Meilleur stockage cloud de 2020 en ligne: options gratuites, payantes et professionnelles

Les entreprises et les consommateurs dépendent de plus en plus de solutions de stockage basées sur le cloud plutôt que de matériel de stockage local sur site.

Meilleur stockage cloud de 2020

Vos fichiers sont stockés dans le cloud, ce qui est une vue simplifiée de ce qui est essentiellement l’infrastructure de quelqu’un d’autre (centre de données, serveur, disque dur, connectivité, etc.).

Depuis qu’Amazon a popularisé le stockage en ligne avec S3 (Simple Storage Service), il y a 13 ans, les données de Google montrent que l’intérêt pour le «Cloud Storage» à lui seul a augmenté de 40 fois au cours de la dernière décennie. À tel point que les gens y font moins souvent référence en tant que «stockage en ligne».

Compte tenu de la multitude de fournisseurs de stockage dans le cloud, il faut choisir judicieusement un fournisseur qui offrira le maximum de stockage à faible coût et de bande passante, tout en préservant la sécurité de vos données.

Cette liste représente nos meilleurs choix pour le stockage cloud: la plupart offrent un niveau gratuit vous permettant de voir s’ils vous conviennent avant de vous remettre de l’argent durement gagné. Et c’est iDrive qui ouvre la voie grâce à sa rapidité, sa rigueur et sa facilité d’utilisation. Et c’est un bonus supplémentaire que son prix de vente Cyber ​​Monday est toujours aussi bon (pour une durée limitée uniquement):

Plan IDrive 5TB EXCLUSIF | 69,50 $ 3,48 $ pour 1 an | 95% de réduction

69,50 $ peut sembler un peu cher pour une valeur d’un an de 5 To, mais 3,48 $ pour 12 mois entiers est ridiculement bon marché. Sans oublier que 5 To devraient faire beaucoup pour couvrir vos besoins de stockage, ils peuvent contenir d’innombrables heures de musique, des milliers de photos et des centaines de jeux vidéo.

Voir l’offre

Les utilisateurs professionnels devront examiner attentivement leurs besoins, car les termes et conditions ainsi que la qualité de service sont susceptibles de différer considérablement de leur alter ego des consommateurs.

Meilleur stockage cloud de 2020 en un coup d'œil:

iDrivepCloudZoolzDegooMega cloud storageOneDriveiCloudGoogle DriveBoxNextCloud

IDrive sécurise les serveurs, le système de bureau et les appareils mobiles avec un aplomb égal (Crédit d’image: IDrive)

1. Stockage cloud IDrive

Solution de stockage qui s’étend pour couvrir les lecteurs réseau

Vite

Facile à utiliser

Bonne sécurité

Le service IDrive Express est pratique en cas de catastrophe

Pas d’authentification à deux facteurs

IDrive offre une synchronisation continue de vos fichiers, même ceux des lecteurs réseau. L’interface Web prend en charge le partage de fichiers par e-mail, Facebook et Twitter. Les utilisateurs prudents ou clics seront ravis d’apprendre que les fichiers supprimés de votre ordinateur ne sont pas automatiquement supprimés du serveur, il y a donc moins de risque de supprimer quelque chose d’important par accident. Jusqu’à 30 versions précédentes de tous les fichiers sauvegardés sur votre compte sont conservées.

Une autre chose à noter est que les administrateurs informatiques ont accès à l’application IDrive Thin Client, qui leur permet de sauvegarder / restaurer, de gérer les paramètres, etc. pour tous leurs ordinateurs connectés via un tableau de bord centralisé.

Pour les photos, vous disposez d’une fonction de reconnaissance faciale soignée qui vous aide à les organiser automatiquement ainsi qu’à les synchroniser sur tous vos appareils liés. IDrive propose également IDrive Express qui vous envoie un disque dur physique si vous perdez toutes vos données, permettant la restauration rapide de tous vos fichiers sauvegardés. Cela s’applique à la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde d’image disque.

Une version professionnelle existe et offre un support prioritaire, une connexion unique ainsi que des utilisateurs illimités et une sauvegarde du serveur. En outre, IDrive Cloud, un stockage d’objets cloud de classe entreprise est également disponible.

