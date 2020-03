Meilleur routeur de jeu 2020: les meilleurs routeurs pour les jeux

Il est temps pour vous de choisir le meilleur routeur de jeu de 2020, surtout si vous êtes sérieux au sujet des jeux en ligne. Après tout, avoir les composants les plus puissants et les meilleurs jeux PC ne vous sera d’aucune utilité si votre connexion Wifi n’est pas à la hauteur. Ces routeurs assurent une connexion incroyablement fiable et des jeux en ligne ininterrompus.

Les meilleurs routeurs de jeu de 2020 vous assureront de ne pas souffrir de pics de latence pendant les moments les plus cruciaux et prioriseront le trafic réseau pour vos jeux, grâce à une petite fonctionnalité astucieuse appelée Qualité de service (ou QoS). Cette fonctionnalité permet d’assurer des sessions de jeu ininterrompues, malgré le fait que d’autres utilisateurs de votre réseau tentent d’utiliser une partie de cette bande passante en téléchargeant leurs propres jeux ou en streaming des vidéos. Beaucoup de ces routeurs de jeu disposent également de la technologie MU-MIMO, permettant à plusieurs appareils Wi-Fi de recevoir simultanément plusieurs flux de données et d’augmenter le débit du réseau.

Ils seront également équipés de fonctionnalités telles que les ports Gigabit Ethernet, plusieurs antennes et les normes Wi-Fi en vigueur – actuellement, il s’agit toujours du WiFi 5, bien que le WiFi 6 prenne progressivement le relais. Donc, si vous voulez passer au sans fil, les meilleurs routeurs sans fil offriront une connexion impeccable pour les jeux en ligne. Ce sont nos meilleurs choix.

Les meilleurs routeurs de jeu en un coup d’œil

TP-Link Archer C5400 v2Asus RT-AC86UTP-Link Archer C5400XNetgear Nighthawk Pro Gaming XR500Asus RT-AC5300Zyxel Armor Z2 AC2600Asus RT-AC88UD-link DIR-885L / R

TP-Link Archer C5400 v2 associe des fonctionnalités de niveau amateur à une configuration simple.

1. TP-Link Archer C5400 v2

Faire tourner un réseau de performances wi-fi

La vitesse: 802.11ac: 2 167 Mbps, 802.11n: 1 000 Mbps | Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Fonctionnalités: Prise en charge MU-MIMO, intégration Alexa, IFTTT

Rapide et puissant

Prise en charge d’Alexa et IFTTT

Coûteux

Si vous recherchez la dernière technologie de routeur mais que vous aimez toujours ce look old school, le TP-Link Archer C5400 v2 pourrait bien être la solution idéale. C’est l’un des meilleurs routeurs de jeu qui associe des fonctionnalités de qualité amateur à une configuration simple, en les emballant dans un package qui plaît à presque tout le monde. Prenez en compte la prise en charge d’Alexa et vous disposez d’un routeur qui peut s’adapter à toutes les situations, que vous essayiez de vous imposer dans le dernier match d’Apex Legends ou que vous ayez des invités qui se connectent à votre réseau.

Lire la critique complète: TP-Link Archer C5400 V2

Asus RT-AC86U rend les jeux en ligne et en réseau aussi libres que possible de latence et de frustration.

2. Asus RT-AC86U

La grâce économique pour les routeurs de jeu

La vitesse: 802.11ac: 1 734 Mbps; 802.11n: 450 Mbps | Connectivité: 4 x Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Fonctionnalités: MU-MIMO, AiDisk, QoS adaptative, WTFast Gamers Private Network

Transferts ultra rapides

Longue portée

Cher

Trop de fonctionnalités pour la plupart

L’Asus RT-AC5300 est l’un des meilleurs routeurs de jeu – il possède une collection de fonctionnalités avancées, rendant les jeux en ligne et en réseau aussi libres que possible de latence et de frustration. Cela inclut une interface simple mais puissante, ainsi que des paramètres QoS complets. La conception en forme d’araignée est quelque peu un goût acquis, mais les huit antennes ont un but car elles peuvent être utilisées pour diriger le signal Wi-Fi dans toute votre maison, offrant à ce routeur une portée remarquable.

Lire la critique complète: Asus RT-AC86U

Le TP-Link Archer C5400X est parfait pour câbler une flotte d’équipements de jeu.

3. Archer TP5 Link C5400X

La vitesse: 802.11ac; 2,4 GHz: 1 000 Mbps; 5 GHz: 2 167 Mbps | Connectivité: 1x WAN Gigabit Ethernet, 8x LAN Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 | Fonctionnalités: MU-MIMO, formation de faisceau AC sans fil avancée, réseau tri-bande, accélération VPN

Vite

Gamme incroyable

Très cher

Nous savons que nous avons déjà mentionné le TP-Link Archer C5400 v2 plus tôt, mais la société a ajouté un «X» à la fin de ce modèle, ce qui signifie l’extrême augmentation des performances. Il est considérablement plus cher, mais ce prix est justifiable car il peut être l’un des meilleurs routeurs de jeu les plus haut de gamme disponibles. Avec huit ports Ethernet à l’arrière, il est parfait pour câbler une flotte d’équipements de jeux. Et, la prise en charge MU-MIMO et Tri-band signifie que les connexions sans fil sont également haut de gamme. Vous arriverez en tête des classements, où que vous soyez dans la maison.

Lire la critique complète: TP-Link Archer C5400X

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 vous permet de jouer toute la nuit sans toucher à un pic de latence paralysant.

4. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Vitesse, sans compromis

La vitesse: 802.11ac: 2,6 Gbit / s | Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 2 x USB 3.0 | Fonctionnalités: Prise en charge de MU-MIMO, QoS, Geo Filter

Haute performance

Logiciel incroyable

Pas de modem haut débit

Si vous êtes un joueur inconditionnel, cela peut être exaspérant lorsque vos colocataires regardent Netflix ou téléchargent leurs propres jeux en même temps. Vous devriez jeter un œil à quelque chose comme le Netgear Nighthawk XR500. Non seulement ce routeur de jeu d’élite offrira une vitesse ridiculement rapide de 2,2 Gbit / s, mais avec la prise en charge de MU-MIMO – sans parler des fonctionnalités de jeu uniques comme le filtrage de connexion basé sur la localisation et la QoS, vous pouvez faire du jeu toute la nuit sans toucher à un décalage paralysant pointe. Soyez juste prêt pour le prix élevé de l’autocollant et assurez-vous que vous êtes d’accord avec une telle esthétique de joueur.

Lire la critique complète: Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

L’Asus RT-AC5300 regorge de fonctionnalités remarquables.

5. Asus RT-AC5300

La vitesse: 802.11ac: 2 167 Mbps, 802.11n: 600 Mbps | Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Fonctionnalités: Prise en charge MU-MIMO, agrégation de liens, analyseur de trafic, WPS, 512 Mo de RAM, 8 antennes externes

Grande couverture Wi-Fi

Fonctions de jeu puissantes

Grand

Port USB 3.0 unique

L’Asus RT-AC5300 est un fantastique routeur de jeu haut de gamme qui regorge de fonctionnalités impressionnantes. Cela comprend une interface incroyablement simple mais puissante, en plus des paramètres QoS complets. La conception en forme d’araignée n’est pas pour tout le monde, mais les huit antennes sont là pour une raison, pour aider à diriger la portée de votre signal Wi-Fi dans toute votre maison, donnant à ce routeur une excellente portée.

Lire la critique complète: Routeur Gigabit Tri-bande Asus RT-AC5300

Le Zyxel Armor Z2 AC2600 est fier de ses performances.

6. Zyxel Armor Z2 AC2600

Un routeur de jeu extraterrestre qui couvre toutes les bases

La vitesse: 802.11ac: 2 167 Mbps, 802.11n: 800 Mbps | Connectivité: 4 x Gigabit Ethernet, 1 x WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Fonctionnalités: Prise en charge de MU-MIMO, StreamBoost, processeur double cœur 1,7 GHz, 512 Go de RAM, configuration basée sur l’application Zyxel One Touch

Bonnes vitesses sans fil MU-MIMO

Excellent logiciel d’analyse du trafic

Peu d’appareils actuels utilisent le quadruple flux 802.11ac

Vitesses moyennes des ports USB

Ce routeur pourrait ressembler à un enlèvement d’un ami proche ou d’un membre de la famille, mais nous promettons que le Zyxel Armor Z2 AC2600 n’est pas aussi étranger en fonction qu’en esthétique. Doté de la dernière prise en charge MU-MIMO, qui augmente la vitesse lorsque plusieurs appareils sont connectés au même réseau, ce routeur de jeu est fier de ses capacités de performance. Puisqu’il peut gérer plusieurs appareils, tout en priorisant la bande passante en fonction des besoins de chaque connexion, c’est l’un des meilleurs routeurs de jeu que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Lire la critique complète: Zyxel Armor Z2 AC2600

L’Asus RT-AC88U offre des performances sans fil qui peuvent dépasser la limite de 1 Go / s.

7. Asus RT-AC88U

Les 4×4 et 1024-QAM offrent les meilleures performances sans fil possibles

La vitesse: 802.11ac: 2167Mbps 802.11n: 1000 Mbps | Connectivité: 9x Gigabit Ethernet, 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | Fonctionnalités: 1024-QAM, MU-MIMO, réseau privé WTFast Gamers, Asus AiProtection, logiciel AsusWRT

Débits sans fil les plus rapides

Interface utilisateur logicielle complète

Coûteux

Nécessite du matériel spécial pour des vitesses plus rapides

L’Asus RT-AC88U est un routeur de jeu coûteux. Cependant, il justifie son prix avec des performances sans fil 802.11 folles. Armé de quatre antennes et de la technologie NitroQAM, qui pousse les vitesses encore plus loin, ce routeur de jeu permet des performances sans fil qui peuvent dépasser la limite de 1 Go / s. Il y a un hic – vous devrez saisir un adaptateur sans fil NitroQAM, comme l’Asus PCE AC88, pour approcher ces puissantes vitesses; mais avec des vitesses comme celle-ci, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il s’agit de l’un des meilleurs routeurs de jeu disponibles.

Le D-Link DIR 885L / R offre une portée et une vitesse exceptionnelles.

8. D-link DIR-885L / R

La vitesse: 802.11ac | Connectivité: 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 | Fonctionnalités: MU-MIMO, formation de faisceau AC sans fil avancée, SmartConnect

Bon choix de fonctionnalités

Bonne performance

Cher

Il peut sembler provenir directement de Battlestar Galactica – l’ancien Battlestar Galactica – mais le D-Link DIR 885L / R est un routeur de jeu de milieu de gamme fiable avec une grande portée et une grande vitesse. Si vous recherchez le meilleur routeur de jeu, vous pouvez essayer celui-ci. Il est livré avec une bonne gamme de ports, ainsi qu’une interface utilisateur bien conçue. Il vante également le firmware open-source DD-WRT, ce qui rend ce routeur aussi polyvalent que puissant.