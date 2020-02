Meilleur presse-agrumes pour 2020: profitez de délicieuses boissons et plus encore avec les derniers modèles

Compter la tranche de citron vert dans votre G&T comme l’un de vos cinq par jour peut vous avoir traversé la saison des fêtes, mais cela ne peut pas battre la bonté rafraîchissante que vous obtiendrez d’un verre de jus fraîchement pressé cette nouvelle année. À l’approche de 2020, le moment est venu d’investir dans un gadget de jus ergonomique pour créer des boissons saines et plus encore.

Les derniers appareils à jus sont livrés avec la promesse de conserver les nutriments dans les fruits et légumes et de rendre la tâche de l’extraction du jus simple et sans gâchis. Mais avec un si vaste choix en ligne, il peut être difficile de savoir lequel vous conviendra le mieux. Pour faciliter l’achat du meilleur presse-agrumes, nous avons rassemblé certains de nos modèles préférés pour 2020, les avons mis à l’épreuve et les avons classés de préférence. Nous avons également inclus des conseils d’achat sur les éléments à rechercher lors du choix de votre design, afin que vous puissiez faire vos achats en toute tranquillité.

Avec des accessoires intelligents et des pièces faciles à nettoyer, les derniers appareils d’extraction de jus de comptoir ont été conçus avec la commodité à l’esprit. Lorsque vous choisissez un juteux qui convient à votre ménage, pensez à ce que vous attendez de votre conception. Regardez en ligne et vous trouverez des centrifugeuses lentes sur le marché au prix de l’argent de poche pour des appareils haut de gamme valant des centaines, mais les modèles plus chers ne sont pas toujours la meilleure option. Si vous avez beaucoup de membres de la famille à considérer, cela vaut la peine de chercher un design avec des pichets à pulpe et à jus de grande capacité, par exemple.

Les machines les plus polyvalentes et les plus avancées incluent des extras pratiques qui vous donnent la possibilité de faire éclater des laits de noix, des aliments pour bébés et des soupes ainsi que de créer des jus de fruits et de légumes. Cependant, si l’espace est restreint sur votre plan de travail, vous voudrez peut-être choisir un design compact qui se concentre uniquement sur l’extraction de jus de fruits et légumes, par opposition à un design tout-chant qui mélange et transforme également.

Vous trouverez une gamme de types de presse-agrumes en ligne. Si vous cherchez à jus d’oranges et de citrons, une unité d’agrumes qui extrait le jus de fruits coupés en deux vous servira bien. Mais dans notre tour d’horizon, nous nous sommes concentrés sur les centrifugeuses qui fonctionnent avec tous les types de fruits et légumes, des mûres aux betteraves.

Un type populaire de presse-fruits et de légumes est le «presse-agrumes centrifuge», qui utilise une passoire à rotation rapide et une lame de coupe plate pour expulser le jus. Les modèles centrifuges ont tendance à être l’option la moins chère et la plus rapide et fonctionnent bien avec des fruits tels que les pommes et les poires. Comme ils travaillent rapidement pour déchiqueter les ingrédients, ils ne fonctionneront pas aussi bien avec des fruits plus doux comme les baies ou les légumes verts comme l’herbe de blé. Une autre option est le «presse-agrumes lent», qui est un type de presse-agrumes à mastication verticale qui mâche et broie les fibres de ses ingrédients et exerce une pression sur le jus et la pulpe pour extraire le liquide à travers son filtre. Les presses à froid et les centrifugeuses à mastication standard fonctionnent également de cette manière, conçues pour conserver plus de nutriments que les modèles centrifuges rapides et impitoyables. Vous constaterez que les centrifugeuses lentes fonctionnent mieux avec les légumes verts à feuilles comme l’agropyre et les fruits plus doux comme les baies, que les centrifugeuses centrifuges ont du mal à gérer.

Nous avons répertorié notre méthodologie de test au bas de cet article – mais si vous voulez simplement parcourir nos meilleurs choix de centrifugeuses … lisez la suite!

(Crédit d’image: Future)

1. Sana EUJ-707 Slow Juicer par Omega

Un excellent produit polyvalent pour votre cuisine qui fait bien plus que du jus.

Ergonomique et polyvalent

Accessoires utiles

Instructions complètes

La patience est nécessaire

Corps horizontal

La finition chromée peut être difficile à nettoyer

Nous avons classé le presse-agrumes Sana EUJ-707 par Omega comme le presse-agrumes le plus performant de notre gamme en raison de sa conception unique, efficace et polyvalente. Avec une variété d’outils pour effectuer bien plus que la création d’un simple jus, nous pensons que le presse-agrumes Sana EUJ-707 d’Omega est d’un excellent rapport qualité-prix. En plus de l’extraction du jus, la conception horizontale est livrée avec des accessoires utiles pour des tâches telles que la mouture des grains de café, la préparation de spaghettis frais, de beurres de noix et d’aliments pour bébés.