Plan EXCLUSIF iDrive 2 To | 69,50 $ 13,90 $ pour 1 an (80% de rabais)

En exclusivité pour les lecteurs TechRadar, IDrive offre la possibilité d’économiser un énorme 80% sur le coût d’un plan de sauvegarde de 2 To pour la première année. Normalement, cela coûterait 69,50 $ pour l’année, mais vous pouvez maintenant acheter le plan 2 To pour seulement 13,90 $. C’est un prix incroyablement bon marché pour cette quantité de stockage cloud. Voici Plans et prix personnels d’IDrive dans leur intégralité:

pCloud propose une installation de stockage Cloud abordable avec une sélection d’applications (Crédit image: pCloud)

2. Stockage cloud pCloud

Idéal pour ceux qui stockent de gros fichiers multimédias

Abordable

Interface élégante et intuitive

Simple à utiliser

Pas d’outils de collaboration

Bien que certaines limites de bande passante s’appliquent, il ne semble pas y avoir de limite à la taille des fichiers que vous pouvez télécharger, alors n’hésitez pas à synchroniser les fichiers multimédias volumineux avec pCloud. Le service est disponible pour toutes les plates-formes de bureau et mobiles – les utilisateurs peuvent également se connecter via le site Web. La société elle-même est enregistrée en Suisse, qui a des lois strictes sur la confidentialité et vous pouvez également payer une prime de 4,99 $ par mois pour que pCloud Crypto verrouille (et déverrouille) des fichiers individuels avec des mots de passe.

Notez qu’il s’agit de l’un des très rares services cloud à proposer des abonnements à vie. Ces derniers sont livrés avec un historique de 30 jours et un trafic de téléchargement à distance illimité (vous n’avez besoin que de l’URL du fichier); vous êtes – comme prévu – limité sur le trafic du lien de téléchargement: 500 Go pour le package Premium et 2 To pour le package Premium Plus.

Crédit d’image: Zoolz

3. Stockage cloud Zoolz

Un acteur du cloud établi avec un solide pedigree

Sauvegarde hybride

Versionnage des fichiers

Très abordable

Aucune sauvegarde en direct

Manque 2FA

Il y a beaucoup de choses à aimer à propos de Zoolz Cloud Backup à la fois pour une utilisation personnelle et un déploiement professionnel. Il offre une interface facile à suivre avec d’excellentes options de gestion Web et la possibilité de combiner les opérations cloud avec le stockage externe local.

Cette société basée au Royaume-Uni tire parti de l’infrastructure d’Amazon Glacier pour offrir un rapport prix / performances convaincant, avec des prix bien moins chers que la concurrence. Avec 20PB de données stockées pour trois millions d’utilisateurs pendant plus d’une décennie, Zoolz n’est pas aussi éphémère que certains de ses rivaux.

Sauvegarde exclusive de stockage à froid Zoolz 5 To | 124,99 $ 49,95 $ pour 1 an (60% de rabais)

Zoolz s’est associé à TechRadar pour fournir l’un des meilleurs packages de stockage cloud de tous les temps. Obtenez 1 To de stockage à froid sur AWS pour seulement 19,95 $ par an. Cette offre est limitée à un utilisateur et comprend le contrôle de version des fichiers et un nombre illimité de disques externes. C’est une économie de plus de 53%. Besoin de plus de stockage? Ensuite, prenez 5 To de stockage à froid pour seulement 49,95 $. Contrairement à la concurrence, ces prix restent bas même après la période promotionnelle.

Crédit d’image: Degoo

4. Stockage dans le cloud Degoo

Un nouveau venu qui a du punch

Bonnes applications mobiles

Très abordable

2FA uniquement disponible via Google

L’utilitaire de bureau doit être amélioré

La tenue suédoise Degoo n’est pas un nom familier, et il est donc surprenant qu’elle ait réussi à se tailler une niche sur le marché ultra-compétitif du stockage en nuage.

Avec seulement deux offres, cette tenue a réussi à attirer plus de 15 millions d’utilisateurs dans le monde depuis sa création plus tôt en 2019 – environ 20000 personnes rejoignent Degoo chaque jour. C’est l’une des rares sociétés de stockage en nuage au monde à crypter les fichiers stockés et à les disperser sur quatre continents différents. Il prend également en charge l’authentification à deux facteurs via la connexion Google.

Sauvegarde de stockage cloud Degoo 10 To exclusive | 239,76 $ 99,99 $ pour 2 ans (58% de rabais)

TechRadar et Degoo se sont associés pour fournir une exclusivité unique. Vous pouvez obtenir un stockage stupéfiant de 10 To pour seulement 99,99 $ pendant deux ans. Cela représente une économie de 58% par rapport au prix standard de 9,99 $ par mois, et est exclusif à TechRadar. C’est un prix bien inférieur à la concurrence du stockage cloud. Ce prix est également bloqué et ne changera pas.

Crédit d’image: Mega

5. Méga stockage cloud

Met la sécurité au premier plan

Interface utilisateur facile à utiliser

Offre gratuite extrêmement généreuse

Le client de synchronisation est open source

Avec un niveau gratuit incroyablement généreux et une interface simple de glisser-déposer, Mega basée en Nouvelle-Zélande est l’un des poids lourds du stockage cloud. Il existe une application mobile pratique pour vous permettre de télécharger des fichiers et des photos, ainsi que de synchroniser les clients avec les ordinateurs de bureau. La société a également des plans personnalisés.

Mega affirme que toutes les données stockées dans son cloud sont cryptées sur votre appareil avant qu’elles n’atteignent les serveurs de l’entreprise. La société ayant publié le code source sur son client de synchronisation, les experts peuvent vérifier qu’il n’y a pas de vulnérabilités.

