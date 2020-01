Meilleur téléphone appareil photo 2020: les meilleurs vivaneaux de smartphones

Nous sommes en 2020, les téléphones-appareils photo 108MP sont une chose, certains téléphones ont jusqu’à cinq vivaneaux à l’arrière et le Samsung Galaxy S20 est fixé pour capturer jusqu’à 8K vidéo – 8K!?

Toute cette technologie révolutionnaire est fantastique, mais elle rend également le choix du bon appareil photo-appareil photo plus déroutant que jamais.

L’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont les meilleurs téléphones-appareils photo d’Apple à ce jour, montrant comment le logiciel d’imagerie d’Apple a finalement rattrapé la concurrence. Il y a un mode nuit dédié et une caméra ultra grand angle sur les trois, et la vidéo 4K qu’ils capturent est tout simplement magnifique lorsque la lumière est bonne.

Vous voulez en savoir plus sur les doubles caméras? Découvrez notre vidéo ci-dessous.

Zoom optique vs zoom numérique

Comprendre le potentiel de gros plan de votre téléphone appareil photo

Il est important de connaître la différence entre le zoom optique et le zoom numérique lors de l’achat d’un nouvel appareil photo. Ce n’est pas la seule catégorie technologique où ces deux types de zoom de caméra apparaissent, mais ils aboutissent ici comme nulle part ailleurs.

Lisez notre explicateur de zoom optique vs zoom numérique

Cette année, Google a pris un départ plus chancelant. L’ancien champion des téléphones-appareils photo a présenté un deuxième appareil photo sur ses Pixel 4, ils ont donc maintenant un objectif zoom pour vous rapprocher de l’action. Cela dit, Google traîne derrière dans un domaine clé – la photographie ultra-large.

La troisième caméra englobante de style GoPro est manquante. Pourtant, son nouveau mode Astrophotographie peut capturer le ciel nocturne, les étoiles et même des galaxies entières, et l’appareil photo principal est toujours un bouchonneur.

De plus, tout est à jouer avec Huawei dans l’eau chaude politique. Le seul produit phare du géant chinois de la technologie 2019 disponible au Royaume-Uni est le P30 Pro, avec le nouveau Mate 30 Pro inédit en Europe. Quant aux États-Unis, aucun appareil Huawei n’y est actuellement vendu.

Chez TechRadar, nous soumettons les caméras de smartphone à des tests rigoureux dans différentes conditions d’éclairage, différents scénarios, et prenons des photos de personnes, d’animaux de compagnie, de plantes et plus encore pour déterminer comment chaque caméra se comporte dans le monde réel.

Au-delà des spécifications et des capacités des caméras, il y a un certain nombre d’aspects que vous voudrez également considérer. Par exemple, obtenir une option de stockage élevé ou une carte prenant en charge une carte microSD sera utile si vous capturez beaucoup de vidéo 4K et signalez les lacunes fondamentales telles que la durée de vie de la batterie afin de ne pas vous retrouver à court de jus avant la fin de la journée.

Donc, pour vous aider, nous avons compilé cette liste des meilleurs téléphones-appareils photo, que nous avons testés de manière approfondie, pour vous aider quand il s’agit de choisir votre prochain téléphone-appareil photo.

(Crédit d’image: Apple)

1. iPhone 11 Pro

Le meilleur appareil photo pour viser et photographier

Date de sortie: Septembre 2019 | Appareil photo principal: 12 MP (f / 1,8) | Téléobjectif: 12MP (f / 2.0) | Ultra large: 12 MP (f / 2,4) | OIS: Oui | Caméra frontale: 12MP | Poids: 188g | Dimensions: 144 x 71,4 x 8,1 mm | Taille de la batterie: 3,046mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 64 Go / 256 Go / 512 Go | Emplacement pour carte mémoire: Non

Excellent mode nuit

Triple caméra polyvalente

Couleurs homogènes sur toutes les caméras

Coûteux

Moins de détails que la concurrence

Pas de mode manuel

L’iPhone 11 Pro ne propose pas seulement le meilleur appareil photo pour smartphone d’Apple, il est également le meilleur appareil photo pour téléphone portable que l’on puisse acheter pour un certain type d’utilisateur. C’est fiable – vous prenez une photo et elle sera probablement bonne, même dans une lumière moyenne. La plage dynamique est forte et avec trois caméras, elle est également polyvalente.

