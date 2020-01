Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable 2020: les meilleurs choix pour garder votre ordinateur portable au frais

Prêt à investir dans le meilleur système de refroidissement pour ordinateur portable que 2020 puisse offrir? Les fabricants d’ordinateurs portables et les ingénieurs repoussent constamment les limites en termes de rendre les machines plus minces, et pourtant plus puissantes – ce dernier étant une considération primordiale avec les portables de jeu, naturellement. Et récemment, d’énormes progrès ont été réalisés en termes d’alimentation des ordinateurs portables de jeu, avec la possibilité d’intégrer des GPU équivalents au niveau du bureau dans un ordinateur portable.

Cependant, cela pose des problèmes évidents sous la forme non seulement de contraintes d’espace, mais de problèmes liés à la chaleur (bien sûr, les deux sont étroitement liés). Il devient de plus en plus difficile d’innover avec des systèmes de refroidissement et des configurations de ventilateur intelligentes ou des caloducs super-efficaces pour refroidir un gros processeur et GPU. Parce que sinon, ces pièces peuvent finir par ralentir avec leurs performances, et pas si au niveau du bureau après tout…

Mais le refroidissement peut également être un processus externe – en utilisant un tampon de refroidissement pour ordinateur portable, par exemple. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un pad sur lequel se trouve votre ordinateur portable qui fournit un refroidissement avec des ventilateurs orientés vers le haut (et parfois une dissipation de chaleur supplémentaire via le châssis métallique du pad). C’est là que nous intervenons avec nos meilleurs choix des meilleurs pads de refroidissement pour ordinateur portable dans différentes catégories. Des pads de refroidissement conçus pour les grands ordinateurs portables aux solutions hautement portables, des pads adaptés aux portefeuilles et même des modèles avec des accessoires intégrés astucieux comme des haut-parleurs intégrés, ce sont les meilleurs pads de refroidissement pour ordinateur portable que 2020 puisse offrir.

Comment les plaques de refroidissement pour ordinateur portable aident au refroidissement

Tout refroidissement supplémentaire que le meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable peut fournir vous aidera dans la lutte contre la limitation. Cela pourrait également prolonger la longévité de votre ordinateur portable. Ce processeur et ce GPU dureront plus longtemps s’ils ne fonctionnent pas constamment à des températures trop élevées.

Donc, dépenser un peu d’argent pour un refroidissement supplémentaire pourrait vous faire économiser beaucoup de chagrin en évitant le danger que votre ordinateur portable abandonne le fantôme tôt. Le meilleur coussin de refroidissement pour ordinateur portable peut également fournir un endroit pratique pour placer votre ordinateur portable lorsque vous l’utilisez réellement sur vos genoux, empêchant un ordinateur portable plus chaud d’être désagréablement chaud contre vos jambes.

Notez que le kilométrage que vous obtenez de n’importe quel tampon de refroidissement peut varier en fonction des évents de refroidissement présents au bas de votre ordinateur portable et de leur position respective par rapport à l’emplacement des ventilateurs dans le tampon. Comme le bon sens l’imposerait, une quantité décente d’aérations sur le dessous de votre ordinateur portable est une bonne chose ici – et en général – et de préférence celles-ci seront (grossièrement) alignées avec les ventilateurs du pad.

Bien que certains tampons de refroidissement pour ordinateur portable fonctionnent avec un grand ventilateur – ou plusieurs petits – qui frappent à peu près tout, et il existe même des tampons modulaires où les ventilateurs peuvent être repositionnés.

Même les ordinateurs portables malchanceux sans évents sur le fond peuvent bénéficier d’un refroidissement du dessous du châssis pour un peu d’aide en termes de gestion de la température.

Quoi qu’il en soit, bien que votre kilométrage puisse varier quelque peu compte tenu de votre modèle exact d’ordinateur portable, vous trouverez probablement certains avantages d’un tampon de refroidissement – et peut-être considérable, à condition, bien sûr, que vous choisissiez l’un des meilleurs modèles autour .