Prix: 50 Go gratuits. 400 Go pour 6 $ par mois (4,50 £, 4,99 €, environ 7,50 $ AU). 2 To pour 12 $ par mois (9 £, 9,99 €, environ 16 $ AU). 8 To pour 23 $ par mois (17 £, 19,99 €, environ 30 $ AU). 16 To pour 35 $ par mois (26 £, 29,99 €, environ 46 $ AU).

Crédit d’image: Microsoft

6. Stockage cloud OneDrive

Soutenu par Microsoft et idéal pour les utilisateurs de Windows

Intégré directement dans Windows

Fonctionnalités de restauration de fichiers

Le stockage gratuit n’est que de 5 Go

OneDrive est intégré à l’explorateur de fichiers de Windows 10. Vous n’avez pas besoin de télécharger une application supplémentaire – elle est là pour l’utiliser prête à l’emploi, ce qui est évidemment très pratique pour ceux qui ont fait le saut vers le plus récent système d’exploitation de Microsoft.

L’application Photos de Microsoft peut également utiliser OneDrive pour synchroniser des photos sur tous vos appareils. Fin mars, Autodesk AutoCAD a été intégré à OneDrive, ce qui est une bonne nouvelle pour quiconque utilise les outils de rédaction du logiciel. De plus, vous disposez d’une fonctionnalité appelée Personal Vault, qui vous offre une couche de protection supplémentaire. Il existe une application pour les appareils Android et iOS, et il y en a même une dans l’App Store pour les utilisateurs de Mac (même si elle a reçu des critiques mitigées).

Prix: 5 Go gratuits. 100 Go pour 1,99 $ par mois (1,50 £, environ 2,9 $ AU). 1 To pour 7 $ par mois (5,99 £, environ 11 $ AU). Illimité (dans le cadre de Onedrive for Business) pour 10 $ par mois (7,99 £, environ 14 $ AU)

Crédit d’image: Apple

7. Stockage cloud iCloud

Casier de stockage cloud à prix compétitif d’Apple

Prix ​​raisonnable

Intégration étroite avec les plateformes d’Apple

Seulement 5 Go de stockage gratuits

Si vous souhaitez sauvegarder votre iPhone sur iCloud, vous aurez besoin de plus que l’allocation gratuite de 5 Go qu’Apple vous donne, mais par rapport à ses rivaux, les prix iCloud sont très raisonnables.

L’application Mac Finder intègre iCloud Drive, où vous pouvez stocker tous les fichiers que vous souhaitez. Les documents créés dans la suite bureautique iWork sont également enregistrés sur iCloud et peuvent être synchronisés sur vos appareils. Les utilisateurs de Windows peuvent également synchroniser leurs fichiers avec iCloud Drive à l’aide du client officiel et accéder aux applications iWork sur le site Web iCloud.

Prix: 5 Go gratuits. 50 Go pour 0,99 $ par mois (0,79 £, 1,49 $ AU). 200 Go pour 2,99 $ (2,24 £, 4 $ AU). 2 To pour 9,99 $ (8 £, 13 $ AU)

Crédit d’image: Google

8. Stockage cloud de Google Drive

Une option intelligente pour les fans de Google et les utilisateurs de G Suite

Grande quantité de stockage gratuit

Intégré aux appareils Android

L’interface Web n’est pas la meilleure

Google Drive est un choix naturel pour les propriétaires d’appareils Android car il est déjà intégré, mais les utilisateurs d’autres plates-formes peuvent également apprécier le généreux stockage gratuit. Vous pouvez également stocker des photos haute définition sur votre téléphone mobile avec l’application associée Google Photos et utiliser la propre suite bureautique de Google (désormais connue sous le nom de G Suite). De plus, la mise à niveau vers des plans Google Drive payants s’appelle désormais Google One (bien qu’elle ne soit pas encore disponible, selon la région).

Les inconvénients incluent le fait que l’interface Web n’est pas très facile à utiliser, bien que les utilisateurs Windows et Mac puissent télécharger une application de bureau pour glisser-déposer facilement des fichiers.

Prix: 15 Go gratuits. 100 Go pour 1,99 $ par mois (1,59 £, environ 2,50 $ AU). 200 Go pour 2,99 $ par mois (2,35 £, environ 4,10 $ AU). 2 To pour 9,99 $ par mois (8 £, environ 13 $ AU). 10 To pour 99,99 $ par mois (74 £, environ 130 $ AU). 20 To pour 199,99 $ par mois (148 £, environ 260 $ AU). 30 To pour 299,99 $ par mois (236 £, environ 426 $ AU).