La caméra principale dispose d’une distance focale de 26 mm, parfaite pour saisir des clichés quotidiens. L’appareil photo ultra-large prend du recul pour que vous n’ayez pas à le faire, en obtenant plus dans le cadre avec sa distance focale de 13 mm. Quant au téléobjectif, comme avec l’iPhone XS, il effectue un zoom sur votre sujet avec une focale de 52 mm – parfait pour les portraits.

Bien qu’il n’y ait pas de mode manuel et que la résolution 12MP soit maigre sur papier par rapport à certains concurrents, les résultats impressionnent toujours et Apple a introduit un nouveau mode nuit qui peut maintenir l’obturateur ouvert pour une incroyable photographie en basse lumière.

Cela ne peut pas battre la fonction d’astrophotographie sur les pixels lorsqu’ils sont stables sur une surface ou un trépied, mais de poche, c’est là-haut avec les meilleurs d’entre eux.

Ajoutez au mélange une couleur et un profil tonal parfaitement cohérents sur les trois caméras, et si vous êtes un fan d’Apple à la recherche d’un champion de la caméra, c’est aussi bien que possible.

Lisez l’intégralité de notre Test de l’iPhone 11 Pro

(Crédit d’image: Google)

2. Google Pixel 4

Date de sortie: Octobre 2019 | Appareil photo principal: 12,2 MP (f / 1,7) | Téléobjectif: 16 MP (f / 2,4) | Ultra large: Aucun | OIS: Oui | Caméra frontale: 8MP | Poids: 162g | Dimensions: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm | Taille de la batterie: 2,800mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 30fps | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go | Emplacement pour carte mémoire: Non

Photographie nocturne de pointe

Qualité riche pour les photos

Contrôle intelligent de l’exposition

Coûteux

Pas de caméra ultra large

Mauvaise autonomie de la batterie / options de stockage

Le Pixel 4 est probablement le sac le plus mixte de notre liste; d’une part, c’est un fantastique appareil photo avec des capacités dont les utilisateurs de reflex numériques ne peuvent que rêver, rendu possible par le mode Astrophotographie à exposition longue de près de 5 minutes. D’un autre côté, cependant, c’est un produit phare coûteux avec une mauvaise autonomie de batterie et aucun appareil photo ultra-large.

Si vous songez à en acheter un, nous vous invitons donc à opter pour le Pixel 4 XL si vous espérez passer une journée entière car ce plus grand Pixel 4 dure un peu plus longtemps.

Les deux téléphones ont la même excellente double caméra, et c’est un bouchonneur. Bien que son capteur principal ne soit que de 12,2 mégapixels, similaire à l’iPhone 11 Pro, il capture des images magnifiquement équilibrées presque à chaque fois.

Les Pixel 4s introduisent également un contrôle d’exposition pratique lors de la prise de vue, de sorte que vous pouvez accentuer les ombres séparément jusqu’à la luminosité globale, en garantissant des détails éclatants même dans les endroits les plus sombres et en gardant un aspect effilé dans les hautes lumières.

Lorsque la lumière baisse, placez le téléphone sur une surface stable, pointez-le vers le ciel et il activera son mode d’astrophotographie acclamé, capturant le ciel nocturne, les étoiles et même les galaxies par une nuit claire.