Les meilleurs pads de refroidissement pour ordinateur portable en un coup d’œil

Kootek Cooler Pad Chill Mat 5Cooler Master Notepal XLThermaltake Massive 20 RGBEnermax TwisterOdio 16Targus Chill MatCooler Master MasterNotepal MakerTree New Bee Cooling PadTeckNet N8 Laptop Cooling PadCooler Master Notepal X-SlimKlim Cool

Les meilleurs pads de refroidissement pour ordinateur portable de 2020

Kootek Cooler Pad Chill Mat 5 utilise cinq ventilateurs pour fournir une quantité impressionnante de refroidissement. (Crédit image: Kootek)

1. Kootek Cooler Pad Chill Mat 5

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable

Ventilateurs: 4 x 70 mm, 1 x 120 mm | Taille du coussin: 380 x 300 x 35 mm

Niveau de refroidissement impressionnant

Peut sélectionner les ventilateurs allumés

Six réglages de hauteur différents

Kootek fabrique un coussin de refroidissement pour ordinateur portable très impressionnant qui utilise cinq ventilateurs (celui du milieu est un modèle plus grand de 120 mm, entouré de ventilateurs de 70 mm) pour fournir une quantité impressionnante de refroidissement – tout en restant silencieux pour démarrer.

Le Chill Mat se distingue fortement dans les enjeux de polyvalence, car vous pouvez éteindre certains ventilateurs (il est possible d’en avoir un en fonctionnement, quatre ou les cinq), et il peut être augmenté (en utilisant un mécanisme à cliquet, comme un transat) jusqu’à six différents réglages de hauteur en fonction de vos préférences (vous voudrez peut-être le monter tout en regardant un film, par exemple).

Ce coussin de refroidissement peut accueillir des ordinateurs portables de 12 à 17 pouces, donc toutes les tailles courantes, avec une paire de butées à l’avant pour empêcher le portable de glisser. Il dispose également d’un concentrateur USB avec deux ports USB 2.0.

En bref, il s’agit d’un coussin de refroidissement de haute qualité avec une flexibilité à la pelle, et il bénéficie d’un prix raisonnable de milieu de gamme, ce qui en fait notre premier choix pour un appareil polyvalent qui couvre tout sans trop endommager votre portefeuille.

Cooler Master Notepal XL offre un niveau de refroidissement très efficace. (Crédit image: Cooler Master)

2. Cooler Master Notepal XL

Le meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable silencieux et puissant

Ventilateurs: 1 x 230 mm | Taille du coussin: 305 x 379 x 47 mm

Refroidissement puissant

Joliment calme

Pas aussi polyvalent que certains concurrents

Cooler Master connaît le cool, vous l’espérez, et Notepal de l’entreprise est un gagnant dans nos livres. Utilisant un seul grand ventilateur de 230 mm – ce qui est incroyablement silencieux, pourrait-on ajouter – il dispose d’un contrôleur de vitesse de ventilateur et est conçu pour canaliser un «flux d’air optimal» à travers votre ordinateur portable. En effet, il déplace une quantité impressionnante d’air, étant évalué à 89,8 pieds cubes par minute; un niveau de refroidissement très efficace.

Cet appareil bénéficie également d’une conception ergonomique légèrement inclinée, visant à vous donner le meilleur angle pour utiliser le clavier de votre ordinateur portable, ainsi que des pieds antidérapants pour la stabilité lorsqu’il est placé sur une surface. En prime, il y a trois ports USB à l’arrière.

Le Notepal XL est capable de contenir des ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces, et pour couronner le tout, son prix est raisonnable pour les performances de refroidissement que vous obtenez ici. Ce produit est une seconde très proche du Kootek, mais perd juste sur le front de la polyvalence. Si vous ne trouvez pas le Kootek en dehors des États-Unis – dans certaines régions, le stock semble très mince au sol – alors c’est une excellente alternative pour un refroidissement puissant.

Thermaltake Massive 20 RGB peut faire face à un ordinateur portable massif comme son nom l’indique. (Crédit d’image: Thermaltake)

3. Thermaltake Massive 20 RGB

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable pour les gros ordinateurs portables

Ventilateurs: 1 x 200 mm | Taille du coussin: 471 x 354,5 x 46,5 mm

Le grand ventilateur de 200 mm refroidit bien

Éclairage RVB astucieux

Une option plus chère

Si vous avez besoin d’un coussin de refroidissement adapté à un ordinateur portable lourd, alors ce produit Thermaltake peut faire face à un ordinateur portable massif comme son nom l’indique – il ne cassera pas la sueur avec un ordinateur portable de 17 pouces, et est même capable d’héberger de plus grands Ordinateurs portables de jeu de 19 pouces.