Crédit d’image: Box

9. Box cloud storage

Service bien connu avec de puissantes options commerciales

Pris en charge par de nombreuses applications

Plans d’affaires avec sécurité avancée

Limite de téléchargement de fichiers de compte gratuit de 250 Mo

Le site Web de Box semble actuellement pousser ses plans d’affaires, car en cliquant sur “ s’inscrire ”, vous accédez à la page de tarification où, pour 15 $ par utilisateur (11 £, environ 19 AU $), vous pouvez bénéficier d’options de collaboration avancées et d’un stockage illimité. Mais il y a aussi une option gratuite de 10 Go.

Comme Box existe depuis un certain temps, il est pris en charge par un certain nombre d’applications grand public telles que Google Docs et Office 365. Il est également intégré à G-Suite, ce qui signifie que Docs, Sheets et Slides sont automatiquement enregistrés et gérés dans Box. De plus, comme OneDrive, il a également été intégré à AutoCAD. Le client Box Sync est disponible sur la page Téléchargements pour Mac et Windows, et il existe également un client Android officiel.

Prix: 10 Go gratuits. 100 Go pour environ 10 $ par mois (7,50 £, environ 13 $ AU)

Crédit d’image: NextCloud

10. Stockage cloud NextCloud

Solution de stockage en nuage DIY

Solution d’auto-hébergement innovante

Adaptez votre casier cloud à vos besoins

Configurations préconfigurées disponibles

NextCloud n’est pas lui-même un fournisseur de stockage en ligne sur le cloud, mais propose un logiciel gratuit pour télécharger et installer un service de stockage en cloud sur votre propre serveur. L’utilisation d’un serveur sur votre réseau domestique pour le stockage cloud est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également activer le cryptage et vous assurer que les informations ne quittent jamais votre réseau domestique, ce qui est beaucoup plus sûr.

Si vous n’avez pas d’expérience de serveur ou d’informatique, vous pouvez même acheter une NextCloud Box préconfigurée (si vous en trouvez une) qui est livrée avec un disque dur de 1 To et fonctionnera avec une carte Raspberry Pi peu coûteuse pour garder vos données synchronisées. Malheureusement, NextCloud Box est épuisé, mais vous pouvez consulter les alternatives sur leur site Web

Prix: Installation et utilisation gratuites. Auto-hébergement donc les coûts de stockage varient.

Crédit d’image: SpiderOak

11. SpiderOak

Un fournisseur de stockage cloud «sans connaissances»

Sécurité renforcée

Beaucoup de clients natifs

Offre gratuite limitée

SpiderOak fait partie d’une nouvelle tendance des fournisseurs de stockage cloud sans connaissances. Le site Web affirme qu’après l’installation du client, vos données sont cryptées avant la synchronisation. Malheureusement, puisque SpiderOak n’a pas rendu public le code source du client, il n’y a aucun moyen de le confirmer.

Le client SpiderOakOne est disponible pour Windows, Mac et Linux ainsi que Android et iOS (bien que, Android et iOS soient des applications en lecture seule, ce qui signifie que vous ne pouvez afficher que des fichiers et ne pouvez rien télécharger ou synchroniser quoi que ce soit). Vous pouvez également vous connecter via l’interface Web, mais les amateurs de confidentialité peuvent préférer ne pas le faire car cela expose votre mot de passe aux employés de SpiderOak.

Prix: Essai gratuit de 21 jours. 150 Go pour 6 $ par mois (environ 4,5 £, 8,25 $ AU). 400 Go pour 11 $ par mois (environ 8,4 £, 15 $ AU). 2 To pour 14 $ par mois (environ 10,7 £, 19,25 $ AU). 5 To pour 29 $ par mois (environ 22,1 £, 39,9 $ AU)

Comment choisir un service de stockage cloud?

Florian Malecki, directeur principal du marketing international des produits chez StorageCraft, nous livre ses réflexions

Les organisations ne savent souvent pas comment assurer la sécurité de leurs fichiers et de leurs systèmes, mais de nombreuses mesures préventives peuvent être prises pour éviter le risque coûteux de temps d’arrêt. Le facteur le plus important est sans doute la sauvegarde et la récupération des données rapidement et efficacement. C’est là qu’intervient le stockage cloud.

Avec la plupart des fournisseurs de services cloud, les entreprises peuvent adapter la couverture pour répondre aux exigences uniques de récupération et de budget tout en bénéficiant d’un accès aux données à tout moment et en tout lieu, avec un basculement instantané dans un cloud spécialement conçu pour la reprise après sinistre.

Le cloud combine faibles coûts d’installation, de gestion et de frais généraux avec une grande flexibilité. L’important est de protéger et de sécuriser les sauvegardes hors site et de donner aux entreprises la tranquillité d’esprit en sachant que les données sont sûres et sécurisées.

Les facteurs clés que les organisations doivent prendre en compte lors du passage au cloud sont:

● Gardez les sauvegardes sur site et hors site. Avec toutes les données, la redondance est la clé. Les copies de données doivent être conservées sur place et hors site. Hors site peut être dans le cloud, mais il peut également s’agir d’images de sauvegarde stockées sur un disque dur remplaçable à chaud que vous pouvez emporter vers un emplacement secondaire (c’est-à-dire un «cloud de pauvre»).

