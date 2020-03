Meilleur téléphone aux États-Unis pour 2020: les 15 meilleurs smartphones que nous avons testés

Notre meilleure liste de téléphones a radicalement changé grâce aux nouveaux smartphones de 2020, la gamme Samsung Galaxy S20 qui a bouleversé notre classement pour sortir en tête. Mais il ne faut pas négliger les meilleurs téléphones à la fin de l’année dernière, comme le Galaxy Note 10, l’iPhone 11 et le Google Pixel 4.

Choisir l’un de ces combinés haut de gamme est un investissement coûteux, qu’il provienne de Samsung, Apple ou Google. Certains de ces prix de téléphone ont grimpé jusqu’à – et au-dessus – 1000 $, alors vous voudrez prendre votre décision au sérieux. Mais ne vous inquiétez pas: nous sommes là pour vous guider à travers les tenants et aboutissants de chacun … ainsi que notre opinion professionnelle sur leur classement par rapport à l’autre.

Notre idée du meilleur téléphone a un écran plus grand, mais est facile à manipuler; contient une suite de caméras capable de remplacer un viseur point-and-shoot; et dispose d’une puissance de processeur et d’une batterie suffisantes pour faire le travail lorsque vous êtes en déplacement. Vous ne trouverez pas de smartphones lents avec une durée de vie de la batterie inférieure à toute la journée sur cette liste.

Les meilleurs smartphones de cette année seront certainement des téléphones 5G comme la gamme Samsung S20 – et d’autres produits phares suivront le mouvement étant donné que le chipset Snapdragon 865 nécessite pratiquement une connectivité 5G. Mais finalement, nous verrons quelques téléphones pliables avec 5G s’insérer dans la liste, à commencer par les Huawei Mate Xs et peut-être le Samsung Galaxy Fold 2 si et quand cela arrivera. Mais les téléphones pliables ne sont pas prouvés, et la 5G aux États-Unis n’est pas dans suffisamment de villes du pays à recommander. Notre liste restera pratique.

Pourquoi nous avons plus qu’un seul choix: Nous avons un premier choix, mais tout le monde ne recherche pas les mêmes fonctionnalités de smartphone. Certains exigeront iOS 13 et s’accrocheront à iMessage d’Apple, tandis que d’autres voudront des personnalisations et des outils de l’Assistant Google disponibles dans Android 10. Nos critiques téléphoniques et cette meilleure liste de téléphones reflètent cette diversité.

De même, votre contrat avec AT&T, Verizon, Sprint ou T-Mobile est une préférence. Le meilleur téléphone pour AT&T peut ne pas être disponible sous contrat sur Verizon, et vice-versa. Bien que nous ayons vu plus de téléphones déverrouillés aux États-Unis récemment, tous ne sont pas disponibles pour tous les opérateurs. Nous devons en tenir compte lors de la recommandation de téléphones, et nous privilégions ceux qui sont complètement déverrouillés ou disponibles sur la plupart (sinon la totalité) des quatre principaux opérateurs.

Notre choix pour le meilleur téléphone ne consiste pas seulement à couronner le plus récent iPhone et à l’appeler un jour, bien que notre liste ait beaucoup de noms familiers: Apple, Samsung, Google et LG, tous dans le top 15. Les nouvelles entreprises aux États-Unis aiment Huawei et OnePlus font également partie de la liste, bien que leur disponibilité limitée soit notée.

Meilleur téléphone en un coup d’œil:

Samsung Galaxy S20 / S20 PlusiPhone 11Samsung Galaxy Note 10 PlusiPhone 11 Pro / Pro MaxSamsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S10 / S10 PlusOnePlus 7 ProGoogle Pixel 4 XLHuawei P30 ProSamsung Galaxy S10eiPhone XRiPhone XSGoogle Pixel 3 XLSamsung Galaxy Note 9Moto G7 PowerImage 1 sur 5

1. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

Le gros téléphone est le meilleur, mais la norme est également excellente

Date de sortie: Mars 2020 | Poids: 186g | Dimensions: 166,9 x 76 x 8,8 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 3200 × 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 Go | Espace de rangement: 128/512 Go (jusqu’à 1 To avec carte) | Batterie: 4,500mAh | Caméra arrière: 12MP + 64MP + 12MP | Caméra frontale: 10MP

Dernières et meilleures spécifications

Grand zoom max 30x

120Hz est lisse comme de la soie

La hausse des prix est agressive

Le capteur d’empreintes digitales à l’écran est médiocre

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le meilleur téléphone de notre liste, bien que le S20 soit si similaire (et seulement légèrement inférieur) que nous les avons regroupés ici. Il y a des différences infimes, mais surtout dans le prix: le S20 standard commence à 999 $, tandis que le S20 Plus commence à 1199 $. C’est un saut plus important que l’an dernier, en raison principalement des capacités 5G, car le S20 ne peut se connecter qu’à des sous-6 5G, tandis que le S20 Plus peut faire des sous-6 et mmWave 5G.

Écran: Les écrans Infinity-O AMOLED sur les deux téléphones – 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour le S20 Plus – sont magnifiques, avec une résolution WQHD + maximale de 3200 x 1440. Les encoches sont toutes deux centralisées comme le Note 10, mais elles sont beaucoup plus petit cette fois-ci, et le S20 Plus n’a qu’un seul objectif. Le résultat: plus d’écran. Une autre nouveauté cette année est un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz pour des médias et des jeux fluides, mais vous le remarquerez surtout lors de la navigation – et vous devrez baisser votre résolution d’affichage en FHD + pour en profiter.

Vie de la batterie: Le S20 contient une batterie de 4000 mAh, tandis que le S20 Plus a une capacité de 4500 mAh. Autrement dit, beaucoup, et nous a souvent permis de passer plus d’une journée sans recharger. Gardez à l’esprit que l’estimation de la durée de vie de la batterie diminuera si vous définissez le taux de rafraîchissement à 120 Hz, utilisez une tonne de connectivité 5G ou prêtez du jus avec Wireless PowerShare, alors adaptez-vous en conséquence si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre téléphone.

Caméra: Les S20 et S20 Plus ont des caméras vraiment spectaculaires. Non, pas leurs tireurs principaux 12MP, qui sont très bien – c’est le téléobjectif 64MP qui brille vraiment. Bien qu’il ne dispose que d’un zoom optique 3x, il parvient toujours à recadrer le zoom pour un zoom numérique 30x boueux – ce qui signifie que les intervalles intermédiaires sont encore beaucoup plus impressionnants que la concurrence. Le 12MP ultra-large fonctionne correctement, tandis que la caméra frontale de 10MP fonctionne très bien. Un autre bonus pour la première fois: la vidéo 8K 24fps de la caméra arrière.

Mini verdict: Bien que le Samsung Galaxy S20 soit assez impressionnant, c’est le S20 Plus que nous garantissons comme le meilleur téléphone en ce moment, même s’il est plus cher que prévu. La combinaison d’appareils photo incroyables avec des spécifications de haut niveau et un excellent écran en fait un gagnant incontestable avec plus d’autonomie que son petit frère.

Lire la suite: Courte critique du Samsung Galaxy S20 Plus et Samsung Galaxy S20

