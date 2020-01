Meilleur volant de course 2019 | TechRadar

Contrairement aux meilleurs claviers de jeu ou souris de jeu, les meilleurs volants de course sont décidément des niches. Cela ne signifie pas que ces roues de course de jeu ne valent pas votre temps – surtout si vous jouez à beaucoup de jeux de course ou de sims.

Alors que les roues de course bas de gamme peuvent vous rappeler ces vieux jeux d’arcade de course, les meilleures roues de course donneront l’impression que vous conduisez réellement une voiture de course. Tout se résume à une fonctionnalité appelée retour de force, avec une série de moteurs conférant à la roue une certaine résistance, simulant ce que vous ressentiriez en déchirant la piste dans une mini-tonnelier (ou quelle que soit votre voiture préférée).

Mais quel est le meilleur volant de course actuellement sur le marché? Eh bien, chez TechRadar, nous avons rassemblé toutes les meilleures roues de course que vous pouvez acheter aujourd’hui. Donc, de Thrustmaster à Logitech, nous nous assurerons que toutes les roues de course les plus grandes et les meilleures sont couvertes.

(Crédit d’image: Logitech)

Logitech G29

Rotation: 900 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Engrenages hélicoïdaux | Compatibilité: PS4 / PS3 / PC

Bonnes pédales incluses

Roue recouverte de cuir

Retour de force non fluide

Technologie datée

Pendant des années, Logitech a fabriqué pratiquement les roues de course de console par défaut – les Logitech G25 et G27 étaient des crackers.

Les Logitech G29 (PS4) et G920 (Xbox One) sont également très bien, mais sont assez similaires à ces roues plus anciennes. Cela vient avec de bonnes et de mauvaises pièces.

Premièrement, le G29 est beaucoup plus abordable que les alternatives directes de Thrustmaster, les roues de la série T300. La qualité de la roue elle-même est également excellente.

Il y a un noyau métallique et du cuir cousu sur les parties que vos mains saisissent. Fanatec et Thrustmaster facturent beaucoup plus pour les roues en cuir.

Le Logitech G29 vous offre des extras haut de gamme sans frais supplémentaires. Son pédalier est bien meilleur que tout autre chose au prix aussi, avec une planche qui a un embrayage et des plaques métalliques très solides. Ce ne sont pas des déchets plastiques.

Il y a cependant une raison de préférer une roue Thrustmaster. Les roues Logitech utilisent toujours un système entièrement basé sur les engrenages pour leur retour de force plutôt que des ceintures. Bien qu’il soit très puissant, vous pouvez ressentir cet effet adapté lorsque vous tournez la roue, car son mouvement est un peu cranté plutôt que complètement fluide.

Après un certain temps, on s’y habitue, mais cela rend l’expérience un peu moins réaliste; à moins que vous ne conduisiez une voiture de l’époque Flintstone, cela ne devrait pas vous faire mal, non?

Le Logitech G29 est également un peu plus bruyant que les modèles à courroie plus chers.

(Crédit d’image: Logitech)

Logitech G290

Pièces haut de gamme sans frais supplémentaires

Rotation: 900 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Engrenages hélicoïdaux | Compatibilité: Xbox One

Bonnes pédales incluses

Roue recouverte de cuir

Retour de force non fluide

Technologie datée

Le Logitech G920 est à peu près le même que le G29 ci-dessus, sauf qu’il est destiné à être utilisé avec la Xbox One tandis que le G29 est destiné à être utilisé avec la PlayStation 4.

Comme son homologue PS4, le G920 est plus abordable que les roues Thrustmaster mais offre toujours une grande qualité. Cependant, il présente également le même inconvénient d’être un peu plus bruyant que la plupart des roues sur le marché.

(Crédit d’image: Thrustmaster)

Thrustmaster T300 RS

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Engrenages hélicoïdaux | Compatibilité: PS4 / PS3 / PC

Retour de force puissant et fluide

Roue solide

De bonnes pédales coûtent plus cher

Roue en caoutchouc en standard

Les Thrustmaster T300 RS et TX sont les roues de course passionnées «par défaut» de Thrustmaster, et elles sont parmi les meilleures du marché. Il existe désormais une T-GT encore plus chère, mais comme cela coûte 699 £ / 799 $, elle est hors de portée pour la plupart des budgets.