● Choisissez un cloud avec des options de récupération. S’il n’est pas possible de récupérer des données localement, les organisations doivent avoir une stratégie de sauvegarde en place. Certains services cloud vous permettront de faire tourner une machine virtuelle (VM), même si la récupération locale est impossible. Pour les systèmes qui ont une tolérance zéro pour les temps d’arrêt, une option de récupération basée sur le cloud est la meilleure option.

● Refléter les données critiques. Une disponibilité de 99,999% est exceptionnelle, mais rien n’est infaillible. Il est important de se rappeler que, même si la disponibilité est excellente, des erreurs se produisent et les données peuvent être accidentellement supprimées ou corrompues. Pour les données extrêmement critiques, il est judicieux non seulement de sauvegarder les données dans le cloud, mais de les mettre en miroir dans une région géographiquement disparate pour plus d’assurance.

Meilleur stockage cloud gratuit

Crédit d’image: Google

1. Google Drive

Offre de stockage cloud lourd associée aux applications de la suite G

15 Go d’espace gratuit

Outils G Suite

Application de bureau de sauvegarde et de synchronisation

Allocation de stockage gratuite: 15 Go (extensible)

Si vous êtes un utilisateur de Google, vous bénéficiez déjà de l’intégration de Google Drive, comme la possibilité d’enregistrer les pièces jointes des e-mails depuis Gmail. Cependant, tout le monde peut s’inscrire au stockage cloud gratuit, même s’il n’a pas d’adresse Gmail, en créant un nouveau compte Google. Google est également en train de publier Google One comme une sorte de substitution à Google Drive, bien que, selon votre région, il ne soit pas encore disponible.

Avec 15 Go d’espace pour les nouveaux utilisateurs, Google Drive est l’une des offres de cloud les plus généreuses, et il existe parfois des moyens d’augmenter gratuitement cette capacité. Le hic, c’est que cet espace de stockage Google est également partagé avec les autres services Google d’un utilisateur, notamment Gmail et Google Photos.

Les applications mobiles sont disponibles pour permettre un accès facile aux utilisateurs iOS et Android, et l’application de bureau Sauvegarde et synchronisation de Google vous permet de synchroniser les fichiers de votre PC vers le cloud. Google Drive comprend également des outils bureautiques en ligne pour le traitement de texte, des feuilles de calcul et des présentations, ce qui permet de partager des fichiers avec d’autres sans effort.

Crédit d’image: pCloud

2. pCloud

Un service intelligent avec une interface en ligne élégante

Options de partage faciles à utiliser

Applications mobiles et de bureau intelligentes

De nombreuses options pour booster votre stockage gratuit

Allocation de stockage gratuite: 10 Go (extensible)

Vous ne reconnaissez peut-être pas le nom, mais si vous recherchez un morceau décent de stockage cloud gratuit, pCloud pourrait être juste le ticket. Pour commencer, vous disposez de 10 Go assez généreux pour jouer, et il y a une allocation de bande passante de 50 Go de trafic de liaison descendante par mois.

Bien que nous soyons principalement intéressés par la version gratuite de pCloud, notez que vous pouvez mettre à niveau vers 500 Go d’espace pour un plan mensuel de 4,99 $ (3,70 £), ou 2 To pour 9,99 $ (7,50 £) par mois – les deux étant de bonnes affaires pour le stockage. Vous avez également des plans annuels et à vie, qui sont une option moins chère à long terme.

L’offre initiale gratuite de 10 Go peut également être étendue jusqu’à 20 Go via 4 Go supplémentaires pour la finalisation des offres, ainsi que des références qui ajoutent 1 Go chacune. Il convient également de noter que pCloud propose des applications de bureau et mobiles bien conçues qui complètent le site Web pour une intégration transparente dans le flux de travail d’un utilisateur.

Sans limite de taille de fichier et avec des options de partage simples, pCloud est un excellent moyen d’envoyer des fichiers volumineux à des amis et collègues – il est même possible de partager avec des personnes qui n’utilisent pas le service elles-mêmes. Ajoutez des options de streaming décentes et une interface en ligne soignée, et pCloud vaut bien le détour.

Crédit d’image: Microsoft

3. Microsoft OneDrive

Une autre solution de stockage sterling, en particulier pour les utilisateurs de Windows

Grande intégration avec d’autres produits Microsoft

Peut modifier des fichiers en ligne sans les télécharger

Seulement 5 Go de stockage par défaut

Allocation de stockage gratuite: 5 Go

Venant de Microsoft – une entreprise avec beaucoup d’argent à jeter sur le cloud – il est un peu décevant de constater que OneDrive n’inclut pas plus d’espace gratuitement. Les utilisateurs gratuits ne disposent que de 5 Go de stockage, bien qu’il soit relativement peu coûteux de l’augmenter à 50 Go.