Il dispose d’un ventilateur de 200 mm pour le refroidissement (la vitesse du ventilateur est réglable) et il existe trois réglages de hauteur différents (jusqu’à un angle de 13 degrés). Le grand ventilateur fournit un refroidissement efficace pour les ordinateurs portables plus grands, et vous bénéficiez également d’un éclairage RVB sur les bords du pad avec différents modes différents (pulsation, clignotement ou simplement éclairage statique de différentes couleurs).

Il est fabriqué en plastique et la qualité de construction n’est peut-être pas la meilleure que vous rencontrerez dans le monde des plaques de refroidissement, mais il est suffisamment solide pour faire le travail de prise en charge d’un ordinateur portable de jeu lourd. Notez que le prix est également assez élevé ici.

Enermax TwisterOdio 16 offre un refroidissement solide ainsi qu’une qualité sonore. (Crédit image: Enermax)

4. Enermax TwisterOdio 16

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable avec haut-parleurs intégrés

Ventilateurs: 1 x 120 mm | Taille du coussin: 352 x 270 x 52 mm

Fournit une qualité sonore décente

Côtelettes de refroidissement solides

Je ne supporte pas les ordinateurs portables 17 pouces

Lorsque vous pensez à des plaques de refroidissement pour ordinateur portable qui font quelque chose d’un peu différent de la norme, une possibilité est un accessoire qui n’empêche pas seulement votre ordinateur portable de devenir trop chaud, mais est également livré avec des haut-parleurs intégrés. Parce qu’en plus de gérer la chaleur, un autre domaine avec lequel les ordinateurs portables ont souvent du mal est de fournir un niveau décent de qualité et de volume audio.

L’Enermax TwisterOdio est uniquement capable de gérer des ordinateurs portables jusqu’à 16 pouces, mais sa paire intégrée d’enceintes DreamBass 2W est assez décente (et fournit des basses, comme son nom l’indique).

Ce pad est assez épais, assez naturellement en raison de ces haut-parleurs intégrés (qui sont logés dans le cylindre à l’arrière du pad), mais étonnamment léger, et offre un refroidissement solide ainsi qu’une qualité sonore. Soit dit en passant, vous pouvez allumer ou éteindre le haut-parleur et régler manuellement la vitesse du ventilateur.

Cela vaut vraiment la peine d’être envisagé pour ceux qui ont de mauvais haut-parleurs pour ordinateur portable et qui souhaitent une solution à un prix raisonnable pour résoudre ce problème et tout problème de refroidissement d’un seul coup.

Targus Chill Mat fournit un refroidissement via une paire de ventilateurs. (Crédit image: Targus)

5. Targus Chill Mat

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable avec hub USB expansif

Ventilateurs: 2 x 2 500 tr / min | Taille du coussin: 354 x 260 x 25 mm

Hub avec 4 ports USB

Joliment mince

Bien construit

Pour ceux qui souhaitent que leur coussin de refroidissement offre également des capacités d’extension pour connecter un certain nombre d’autres périphériques, consultez le Targus Chill Mat, qui est un peu comme une station d’accueil pour ordinateur portable croisée avec une solution de refroidissement.

Le Chill Mat arbore un concentrateur USB à 4 ports (avec ports USB 2.0) et assure le refroidissement via une paire de ventilateurs (bien que Targus ne spécifie pas de quelle taille ils sont – bien que le fabricant déclare qu’ils peuvent fonctionner jusqu’à 2500 tr / min).

Il s’agit d’un appareil bien construit qui est incroyablement mince et peut être réglé entre quatre niveaux de hauteur différents. Pour ceux qui ont des ordinateurs portables qui ont peu de ports USB, cela pourrait être une solution utile sur deux fronts.