Lors de la préparation d’un jus vert, nous avons constaté qu’il était le plus efficace pour lutter contre les légumes-feuilles tels que le chou frisé et les épinards, ce qui permet de retirer beaucoup plus de jus de ces ingrédients par rapport aux autres modèles de notre test. La conception est livrée avec une passoire grossière et une passoire fine et celle que vous utilisez fait vraiment une différence dans les résultats – en utilisant la passoire fine sur une pomme par exemple, nous avons trouvé que le tambour et les tubes étaient plutôt mousseux, il est donc conseillé de coller à la passoire grossière pour les fruits plus durs.

Vous aurez besoin d’un peu de patience pour utiliser ce modèle – il ne peut pas prendre une pomme entière, par exemple, et vous devrez hacher le fruit avant de l’insérer – après 30 secondes, il mâchait toujours la pomme. En abordant le céleri, la machine a commencé à grincer un peu aussi, mais la quantité de jus produite était impressionnante. Il ne devient pas trop bruyant non plus, atteignant un niveau raisonnable de 81 décibels dans notre test de fleuron de brocoli. Bien qu’il n’y ait pas de pièces lavables au lave-vaisselle, sa brosse de nettoyage dédiée associée à un peu d’eau savonneuse chaude fonctionne bien pour nettoyer les pièces après utilisation.

Lire l’intégralité Chronique de Sana EUJ-707 Juicer by Omega

(Crédit d’image: Future)

2. Beko Slow Juicer SJA3209BX

Un presse-agrumes de grande valeur qui peut s’attaquer à une gamme de produits durs et mous.

Grandes cruches d’une capacité de 1200 ml

Design élégant

Fixation de sorbet

Prend du temps à extraire les fruits et légumes durs

Frustrant de cliquer dans la position de départ

Goutte lorsque le bec n’est pas utilisé

Avec son corps en acier inoxydable accrocheur avec cadran lumineux, le Beko Slow Juicer SJA3209BX séduit par sa conception. Sa vitesse de rotation de 60 tr / min qui prétend conserver 80% de vitamines en plus et 15% de jus de plus que les modèles standard, fonctionne à un rythme régulier pour écraser doucement les ingrédients. Sa grande goulotte d’alimentation peut contenir une pomme entière – quoique plutôt petite.

En faisant un jus vert, nous avons constaté que chaque ingrédient produisait une quantité impressionnante de liquide. Les contenants de pulpe et de jus de 1 200 ml sont d’une taille décente, vous n’aurez donc pas besoin de les arrêter et de les vider trop souvent.

Lors de notre test, nous avons constaté que cette conception fonctionnait mieux lorsque nous avions haché des ingrédients aussi petits que possible, car nous avons constaté que des fruits et des légumes étaient coincés dans la goulotte d’alimentation et la chambre du cylindre. Pour aider à déloger les ingrédients, il y a un cadran inversé, bien que nous ayons dû retirer manuellement un bâton fibreux de céleri pour le hacher avant de le presser à nouveau.

Le presse-agrumes a mis environ 20 secondes à faire éclater une demi-pomme, et le niveau de bruit a atteint un niveau supportable de 87 décibels lors de l’extraction d’un fleuron de brocoli. Ceci est moyen comparé à 80 décibels plus silencieux pour le modèle Kuvings et à 91 décibels plus perçants pour la conception Sage.

La vaisselle était assez simple et avec un peu d’eau chaude courante et un câlin avec l’extrémité pointue de la brosse de nettoyage, nous avons pu déloger la pulpe facilement, puis nous asseoir et profiter des résultats.

Lisez l’intégralité de notre Beko Slow Juicer SJA3209BX évaluation

(Crédit d’image: Future)

3. Sage 3X Bluicer Pro

Un puissant mélangeur et presse-agrumes sans tracas.

Mélangeur et presse-agrumes en un

Rapide et efficace

Commandes de navigation informatives

Conception volumineuse

Le plus bruyant de notre test

Vous aurez besoin d’un grand espace de stockage

Contrairement aux autres centrifugeuses de notre tournée, le Sage 3X Bluicer Pro se double d’un mélangeur. À première vue, son affichage informatif du panneau de commande LED se démarque. Cela vous guide à travers les commandes et vous permet d’ajuster la vitesse, ce qui, selon nous, fait défaut sur les appareils de centrifugeuse standard.

Dans notre rassemblement des meilleurs centrifugeuses, nous avons trouvé que la sauge était la conception la plus bruyante, atteignant jusqu’à 91 décibels lors de l’extraction d’un fleuron de brocoli. Cependant, il est arrivé en tête en termes de vitesse, extrayant une pomme en seulement 10 secondes. À l’intérieur de la boîte, vous trouverez un manuel d’instructions et un guide de sélection de la vitesse de jus, et cela s’est avéré très utile lorsque nous essayions de déterminer la vitesse de jus de certains aliments. Un pamplemousse, par exemple, est classé comme fruit doux et doit être à un niveau lent et régulier 1, tandis qu’une carotte devra monter au niveau rapide et furieux 10.

Lisez l’intégralité de notre Test du Sage 3X Bluicer Pro

(Crédit d’image: Future)

4. Presse-agrumes Kuvings Evolution Cold Press

Un design silencieux et durable qui est livré avec un livre de recettes inspirant.