Si vous avez Office 365, vous serez automatiquement augmenté à 1 To d’espace, mais tout le monde ne veut pas d’un abonnement Office.

Comme l’attrait de Google Drive pour les utilisateurs de Google, OneDrive conviendra parfaitement à toute personne engagée à utiliser les services de Microsoft. Il y a une intégration soignée avec Outlook.com, par exemple. Il est également intégré à des services non Microsoft comme AutoCAD. OneDrive s’intègre également parfaitement à Windows 10, et il existe une sélection d’applications mobiles raisonnables pour faciliter l’accès en déplacement.

Il est possible de partager des fichiers avec d’autres personnes même s’ils ne sont pas des utilisateurs OneDrive (avec des autorisations personnalisables), et la possibilité de modifier des fichiers en ligne sans les télécharger est une touche bienvenue.

Crédit d’image: Dropbox

4. Dropbox

Un autre grand nom avec un excellent support pour les applications tierces

Radeau de plates-formes pris en charge

Beaucoup de fonctionnalités astucieuses

Seulement 2 Go d’espace de stockage au départ

Allocation de stockage gratuite: 2 Go (extensible)

Dropbox est un pilier du monde du stockage en nuage gratuit, avec une interface Web qui reste rationalisée et facile à utiliser.

Malgré sa popularité, Dropbox propose en fait l’un des packages gratuits les moins généreux pour les nouveaux utilisateurs (seulement 2 Go), mais il existe différentes façons d’augmenter cet espace sans payer, y compris en invitant des amis à rejoindre (vous obtenez 500 Mo par parrainage jusqu’à 16 Go), remplir le guide de démarrage (250 Mo) et contribuer au forum Dropbox (qui génère 1 Go par «réponse puissante» fournie).

DropBox prend tout son sens lorsque vous commencez à explorer les fonctionnalités supplémentaires du service. Il existe un excellent outil de travail collaboratif appelé Dropbox Paper qui agit comme un espace de travail de groupe et – si vous installez l’application de bureau – vous pouvez sauvegarder des photos automatiquement. La fonction Demandes de fichiers vous permet également de demander à un autre utilisateur de télécharger un fichier sur votre compte Dropbox. De plus, une fonctionnalité appelée Dropbox Rewind vous permet de restaurer des dossiers ou l’ensemble de votre compte à un moment précis.

Il existe des applications de bureau pour Windows, Mac et Linux et des applications mobiles, notamment Android, iOS et même Kindle. Cela donne à Dropbox un large attrait, tout comme la prise en charge des applications et services tiers.

La version Web de Dropbox vous permet de modifier des fichiers sans avoir à les télécharger, et la seule chose qui compte pour le service de stockage en cloud est que la plupart des alternatives offrent plus d’espace aux utilisateurs gratuits.

Crédit d’image: MediaFire

5. MediaFire

Un opérateur de stockage cloud hautement expérimenté

Peut augmenter le stockage gratuit à 50 Go

Interface utilisateur impressionnante et options de partage

Annonces avec comptes gratuits

Allocation de stockage gratuite: 10 Go (extensible)

MediaFire existe depuis plus d’une décennie, et ces années d’expérience se révèlent vraiment. Vous disposez initialement de 10 Go d’espace libre, mais vous pouvez augmenter cela de 40 Go supplémentaires grâce à des activités telles que parrainer des amis et suivre les comptes de médias sociaux de MediaFire. Peu de gens seraient en désaccord avec le fait que 50 Go de stockage gratuit dans le cloud sont impressionnants. Les comptes gratuits contiennent des publicités, mais c’est un petit sacrifice à faire.

Il existe un support pour les fichiers volumineux jusqu’à 20 Go, et les options de partage sont très impressionnantes, permettant même le partage avec des non-utilisateurs.

L’interface Web est également excellente, et MediaFire propose des applications mobiles pour le téléchargement et le téléchargement pratiques sur iOS et Android. Ceux-ci facilitent l’accès aux fichiers que vous stockez dans le cloud et incluent des fonctionnalités pratiques telles que la synchronisation automatique des photos.

Meilleur stockage cloud d’entreprise de 2020

Meilleur stockage cloud d’entreprise

Crédit d’image: SpiderOak

1. SpiderOak

Stockage cloud ultra-sécurisé avec une interface simple

Une sécurité renforcée

Gestion centralisée des appareils

Aucune option de collaboration

SpiderOak est un outil de collaboration, un service de sauvegarde en ligne et d’hébergement de fichiers fondé en 2007. La plateforme permet aux utilisateurs d’accéder, de synchroniser et de partager des données à l’aide d’un serveur basé sur le cloud.

L’entreprise met fortement l’accent sur la sécurité et la confidentialité des données. Ils offrent un stockage dans le cloud, une sauvegarde en ligne et un service de partage qui, selon eux, utilisent un environnement de confidentialité «zéro connaissance». Cela signifie que le client est le seul à pouvoir afficher toutes les données stockées. Même SpiderOak n’a pas accès à vos données.