Cooler Master MasterNotepal Maker bénéficie d’une excellente qualité de fabrication et d’une surface en aluminium sablé. (Crédit image: Cooler Master)

6. Cooler Master MasterNotepal Maker

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable modulaire

Ventilateurs: 2 x 80 mm | Taille du coussin: 384,6 x 270 x 59,6 mm

Surface en aluminium pour une meilleure dissipation thermique

Positionnement du ventilateur entièrement personnalisable

Excellente gestion des câbles

Coûteux

Rappelez-vous au début de cette pièce, nous avons discuté du fait que le positionnement relatif des évents au bas de votre ordinateur portable et des ventilateurs dans le coussin de refroidissement peut être une considération importante? Eh bien, vous pouvez assurer un positionnement optimal en plaçant les ventilateurs vous-même – et c’est possible dans ce coussin de refroidissement modulaire de Cooler Master.

Modulaire signifie simplement que les ventilateurs peuvent être déplacés n’importe où sur le tapis de refroidissement, pour cibler exactement où vous avez besoin d’air pour votre ordinateur portable. Le MasterNotepal Maker bénéficie également d’une excellente qualité de construction et d’une surface en «aluminium sablé» – qui peut également aider à la dissipation de la chaleur – et ce tampon peut être réglé selon cinq angles différents.

Il existe d’autres avantages tels qu’une excellente gestion des câbles, un concentrateur USB amovible et des butées amovibles (pour éviter que l’ordinateur portable ne risque de glisser du support). Cependant, l’inconvénient de ce produit Cooler Master haut de gamme est qu’il n’est pas bon marché, mais pour ceux qui veulent vraiment adapter leur pad en fonction de leur ordinateur portable, cela peut valoir la peine d’être dépensé.

L’autre chose à garder à l’esprit ici est que le stock semble plutôt mince sur le sol, maintenant, car ce produit est en rupture de stock depuis un certain temps: donc si vous en voulez un, vous devrez peut-être vous déplacer relativement rapidement.

Le coussin de refroidissement Tree New Bee est un excellent choix qui établit un équilibre louable entre le prix et les performances. (Crédit d’image: Amazon)

7. Tree New Bee Cooling Pad

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable abordable

Ventilateurs: 4 x 110 mm | Taille du coussin: 408 x 287 x 29 mm

Bonnes options pour régler les ventilateurs

Bon prix

Un seul niveau de réglage en hauteur

Si vous voulez une solution très abordable pour les tâches de refroidissement des ordinateurs portables, alors la voici. Le produit Tree New Bee fonctionne avec quatre ventilateurs de 110 mm à vitesse réglable (les voyants bleus deviennent plus faibles lorsque vous diminuez la vitesse – vous pouvez également désactiver deux des ventilateurs, si vous le souhaitez).

Cet appareil est à un bon prix, assez silencieux et offre une bonne quantité de refroidissement (convenablement variable), et il peut être relevé sur une paire de pattes à l’arrière pour ce que les fabricants soutiennent est un angle de frappe plus ergonomique (et un refroidissement amélioré, avec plus d’air en dessous, bien sûr).

L’inconvénient est qu’il n’y a qu’un seul réglage de hauteur, et cela peut être un peu raide pour certains. Comme vous l’avez probablement vu ailleurs sur cette page, la plupart des produits offrent une gamme de hauteurs différentes.

Pourtant, cela n’empêche pas le coussin de refroidissement Tree New Bee d’être un excellent choix qui établit un équilibre louable entre le prix et les performances.

TeckNet N8 Laptop Cooling Pad est livré avec un trio de ventilateurs de refroidissement de 118 mm, qui fournissent un niveau de refroidissement décent. (Crédit d’image: TeckNet)

8. TeckNet N8 Laptop Cooling Pad

Meilleur tampon de refroidissement pour ordinateur portable économique

Ventilateurs: 3 x 118 mm | Taille du coussin: 380 x 280 x 28 mm

Prix ​​incroyablement bas

Refroidissement décent

Pas la meilleure qualité de construction

Si vous voulez dépenser le moins possible sur un coussin de refroidissement, alors TeckNet a une excellente solution dont le prix est aussi bon marché que vous ne le verrez nulle part – et vous obtenez toujours un produit décent.

Le N8 est livré avec un trio de ventilateurs de refroidissement de 118 mm qui fournissent un niveau de refroidissement décent, et l’appareil bénéficie également d’une conception très mince et portable. Il a une paire de pieds qui peut être étendue pour le soulever, et un port USB pour brancher un appareil supplémentaire (le N8 se connecte et est alimenté via USB, soit dit en passant).