Design robuste et luxueux

Accessoires utiles

Polyvalent avec des fruits et légumes

Coûteux

Un peu encombrant

Le presse-agrumes Kuvings Cold Press est disponible en six couleurs élégantes, dont Champagne Gold, Gunmetal, Red et Black. Il est livré avec un livre de recettes complet pour des boissons telles que le jus de radis à la vitamine rouge, qui comprend des radis, des tomates, des carottes et des citrons. Il existe également une soupe aux tomates qui comprend de la pulpe de pommes de terre en jus, du chou, de l’oignon, de la carotte et de la tomate.

Le presse-agrumes Kuvings Cold Press n’est pas bon marché, mais avec sa base relativement lourde et son corps élégant, vous pouvez dire que vous payez pour un kit durable et sérieux. Lors de la fabrication d’un jus vert, nous avons été impressionnés par la façon dont la machine abordait les ingrédients et en particulier la rapidité avec laquelle elle extrait les ingrédients plus secs tels que le brocoli et les épinards.

La machine peut gérer une pomme entière et était la machine la plus silencieuse de notre test – atteignant à peine 80 décibels en mâchant un fleuron de brocoli. Il a fallu 26 secondes pour extraire une demi-pomme, mâcher efficacement la peau et produire une quantité décente de jus. Pendant ce temps, il a fallu environ 20 secondes pour dévorer un bâton de céleri, qui a dû être poussé plusieurs fois avec le poussoir. Par sécurité, la machine ne démarre que si les points rouges sont alignés correctement et que la goulotte d’alimentation est assez haute pour que les mains ne puissent pas s’approcher du tambour. La mousse sur le jus vert que nous avons produit était sensiblement plus épaisse sur cette conception par rapport aux autres dans notre test, mais cela a été facilement séparé lorsque nous avons versé le jus dans une tasse.

Lisez l’intégralité de notre Critique du Presse-agrumes Kuvings EVO920 Evolution Cold Press

(Crédit d’image: Future)

5. Smeg SJF01 presse-agrumes lent

Un ajout de comptoir élégant pour les fans du design rétro emblématique de la marque des années 1950.

Belle apparence accrocheuse

Facile à utiliser

Levier de régulation de la densité du jus

Pas de séparateur de mousse

Caractéristiques de base

Un peu volumineux à 10,3 kg

La carrosserie rétro attrayante du Smeg SJF01 Slow Juicer est certainement bonne sur le plan de travail, mais ses fonctions de base sont un peu moins luxueuses. Conçu pour correspondre à la gamme emblématique de petits et grands appareils électroménagers des années 1950 de Smeg, ce presse-agrumes comprend tous les éléments de base, y compris une passoire fine et grossière, une carafe à jus avec couvercle, un récipient à pulpe et deux brosses de nettoyage.

Dans notre test, il a bien fait de presser le céleri, qui pourrait être facilement inséré dans la goulotte une fois haché et amadoué avec le poussoir et n’a pris que 10 secondes pour se transformer en un jus vert clair. Le son a grimpé jusqu’à 89 décibels lors de l’extraction du fleuron de brocoli, donc c’était l’un des modèles les plus bruyants de notre test, mais le jus est sorti étonnamment lisse, avec une mousse minimale sur le dessus.

Comme la plupart des modèles de notre test, le Smeg ne fonctionnera que lorsqu’il sera correctement mis en place. Cependant, nous avons dû nous accrocher au poussoir lors de l’extraction de fruits plus durs pour empêcher le corps de l’extracteur de trembler sur le plan de travail.

Lisez l’intégralité de notre Chronique de Smeg SJF01 Slow Juicer

Comment nous avons testé

Ici, nous avons classé chaque presse-agrumes dans notre test par ordre de préférence, en mettant en évidence leurs USP ainsi que leurs actifs les moins souhaitables.

Pour assurer un test équitable dans notre tour d’horizon des meilleurs centrifugeuses pour 2020, nous avons utilisé chaque centrifugeuse pour effectuer des tâches spécifiques tout en créant un délicieux jus vert à base de brocoli, de gingembre, de céleri, de persil, d’épinards, de pomme, de poire et d’une tranche de citron vert. Pour tester l’efficacité des machines avec les produits durs, nous avons essayé d’extraire un bâton de céleri de 20 cm et noté le résultat.

Nous avons également chronométré le temps qu’il a fallu en moyenne à chaque gadget pour extraire une demi-pomme de Gala et, dans la mesure du possible, nous avons évalué dans quelle mesure l’extracteur a blitzé une pomme entière. Pour savoir à quel point les machines peuvent être bruyantes, nous avons utilisé l’application Decibel Meter pour enregistrer le niveau sonore pendant que chaque modèle extrait un fleuron de brocoli.

Nous avons évalué chaque conception pour sa facilité d’utilisation, sa simplicité de nettoyage, sa vitesse, son prix, ses caractéristiques de sécurité, sa polyvalence et son ergonomie globale.