L’objectif principal de SpiderOak est la confidentialité et la sécurité. En conséquence, l’outil lui-même a une conception très basique. Cela rend la console d’administration et toute la gestion centrale des appareils très simples à utiliser. Ils incluent également une fonction pratique de glisser-déposer pour organiser les fichiers.

Depuis le tableau de bord de gestion centralisée des appareils, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres de toutes les applications telles que la sélection et le partage de sauvegarde. Le tableau de bord permet également aux utilisateurs de gérer leurs comptes, de définir des autorisations de groupe et d’avoir un aperçu de l’utilisation.

Les clients commerciaux potentiels devront contacter directement l’équipe commerciale de SpiderOak pour obtenir un devis. 500 utilisateurs minimum sont requis.

Les commentateurs en ligne ont observé que SpiderOak manque de nombreux outils de collaboration disponibles auprès d’autres fournisseurs de stockage cloud.

Crédit d’image: Tresorit

2. Tresorit

Chiffrez vos fichiers en place avec les élégantes applications de Tresorit

Essai gratuit de 14 jours

Cryptage de bout en bout

Plusieurs packages d’entreprise disponibles

Tresorit est un fournisseur de stockage cloud basé en Hongrie et en Suisse. Il a été fondé en 2011. Le fournisseur met l’accent sur l’amélioration de la sécurité et du cryptage des données pour les entreprises et les utilisateurs personnels.

Si vous souhaitez garantir la sécurité de vos données stockées en ligne, Tresorit est le service qu’il vous faut. Ce fournisseur vous permet de garder le contrôle de vos fichiers grâce au «cryptage à connaissance zéro», ce qui signifie que seuls vous et les personnes choisies avec lesquelles vous décidez de partager peuvent voir vos données. Votre compte Tresorit peut également être sécurisé par une connexion d’authentification à deux facteurs et vous pouvez choisir où conserver les données de l’entreprise avec les options de résidence de données. De plus, vous disposez également de fonctionnalités telles que Document Scanner qui numérise et télécharge en toute sécurité des documents directement sur Tresorit.

Les packages «Small Business» de Tresorit commencent à 25 $ (19,60 £) par mois (ou 20 $ par mois pour le plan annuel) pour les équipes de 2 à 9 utilisateurs. Cela comprend un stockage chiffré de 1000 Go, un accès sécurisé sur jusqu’à 10 appareils et la synchronisation de la structure de dossiers existante.

Le plan «Business» de Tresorit commence à 30 $ (23,30 £) par mois (ou 24 $ par mois pour le plan annuel) pour les entreprises de plus de 10 utilisateurs. Cela vient avec des extras tels que la gestion des droits numériques, l’effacement à distance et l’assistance téléphonique. Au moment de la rédaction de cet article, il existe une remise de 50% sur le “Business plan”, vous pouvez donc payer aussi peu que 12 $ (9,4 £) par mois

Le niveau «Entreprise» pèse 34 $ (26,65 £) par mois (ou 27 $ par mois pour le forfait annuel) pour les entreprises de plus de 100 utilisateurs. Les extras inclus dans cela sont la formation personnalisée du personnel, l’API d’administration et le déploiement sur site. Pour s’inscrire à ce plan, les utilisateurs doivent contacter Tresorit directement.

Tous les niveaux sont livrés avec un essai gratuit de 14 jours.

La sécurité supplémentaire offerte par Tresorit le rend relativement cher par rapport aux autres solutions de sauvegarde cloud. Cependant, la plupart des utilisateurs apprécieront probablement la plus grande tranquillité d’esprit et les fonctionnalités supplémentaires offertes par Tresorit.

Crédit d’image: Egnyte

3. Egnyte

Stockage généreux associé à des outils de synchronisation flexibles

Essai gratuit de 15 jours

Excellente intégration

Quelques problèmes de chargement

Egnyte a été fondée en 2007. La société fournit des logiciels pour la synchronisation et le partage de fichiers d’entreprise.

Egnyte permet aux entreprises de stocker leurs données localement et en ligne. Tous les types de données peuvent être stockés dans le cloud, tandis que les données de nature plus sensible peuvent être stockées sur des serveurs sur site. Cela améliore la sécurité.

Les équipes commerciales peuvent travailler où et quand elles le souhaitent avec un système de collaboration facile à utiliser via la plateforme de services de contenu d’Egnyte.

Egnyte s’intègre aux applications industrielles populaires telles qu’Office 365 ou Gmail. Cela permet aux employés distants et internes d’accéder facilement à tous les fichiers.

Le plan “Office” d’Egnyte commence à 8 $ (6,21 £) par employé et par mois. Cela couvre 5 à 25 employés, 5 To de stockage et une taille de fichier maximale de 10 Go.