Ce qui fait du Thrustmaster T300 RS l’un des meilleurs volants de course, c’est le système de retour de force amélioré. Il n’est pas adapté, mais utilise plutôt une série de courroies alimentées par des moteurs sans balais. Cela lui donne ce mélange parfait de puissance et de douceur, pour un sentiment de réalisme et d’immersion que vous ne pouvez pas vraiment battre à ce prix.

Toute roue de rétroaction de force ajoutera une toute nouvelle dimension de plaisir à des jeux de course raisonnablement réalistes comme Forza Motorsport et Driveclub, mais au prix de ces Thrustmasters sont le choix évident. Il y a un petit grondement qui ronge lorsque vous vous battez contre la roue, ce qui est la sensation du moteur qui fonctionne, mais c’est génial par ailleurs.

Le système de ceinture produit un peu de chaleur après un certain temps, ce qui nécessite un système de ventilateur qui se déclenche après avoir joué pendant environ 10 minutes. Cependant, il n’est pas trop distrayant et plus silencieux que le Logitech G29 en action.

Il y a quelques inconvénients à ces ensembles de roues généralement géniaux, et tout cela concerne les pièces à l’extérieur de l’empattement. Le volant est solide et très adhérent, mais utilise une poignée en caoutchouc plutôt qu’une poignée en cuir.

Beaucoup de gens vont bien avec le matériau, mais après avoir utilisé le G29, nous avons un peu raté la sensation.

Les pédales livrées avec de nombreuses variantes du T300 RS et TX ne sont pas super non plus, comme l’ensemble que nous avons utilisé sur la photo. Les chapeaux de pédale sont en métal, mais ce n’est vraiment qu’une construction en plastique de base, sans la rigidité d’une grande planche ou des fonctionnalités plus avancées comme un frein progressif haut de gamme.

Il y a une solution, mais ce n’est pas bon marché. Ces roues font en fait partie d’un système – vous pouvez obtenir d’autres volants et des pédaliers plus avancés, le T3PA et le fabuleux T3PA Pro. Il y a même une boîte de vitesses manuelle si vous voulez une sensation de conduite à l’ancienne.

À peine sorti de l’emballage, le Thrustmaster T300 RS manque de quelques touches du Logitech G29, mais son retour de force est bien meilleur.

(Crédit d’image: Thrustmaster)

Thrustmaster TX Ferrari 458 Italia Edition

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Engrenages hélicoïdaux | Compatibilité: Xbox One

Retour de force puissant et fluide

Roue solide

De bonnes pédales coûtent plus cher

Roue en caoutchouc en standard

Tout comme avec les G29 et G920, ces roues Thrustmaster sont essentiellement les mêmes mais présentent la principale différence de travailler avec différentes consoles. Le Thrustmaster TX est pour Xbox One et le T300 RS est pour les propriétaires de PlayStation.

Encore une fois, le TX dispose d’un système de retour de force et est beaucoup plus silencieux que le Logitech G29 avec une roue à adhérence en caoutchouc, mais il ne manque pas beaucoup des petites touches qui rendent les roues Logitech superbes – y compris une roue plus confortable – et les pédales ont quelques problèmes.

(Crédit d’image: Thrustmaster)

Thrustmaster T-GT

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Système de ceinture | Compatibilité: PS4 / PC

Excellent retour de force

Silencieux

Enjoliveur de roue de haute qualité

Diamètre de roue un peu petit

Sensation de virage légèrement entaillée

Les Thrustmaster T300 RS et TX sont les roues de course passionnées «par défaut» de Thrustmaster, et elles sont parmi les meilleures du marché. Il existe maintenant un T-GT encore plus cher, mais comme cela coûte 699 £ / 799 $, il est hors de portée pour la plupart des budgets.

Ce qui rend le Thrustmaster T300 RS et ses frères si faciles à recommander, c’est le nouveau système de retour de force. Il n’est pas adapté, utilisant plutôt une série de courroies, alimenté par des moteurs sans balais. Cela lui donne la combinaison parfaite de puissance et de douceur, pour un sentiment de réalisme et d’immersion que vous ne pouvez pas vraiment battre à ce prix.

Toute roue de rétroaction de force ajoutera une toute nouvelle dimension de plaisir à des jeux de course raisonnablement réalistes comme Forza Motorsport et Driveclub, mais au prix de ces Thrustmasters sont le choix évident. Il y a un petit grondement qui ronge lorsque vous vous battez contre la roue, ce qui est la sensation du moteur qui fonctionne, mais c’est génial par ailleurs.