Malgré cette victoire, une omission notable sur les nouveaux Pixels est un appareil photo ultra-large, donc si vous savez que vous voudrez capturer des photos ultra-larges de style GoPro, vous voudrez peut-être regarder n’importe quel autre téléphone avec notre meilleur appareil photo liste de téléphone.

Lisez l’intégralité de notre Google Pixel 4 avis

(Crédit d’image: Huawei)

3. Huawei P30 Pro

Le meilleur smartphone superzoom

Date de sortie: Mars 2019 | Appareil photo principal: 40 MP (f / 1,6) | Téléobjectif: 8 MP (f / 3,4) | Ultra large: 20 MP (f / 2,2) | Autre: Caméra ToF | OIS: Oui | Caméra frontale: 32MP | Poids: 192g | Dimensions: 158 x 73,4 x 8,4 mm | Taille de la batterie: 4 200mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 30fps | Espace de rangement: 128 Go / 512 Go | Emplacement pour carte mémoire: Oui

Excellent mode automatique dans toutes les conditions d’éclairage

Quadricaméra polyvalente

Zoom fantastique

Pas de disponibilité aux États-Unis

Les images peuvent sembler trop saturées

Incohérence entre trois caméras

Le Huawei P30 Pro doit être assez spécial, étant donné qu’il reste toujours dans le top 3 malgré son lancement au début de 2019.

Son excellence se résume à son téléobjectif “ périscope ” qui prend de superbes photos zoomées optiquement à distance, et ses fantastiques performances en basse lumière, qui surpassent en fait l’iPhone 11 Pro et Google Pixel 4s en mode automatique, mais pas toujours la nuit mode.

Il y avait beaucoup d’appareils photo à tester sur ce téléphone, dont quatre à l’arrière: un objectif principal 40MP, un téléobjectif 8MP, un objectif ultra large 20MP, puis un appareil photo ToF (temps de vol) pour détecter la profondeur pour les portraits.

La caméra Huawei P30 Pro utilise également un capteur RYYB (rouge jaune jaune bleu) au lieu du capteur RVB standard (rouge vert bleu) pour capturer plus de lumière, et cela se voit. Les clichés que nous avons pris pour notre examen avaient plus de détails et moins d’ombre que la plupart des concurrents, mais ils n’avaient pas l’air complètement surexposés.

Tout cela est incroyable pour un smartphone, mais pas entièrement parfait. Nous avons remarqué des franges violettes dans les zones, et les commandes du logiciel de l’appareil photo ne sont pas toujours réactives lors du basculement entre ultra-large, zoom 5x, zoom 10x et zoom numérique 50x. Mais le fait que vous puissiez vous rapprocher incroyablement d’objets avec un zoom 50x et prendre des photos de nuit comme si toutes les lumières étaient allumées établit vraiment une nouvelle barre pour les téléphones-appareils photo.

Lisez l’intégralité de notre Huawei P30 Pro critique

(Crédit d’image: Samsung)

4. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Un grand polyvalent avec un déclencheur à distance S Pen

Date de sortie: Août 2019 | Appareil photo principal: 12MP (f / 1,5-2,4) | Téléobjectif: 12MP (f / 2.1) | Ultra large: 16 MP (f / 2,2) | Autre: ToF | OIS: Oui | Caméra frontale: 10MP | Poids: 196g | Dimensions: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Taille de la batterie: 4 300mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 256 Go / 512 Go | Emplacement pour carte mémoire: Oui

Très grand angle ultra large

Triple caméra polyvalente

Excellentes performances vidéo

Coûteux

Le mode nuit n’est pas un chef de file

Le mode automatique expose agressivement

La caméra principale intelligente à double ouverture de Samsung présentée sur le Samsung Galaxy S9 est de retour, basculant entre f / 1,5 et f / 2,4 sans transpirer. Cette fois, sur le Note 10 Plus, il est combiné avec un appareil photo ultra-large de 12 mm qui vous permet de prendre des photos plus larges que pratiquement n’importe quel autre téléphone avec appareil photo.