Les packages «Business» commencent à 20 $ (15,7 £) par employé et par mois. Cela comprend 25 à 100 employés, 10 To de stockage en ligne et une taille de fichier maximale de 10 Go.

Afin de profiter de leur «niveau Entreprise», qui comprend plus de 100 employés, une taille de fichier maximale de 25 Go et un stockage illimité, vous devrez contacter directement Egnyte.

Egnyte offre un essai gratuit de 15 jours pour tous les forfaits.

Les utilisateurs ont observé que certains fichiers, tels que des photos, peuvent prendre beaucoup de temps à charger.

Crédit d’image: Dropbox

4. Dropbox Business

Stockage fiable et à prix raisonnable d’un leader du stockage en ligne

Facile à utiliser

Essai gratuit de 30 jours

Pas d’outils d’édition en ligne

Dropbox est l’un des plus anciens fournisseurs de stockage cloud. Elle a été fondée en 2007.

À ce jour, il est l’un des fournisseurs de stockage les plus simples à utiliser. Dropbox peut être installé sur la plupart des ordinateurs ou appareils et se synchronise facilement entre les applications. L’application peut stocker presque n’importe quel type de fichier sans jamais avoir de problèmes de compatibilité. Vous pouvez facilement glisser-déposer des fichiers dans l’application de bureau.

Vous pouvez également partager des fichiers avec d’autres utilisateurs facilement via des liens. Ceux-ci peuvent être partagés avec des utilisateurs qui n’ont pas de compte Dropbox. De plus, les équipes peuvent utiliser les espaces Dropbox, qui transforment les dossiers en espaces de travail collaboratifs. De plus, avec Dropbox Transfer, vous pouvez envoyer jusqu’à 100 Go de fichiers en quelques clics.

Comme Dropbox existe depuis longtemps, il s’intègre à la plupart des autres applications telles que MS Office et Slack.

Tous les fichiers et dossiers peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs même s’ils ne font pas partie de votre compte. Ces utilisateurs seront limités aux limites de stockage de leur propre forfait.

Dropbox Business peut être connecté à votre compte personnel afin que vous puissiez accéder à tous vos fichiers en un seul endroit. La fonction de compte personnel “téléchargement automatique de caméra” est désormais également disponible pour les comptes professionnels à partir de novembre 2018.

Le tableau de bord est simple et facile à utiliser. À partir d’ici, les administrateurs peuvent voir le nombre de membres de leur équipe ainsi que les invitations en attente. Vous pouvez restreindre le partage et autoriser / bloquer les commentaires comme bon vous semble. Le tableau de bord vous permet d’accéder aux paramètres et de surveiller l’utilisation.

Dropbox propose un essai gratuit de 30 jours qui vous demande les détails de votre paiement. Votre forfait sera automatiquement mis à niveau après la période d’essai, moment auquel votre carte sera débitée.

Le plan «Standard» commence à 12,50 $ (9,71 £) par utilisateur et par mois à partir de 3 utilisateurs et comprend un stockage de 3 To.

Le package «avancé» commence à 20 $ (15,70 £) par utilisateur et par mois avec un stockage illimité.

Pour vous abonner au niveau “Entreprise”, les utilisateurs devront contacter Dropbox directement.

Certains utilisateurs ont commenté le manque d’outils d’édition en ligne.

Crédit d’image: Box

5. Box for Business

Stockage peu coûteux et intuitif d’un fournisseur expérimenté

Interface facile à utiliser

Prix ​​raisonnable

Partage en lecture seule

Box est un service de gestion de contenu cloud et de partage de fichiers pour les entreprises. Elle a été fondée en 2005.

Box offre de solides capacités de gestion et des fonctions de sécurité. L’interface est faite pour la facilité d’utilisation et est simple à naviguer.

Le tableau de bord permet d’accéder aux paramètres, fichiers et dossiers. Les administrateurs peuvent gérer tous les utilisateurs, surveiller l’activité et contrôler le partage.

Comme Box existe depuis un certain temps, il est pris en charge par un certain nombre d’applications grand public telles que Google Docs et Office 365. Le client Box Sync est disponible sur la page Téléchargements pour Mac et Windows. Il existe également un client Android officiel.

Box offre un essai gratuit de 14 jours pour tous les forfaits. Leur plan “Starter” est au prix de 5 $ (3,88 £) par utilisateur et par mois. Cela comprend 100 Go de stockage sécurisé, 2 Go de téléchargement de fichiers avec un maximum de 10 utilisateurs.

The ‘Business’ plan starts at $15 (£11.80) per user per month which includes unlimited storage, 5GB file upload and no maximum number of users.

The ‘Business Plus’ package is $25 (£19.60) per user per month and comes with unlimited storage, 5GB file upload and unlimited external collaborators.

In order to subscribe to Box’s ‘Enterprise’ plan, users will have to contact them directly for a quote.

If you choose to share files external users are limited to read-only access.