La qualité de construction n’est peut-être pas la meilleure, mais le N8 est incroyablement silencieux, et il fait tout simplement le travail – et le fait à très bon marché.

Cooler Master Notepal X-Slim obtient le feu vert en raison de sa construction de qualité. (Crédit image: Cooler Master)

9. Cooler Master Notepal X-Slim

Meilleur coussin de refroidissement pour ordinateur portable mince et portable

Ventilateurs: 1 x 160 mm | Taille du coussin: 380 x 270 x 27,5 ~ 46 mm

Mince et très léger

Silencieux

Côtelettes de gestion des câbles

Si vous voulez un coussin de refroidissement bien portable à emporter avec vous, alors le X-Slim convient parfaitement. Il ne mesure que 27,5 mm à son point le plus fin, et il est très léger avec un poids de 700 g.

Il existe d’autres produits qui se rapprochent de ce niveau de portabilité – le refroidisseur pour ordinateur portable Havit de 12 à 17 pouces, par exemple -, mais l’effort de Cooler Master obtient le feu vert en raison de sa qualité. Il est également capable de faire face aux ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces, et le ventilateur unique de 160 mm offre une excellente circulation d’air tout en gardant les choses silencieuses. Le X-Slim bénéficie également de fonctionnalités de gestion de câbles astucieuses, pour garder les choses bien rangées et portables.

Bien que le Notepal X-Slim soit parfaitement compact, si vous voulez un accessoire vraiment portable pour refroidir votre ordinateur portable, consultez notre dernière entrée ci-dessous.

Klim Cool est un refroidisseur très efficace qui vient avec un certain nombre d’accessoires différents. (Crédit d’image: Klim)

10. Klim Cool

Meilleure solution de refroidissement portable pour ordinateur portable

Ventilateurs: 1 x 4 200 tr / min | Taille: 155 x 82 x 36 mm

Prix ​​raisonnable

Réglage automatique de la vitesse du ventilateur

Très portable

Ne fonctionne pas avec tous les ordinateurs portables

D’accord, nous avons donc pensé à jeter celui-ci à la fin comme un caractère générique, car bien que ce ne soit pas un refroidissement pour ordinateur portable en tant que tel, c’est un accessoire basé sur un ventilateur qui fait la même chose (bien que par succion plutôt que de souffler de l’air). Et pour ceux qui veulent une solution vraiment portable, c’est une affaire vraiment compacte – alors qu’évidemment, n’importe quel tampon de refroidissement pour ordinateur portable ne sera pas si petit, étant donné qu’ils ont tous (inévitablement) un encombrement de la taille d’un ordinateur portable.

Notez qu’il y a une mise en garde importante ici: votre ordinateur portable aura besoin d’un évent sur le côté ou à l’arrière pour que l’un de ces appareils soit fixé. Si vous n’avez que des bouches d’aération sur la base de votre ordinateur portable, nous craignons que vous n’ayez pas de chance en ce qui concerne ces produits particuliers.

Comme mentionné, plutôt que de souffler de l’air dans l’ordinateur portable pour le refroidir, l’idée avec un soi-disant «refroidisseur à vide» est qu’ils aspirent l’air, mais cela a un effet de refroidissement tout aussi. Certains prétendent même qu’il est plus efficace qu’un tampon de refroidissement traditionnel, mais dans tous les cas, vous faites le travail tant que vous choisissez un bon produit parmi les solutions disponibles.

Et dans ce cas, notre recommandation est Klim Cool, un refroidisseur très efficace qui est livré avec un certain nombre d’accessoires différents afin que vous soyez couvert quelle que soit la taille de l’évent auquel vous attachez l’appareil. Il mesure également la température à l’intérieur de votre ordinateur portable et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour le niveau de refroidissement approprié – assez astucieux en effet.

Le fabricant soutient le produit avec une garantie de cinq ans et une politique de retour gratuit de 30 jours, vous pouvez donc lui donner un tourbillon pour voir comment il fonctionne avec votre ordinateur portable. Un autre avantage est que ce n’est pas un accessoire coûteux non plus, ce qui correspond au prix des patins de refroidissement plus abordables.