Ce n’est pas le seul ajout au Note 10 Plus – cette fois, il y a un capteur de temps de vol, comme sur le Huawei P30 Pro, et cela capture des informations de profondeur pour une meilleure mise au point et bokeh en arrière-plan lors de la prise de vue en Live Focus ( portrait).

L’interface utilisateur de l’appareil photo de Samsung est également incroyablement complète, avec un mode pro qui peut garder l’obturateur ouvert pendant plus de 30 secondes, ainsi qu’un mode nuit amélioré, qui tente de vaincre Huawei et Google.

Malheureusement, c’est là qu’il laisse tomber le ballon en comparaison, mais malgré de bons clichés de nuit pas sensationnels, le Note 10 est toujours un très bon appareil photo, et son intelligent S Pen peut même agir comme un déclencheur à distance pour les moments où vous soutenez votre Notez sur une surface et prenez des photos de groupe reculées.

Lisez l’intégralité de notre Courte critique du Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Crédit d’image: Apple)

5. iPhone 11

L’iPhone le plus abordable offre une excellente photographie en basse lumière

Date de sortie: Septembre 2019 | Appareil photo principal: 12 MP (f / 1,8) | Téléobjectif: Non | Ultra large: 12 MP (f / 2,4) | OIS: Oui | Caméra frontale: 12MP | Poids: 194g | Dimensions: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Taille de la batterie: 3,110mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 64 Go / 128 Go / 256 Go | Emplacement pour carte mémoire: Non

IPhone 11 série la plus abordable

Grand mode nuit

Couleurs homogènes sur toutes les caméras

Pas de téléobjectif

Moins de détails que la concurrence

Pas de mode manuel

Contrairement à l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 vanille manque un appareil photo téléobjectif, au lieu d’emballer un double vivaneau large + ultra-large de style Asus ROG Phone 2 à l’arrière.

Néanmoins, nous sommes ravis de voir le nouveau mode nuit longue exposition se déclencher lors de la prise de vue en basse lumière sur ce modèle à moindre coût.

Cela signifie que l’iPhone 11 peut voir dans le noir, même lorsque vous tenez le téléphone à la main, et la qualité photo de ses appareils photo primaires et ultra-larges est fantastique. Un autre domaine dans lequel tous les iPhones de notre liste excellent est la capture vidéo; ils enregistrent tous des vidéos en résolution 4K jusqu’à 60 ips et le font sur tous leurs objectifs.

Avec des transitions en douceur entre les objectifs et iMovie à bord pour les montages de base, si nous devions acheter un smartphone pour une réalisation de film facile à utiliser et de haute qualité, ce serait l’un des iPhones de notre liste.

Lisez l’intégralité de notre Test de l’iPhone 11

(Crédit d’image: Samsung)

6. Samsung Galaxy S10 Plus

Présentation d’un angle ultra-large sur la ligne Galaxy S

Date de sortie: Mars 2019 | Appareil photo principal: 12MP (f / 1,5-2,4) | Téléobjectif: 12 MP (f / 2,4) | Ultra large: 16 MP (f / 2,2) | OIS: Oui | Caméra frontale: 10MP + 8MP | Poids: 175g | Dimensions: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | Taille de la batterie: 4,100mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 128 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement pour carte mémoire: Oui

Excellent mode nuit

Triple caméra polyvalente

Couleurs homogènes sur toutes les caméras

Coûteux

Moins de détails que la concurrence

Pas de mode manuel

Le Samsung Galaxy S10 Plus dispose d’un appareil photo à triple objectif pour une configuration traditionnelle grand angle, téléobjectif et ultra large. L’appareil photo principal de 12 mégapixels prend d’excellentes photos avec la même technologie à double ouverture présente sur tous les produits phares de Samsung depuis le S9, et tout comme le Note 10, il y a aussi un appareil photo ultra-large, saisissant un angle de vue GoPro-esque. Instantanément, nous partons pour un départ polyvalent.

