iMac Pro ou même l’iMac récemment mis à jour, qui propose désormais une configuration Intel Core de 9e génération. Après tout, les puces de 8e génération et les graphiques Radeon RX 560 vieillissent à ce stade.

Cependant, il est encore très puissant pour répondre aux besoins des professionnels de la création qui ne sont pas entièrement impressionnés par les machines coûteuses d’Apple. En plus de cela, le Lenovo Yoga A940 a quelques atouts dans ses manches, y compris le support 100% Adobe RVB et Dolby Vision, un ensemble de haut-parleurs Dolby Atmos, une offre de port plus généreuse que le tout-en-un d’Apple et un stylet inclus dans la boîte.

Lire la critique complète: Lenovo Yoga A940

(Crédit d’image: Apple)

8. iMac Pro

CPU: Intel Xeon W 8 à 18 cœurs | Graphique: Radeon Pro Vega 56 – Radeon Pro Vega 64 | RAM: 32 Go – 256 Go DDR4 ECC | Écran: Écran Retina 27 pouces 5K (5 120 x 2 880) (couleur P3 large) | Espace de rangement: SSD 1 To – 4 To PCIe 3.0 | Dimensions (H x L x P): 65 x 20,3 x 51,6 cm

Mac le plus puissant que vous puissiez acheter

Superbe affichage aux couleurs précises

Très cher

Les professionnels et les créatifs ont besoin de quelque chose qui puisse gérer toute charge de travail qu’ils peuvent éventuellement y lancer. Si vous êtes l’un de ces utilisateurs, l’iMac Pro n’est pas seulement l’un des meilleurs Mac pour vous; c’est le seul Mac à considérer.

Non seulement il a un écran 5K 27 pouces dynamique avec une large gamme de couleurs P3, mais il possède également certains des matériels les plus puissants qu’Apple pourrait mettre la main sur. Cependant, il est extrêmement coûteux, donc il n’est vraiment destiné qu’aux personnes qui ont des poches profondes et qui ont besoin de cette puissance débridée pour faire face à leurs charges de travail quotidiennes.

Lire la critique complète: iMac Pro