Lire la critique complète: Thrustmaster T-GT

(Crédit d’image: Thrustmaster)

Thrustmaster T150

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Ceinture et équipement | Compatibilité: PS4 / PS3 / PC

Grande valeur

Bon retour de force

Sensation légèrement entaillée

Pédales bon marché

Alors que ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser devraient certainement envisager le T300 RS et ses frères, il existe également une version à moindre coût qui offre toujours les mêmes avantages à moitié prix.

Alors, quelles sont les différences entre T150 et T300 RS? Le principal est que, tandis que le T300 RS a un retour de force entraîné entièrement par des courroies, le T150 utilise un combo d’un système d’engrenage hélicoïdal et d’une courroie.

Comme on pouvait s’y attendre, l’effet est à mi-chemin entre le Logitech G29 et le T300 RS. Il est lisse, mais pas entièrement, et vous ressentez l’effet du motoréducteur qui tire contre vous lorsque vous prenez un virage à grande vitesse.

Étant donné le prix, les résultats sont excellents.

Les pièces qui semblent un peu bon marché dans les Thrustmasters les plus chers sont cependant encore plus économiques ici. Les pédales tout en plastique et fragiles sont à des kilomètres de ce que vous obtenez avec la roue Logitech. Leur action à faible résistance les fait se sentir comme du fourrage de coureur d’arcade, tandis que le retour de force mérite certainement le plus de simulations de conduite réalistes.

L’extérieur de la partie du volant lui-même est également entièrement en plastique, sans les parties métalliques qui donnent à ces roues un aspect un peu moins jouet. Cependant, il y a encore des manettes à rayons métalliques comme des voitures de sport au volant.

Une roue qui contient beaucoup de substance sinon la touche de luxe, la Thrustmaster T150 est probablement la meilleure roue économique. Vous pouvez obtenir un modèle encore moins cher, le T80, mais comme ce n’est pas un modèle à retour de force, il appartient à une ligue complètement différente.

(Crédit d’image: Thrustmaster)

Thrustmaster TMX

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Ceinture et équipement | Compatibilité: Xbox One

Grande valeur

Bon retour de force

Sensation légèrement entaillée

Pédales bon marché

Alors que, pour les fans de PS4, il y a le Thrustmaster T150; Les amateurs de Xbox devraient acheter le Thrustmaster TMX. Ils utilisent la même technologie d’empattement, mais ont les commandes et les puces de compatibilité nécessaires pour embarquer avec ces consoles apparemment difficiles.

Cela signifie que, comme avec le Thrustmaster T150, vous cherchez une roue à petit budget avec un excellent retour de force, mais les chutes incluent une sensation de cran et des pédales qui manquent.

(Crédit image: Fanatec)

Fanatec CSL Elite

Rotation: 1080 degrés | Type de commentaire: Retour de force | Type de lecteur: Ceinture | Compatibilité: PS4 / PS3 / PC / Xbox One

Très lisse et puissant

Hautement personnalisable

La roue de base n’a pas de grondement

Peut devenir très cher avec des mises à niveau

Fanatec fabrique certaines des roues de course les meilleures et les plus chères. Le Fanatec CSL Elite est en fait l’un de ses modèles les plus abordables, conçu pour un public grand public, notamment parce qu’il prend en charge les consoles plutôt que le PC.

Comme d’habitude, il existe différentes versions pour Xbox One et PS4, et la version Microsoft est en fait légèrement moins chère.

Le retour de force est également supérieur à ce que vous obtenez dans le Thrustermaster T300 RS, encore plus fluide et avec une sensation plus précise, un peu plus rapide et plus propre. C’est un excellent empattement et un compteur de tours, pris en charge par certains jeux.

Les pédales Fanatec sont excellentes, avec des cadres métalliques très résistants et des freins progressifs appropriés, et vous pouvez même choisir la rigidité du frein. Il est si rigide, en fait, que pour tirer le meilleur parti du CSL Elite, vous voulez un cadre dans lequel vous vissez les pédales. Mais le prix à lui seul vous dit que c’est une roue de passionné.

En regardant le Fanatec CSL Elite, vous pouvez voir qu’il est fabriqué par des obsédés ringards. Après tout, qui d’autre choisirait cet effet boule de disco gris funky sur la base? Tous n’aimeront pas le look, mais au moins ce n’est pas super brillant.