Un autre point fort du S10 Plus est la vidéo qui, tout comme l’iPhone, impressionne grâce à une stabilisation d’image fantastique et à la capacité de capturer jusqu’à une résolution 4K à 60 images par seconde. Il peut également filmer des vidéos en pleine résolution sur toutes ses caméras et, une première mondiale, le S10 Plus prend en charge la capture vidéo HDR10 +.

Cela évite que les hautes lumières soient surexposées, tout en retirant plus de détails des ombres. Bien qu’il s’agisse d’un travail en cours, il est passionnant de voir des fabricants autres que Sony expérimenter la vidéo HDR.

Lisez l’intégralité de notre Courte critique du Samsung Galaxy S10 Plus

(Crédit d’image: Oppo)

7. Oppo Reno 10X Zoom

Un zoom sensationnel pour un téléphone appareil photo

Date de sortie: Juin 2019 | Appareil photo principal: 48 MP (f / 1,7) | Téléobjectif: 13MP (f / 3.0) | Ultra large: 8 MP (f / 2,2) | OIS: Oui | Caméra frontale: 16MP | Poids: 210g | Dimensions: 162 x 77,2 x 9,3 mm | Taille de la batterie: 4,065mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 128 Go / 256 Go | Emplacement pour carte mémoire: Oui

Zoom fantastique pour les images fixes

Triple caméra polyvalente

De nombreux détails sur toutes les plages de zoom

Performance médiocre par faible luminosité

Pas de zoom optique lors de la prise de vue vidéo

Aucune capture RAW

Le Oppo Reno 10X Zoom est le troisième smartphone de notre liste à proposer un appareil photo périscope qui prend des photos avec un zoom optique d’environ 5x. Son appareil photo principal capture des images fixes détaillées à 12MP par défaut, mais cela peut être augmenté jusqu’à 48MP lorsque la lumière est bonne. De plus, il y a un appareil photo ultra-large qui s’enclenche avec une distance focale de 16 mm.

Cette polyvalence en matière de prise de vue avec des téléphones équipés de gros zooms optiques ne peut pas être surestimée. Idéal pour les concerts et les événements sportifs, le Reno peut capturer 20 prises de vue en gros plan, de sorte que vous pouvez vous assurer de saisir ce moment décisif et de regrouper les images qui ne font pas la coupe.

Le Reno 10X Zoom manquait de quelques fonctionnalités lors de son lancement; vous ne pouviez pas filmer de vidéo avec les caméras ultra-larges ou zoom par exemple. De plus, les amateurs de photographie auraient ressenti l’absence de capture RAW.

Cela dit, il existe un mode professionnel compétent pour la prise de vue manuelle et un mode nuit également, ce qui contribue à le maintenir compétitif, même s’il ne peut pas renverser les goûts du P30 Pro.

Lisez l’intégralité de notre Oppo Reno 10X Zoom évaluation

(Crédit d’image: OnePlus)

8. OnePlus 7T Pro

Excellente imagerie et valeur globale

Date de sortie: Octobre 2019 | Appareil photo principal: 48 MP (f / 1,6) | Téléobjectif: 8 MP (f / 2,4) | Ultra large: 16 MP (f / 1,6) | OIS: Oui | Caméra frontale: 16MP | Poids: 206g | Dimensions: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm | Taille de la batterie: 4,085mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 60fps | Espace de rangement: 256 Go | Emplacement pour carte mémoire: Non

Produit phare à bon prix

Triple caméra polyvalente

Le zoom 3x se rapproche de la plupart

Le mode nuit n’est pas un chef de file

La plage dynamique est en retard sur le test

Pas de vidéo manuelle

La triple matrice de caméras du OnePlus 7T Pro comprend un capteur principal de 48 MP et un objectif f / 1,6 large. Il s’agit du même capteur que celui de l’Oppo Reno 10X Zoom, et en fait du OnePlus 7 Pro. Il y a aussi un téléobjectif 8MP qui offre un zoom à peu près 3x – plus que la plupart des concurrents, ainsi qu’un appareil photo ultra-large 16MP qui prend des photos avec un champ de vision de 117 degrés.

Les modes de prise de vue sont nombreux et OnePlus a également inclus un nouveau mode super stable d’action-cam. Cela réduit la résolution à 1080p et réduit les performances en basse lumière, mais verrouille les images pour certaines des captures vidéo les plus stables que nous ayons jamais vues depuis un smartphone.

Les objectifs principal et téléobjectif du 7T Pro sont tous deux équipés d’OIS, et il y a aussi un nouveau mode Super Macro sur l’appareil photo ultra-large. Cela permet une mise au point aussi proche que 2,5 cm d’un objet, ce qui permet de saisir des niveaux de détail époustouflants et une profondeur de champ incroyablement faible.

Bien que les performances en faible luminosité ne puissent pas renverser les meilleurs chiens de notre liste, étant donné le prix du OnePlus 7T Pro, c’est un excellent rapport qualité-prix dans tous les domaines, en particulier lorsque vous tenez compte de toutes les autres spécifications fantaisistes qu’il contient.

Lisez l’intégralité de notre Test du OnePlus 7T Pro

(Crédit d’image: Sony)

9. Sony Xperia 5

Le meilleur pour les cinéastes et vidéastes

Date de sortie: Octobre 2019 | Appareil photo principal: 12 MP (f / 1,6) | Téléobjectif: 12 MP (f / 2,4) | Ultra large: 12 MP (f / 2,4) | OIS: Oui | Caméra frontale: 8MP | Poids: 164g | Dimensions: 158 x 68 x 8,2 mm | Taille de la batterie: 3,140mAh | Qualité vidéo maximale: 4K 30fps | Espace de rangement: 128 Go | Emplacement pour carte mémoire: Oui

Des capacités de capture vidéo fantastiques

Triple caméra polyvalente

Photographie nocturne réaliste

La dynamique peut avoir du mal avec les faits saillants

Moins de détails que certains concurrents

Mauvaises performances de zoom

Si vous êtes un vidéaste ou un vidéaste en herbe qui aime un téléphone doté de commandes d’enregistrement vidéo de qualité professionnelle, le Sony Xperia 5 est le seul choix pour vous.

Bien sûr, d’autres téléphones comme le P30 Pro ont une capture vidéo manuelle, mais le Xperia 5 l’amène à un autre niveau, introduisant des fonctionnalités intelligentes comme la mise au point en rack, donc en appuyant sur un bouton, vous pouvez vous déplacer entre deux points focaux que vous avez définis.

Le Xperia 5 vous permet même de modifier l’angle d’obturation de la caméra vidéo, de prendre des photos au format 21: 9 et de capturer des images avec un profil de couleurs magnifiquement plat, parfait pour l’étalonnage des couleurs dans les applications professionnelles comme DaVinci Resolve.

Toute cette capture vidéo professionnelle se fait dans l’application Cinema Pro, mais même l’application appareil photo standard enregistre des séquences brillantes, avec un enregistrement 4K HDR qui est très bien stabilisé.

Nous avons insisté sur la vidéo, mais le Sony Xperia 5 est également un smartphone capable de prendre des photos grâce à ses caméras larges, ultra-larges et téléobjectif, et à son mode nuit réaliste qui n’éclaircit pas artificiellement les choses autant que la concurrence. .

Là où il laisse tomber le ballon, et la raison pour laquelle il n’est pas plus élevé sur notre liste, c’est la plage dynamique – il peut avoir du mal avec les points lumineux, mais indépendamment, c’est certainement le meilleur téléphone appareil photo de Sony à ce jour, et un premier choix pour les cinéastes.

Lisez l’intégralité de notre Sony Xperia 5 évaluation