La roue incluse est grande, bien faite et semble pouvoir survivre à l’apocalypse. Heck, il ne serait pas déplacé sur une voiture Mad Max. Cependant, Fanatec fabrique également des roues beaucoup plus belles. Comme les roues Thrustmaster, cela fait partie d’un système que vous pouvez mettre à niveau.

Le volant P1 inclus a des poignées caoutchouteuses et aucun moteur de vibration dans la chose elle-même – tous les effets proviennent des moteurs à retour de force. Cependant, certains des volants les plus chers (que vous pouvez brancher sur la même base) ont également des vibrations.

Vous avez besoin d’argent sérieux pour tirer le meilleur parti de CSL Elite, et la configuration de base n’est pas bon marché. Mais tant que vous ne regardez pas trop ce que vous manquez avec une roue de remplacement, vous serez très heureux.

(Crédit d’image: Hori)

Hori Apex

Rotation: 270 degrés | Type de commentaire: N / A | Type de lecteur: Ceinture | Compatibilité: PS4 / PS3 / PC

Coût relativement faible

Bon pour les coureurs d’arcade

Pas de retour de force

Beaucoup plus léger que les autres

Le Hori Apex ressemble beaucoup aux autres roues ici, mais il est en fait assez différent. Ce n’est pas une roue de retour de force, mais plutôt un grondement.

Lancez un jeu comme Project Cars et le Thrustmaster T150 décimeront l’Hori pour la qualité de l’expérience. Cependant, le Hori est parfait pour les coureurs d’arcade, dont certains n’ont que des effets de grondement plutôt que des retours de force programmés de toute façon. Les roues les plus chères sont perdues sur un jeu comme Need for Speed.

Le Hori ne l’est pas. Il gronde lorsque vous dérivez, heurtez une barrière ou une voiture, ou franchissez des marquages ​​routiers, mais vous n’avez pas à vous battre avec la roue. Il y a un peu de résistance aux virages, et la roue se redresse quand vous enlevez vos mains, mais il n’y a pas de moteurs dans la base en guerre avec vos bras.

En conséquence, le Hori est également beaucoup plus léger que n’importe quelle autre roue ici. Vous aurez toujours besoin de quelque chose pour le fixer, mais c’est la seule roue ici qui ne semblera pas difficile à faire si elle n’est pas traitée avec un cadre ou un support de roue approprié.

Clairement conçu pour les coureurs où vous utiliserez du nitreux toutes les 4,5 secondes, il essaie plus fort que les autres de mettre tous les boutons principaux de la PS4 à portée de main; il y en a une paire directement sur la jante elle-même. Vous pouvez également modifier le D-pad pour émuler le D-Pad du DualShock ou l’un des sticks analogiques.

Il y a de bons morceaux, bien sûr, en particulier le prix inférieur. Cependant, le Hori Apex (et le Hori Overdrive) est facilement la roue la plus ressemblant à un jouet de ce groupe. Il a des sélecteurs de vitesse en plastique, des pédales en plastique assez bon marché et aucune pièce à mettre à niveau. Il a également une rotation très limitée par rapport à toutes les autres roues ici, tournant à seulement 270 degrés au lieu de 900 ou 1080.

C’est ce que Hori visait, cependant – c’est un fabricant d’équipement d’arcade, et c’est clairement une roue d’arcade. Et bien que le Logitech G29 ressemble à un jouet, il est bien mieux que les roues de course sans marque de 30 £ / 50 $ que vous avez pu essayer au fil des ans.

(Crédit d’image: Hori)

Hori Overdrive

Rotation: 270 degrés | Type de commentaire: N / A | Type de lecteur: Ceinture | Compatibilité: Xbox One

Coût relativement faible

Bon pour les coureurs d’arcade

Pas de retour de force

Beaucoup plus léger que les autres

Comme d’autres sur cette liste, Hori propose deux roues différentes selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Alors que Hori Apex est pour PS4, Hori Overdrive est pour Xbox One.

Comme son homologue PS4, le Hori Overdrive est une bonne alternative économique pour ceux qui préfèrent les courses d’arcade. Cependant, cette roue est livrée sans retour de force et semble beaucoup moins chère.

Les meilleures roues de course en un coup d’œil

Logitech G29Logitech G920Thrustmaster T300 RSThrustmaster TX Ferrari 458 Italia EditionThrustmaster T-GTThrustmaster T150Thrustmaster TMXFanatec CSL Elite Hori ApexHori Overdrive