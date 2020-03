Meilleure caméra d’action 2020: les 10 meilleures caméras robustes pour les aventures vidéo

Vous cherchez à acheter une caméra d’action pour votre prochaine aventure? Vous êtes au bon endroit – nous avons testé toutes les dernières nouveautés, de GoPros à DJI Osmo Action et même des modèles à 360 degrés, pour vous présenter cette liste des meilleures caméras d’action que vous pouvez acheter.

Votre smartphone peut maintenant être capable de filmer des vidéos impressionnantes, mais une caméra d’action peut toujours être un excellent investissement pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ont tendance à être plus robustes et étanches que la plupart des téléphones, ce qui signifie que vous pouvez les emmener dans des endroits où votre allié iPhone ou Android n’oserait pas marcher.

Grâce à une large gamme d’accessoires, ils peuvent également être fixés sur des casques, planches de surf, voitures et autres objets. Les derniers modèles de GoPro offrent également des modes de prise de vue raffinés comme HyperLapses (qui déplacent des timelapses) ou, dans le cas de la GoPro Max, la possibilité de filmer une vidéo à 360 degrés qui vous permet ensuite de choisir où la caméra regarde pendant une scène, après l’avoir filmée.

Qui fabrique la meilleure caméra d’action? Malgré la concurrence acharnée de DJI et Insta360, GoPro fabrique toujours les meilleures caméras d’aventure polyvalentes pour la plupart des gens. Le Hero 8 Black est notre choix numéro un grâce à son mélange de convivialité, de logiciels raffinés et d’excellente qualité vidéo. Les modèles plus anciens comme la GoPro Hero 7 Black, cependant, offrent une meilleure valeur si vous n’avez pas besoin des dernières fonctionnalités telles que les doigts de montage intégrés ou la compatibilité avec les accessoires Mods de GoPro.

Si vous ne voulez pas que votre caméra d’action pointe dans une seule direction, il convient également d’envisager une caméra à 360 degrés. Des modèles comme la GoPro Max et l’Insta360 One R vous permettent de créer des vidéos 2D dynamiques grâce à leur capacité à capturer la scène entière autour de vous, quoique à une qualité inférieure à une caméra d’action traditionnelle comme la Hero 8 Black.

Insta360 fabrique en fait toute une gamme de caméras à 360 degrés conviviales, bien que ses autres modèles comme l’Insta360 One X ne figurent pas dans cette liste car ils manquent d’imperméabilité, ce qui est un élément clé d’une caméra d’action. Alors sans plus tarder, voici les meilleures caméras d’action que vous pouvez acheter.

Meilleures caméras d’action 2020 en un coup d’œil:

GoPro Hero 8 BlackGoPro Hero 7 BlackDJI Osmo ActionInsta360 One RGoPro Hero 7 SilverGoPro MaxYi 4K + Action CameraSony RX0 IIOlfi One.Five BlackYi 4K Action Camera

Meilleures caméras d’action en 2020:

(Crédit d’image: TechRadar)

1. GoPro Hero 8 Black

Poids: 126g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 240fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Batterie: 1220mAh

Stabilisation numérique de pointe

Préréglages de capture pour gagner du temps

Bras de montage intégrés

Micro amélioré

La qualité d’image n’est pas assez impressionnante

Mauvaise performance en basse lumière

Le témoin est passé: le dernier produit phare de la GoPro a volé la couronne au Hero7 Black en tant que roi des caméras d’action. La GoPro Hero8 Black est facile à utiliser, possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités et possède la meilleure technologie de stabilisation d’image jusqu’à ce jour, ce qui fait honte à son prédécesseur. Plus important encore, il y a une option de diffusion en direct à bord, vous pouvez donc partager vos aventures (ou mésaventures selon le cas) avec le reste du monde directement sur Facebook si vous le souhaitez. GoPro a même rationalisé l’application, ce qui facilite le montage et le partage de vos clips. Il est également plus facile de monter la caméra sur un trépied, grâce aux “ doigts ” pliants sur le bas du châssis. Dans l’ensemble, c’est une caméra d’action bien pensée pour les pros et les débutants.

Lisez notre en profondeur GoPro Hero8 Black critique en savoir plus

(Crédit d’image: Future)

Crédit d’image: TechRadar

2. GoPro Hero 7 Black

Un ancien fleuron qui offre une grande valeur

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 240fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1-3 heures (est)

Excellente qualité vidéo et d’image 4K

HyperSmooth est très efficace

Peut avoir du mal avec les commandes vocales

L’écran ne répond pas parfois

Bien qu’il puisse partager à peu près les mêmes spécifications vidéo de titre que le Hero6 Black qu’il remplace, le Hero7 Black offre un certain nombre de grandes améliorations. Le plus important est l’ajout de la toute nouvelle technologie de stabilisation d’image HyperSmooth de GoPro. C’est vraiment très impressionnant, offrant des séquences vidéo fluides.

La vidéo TimeWarp est une autre nouvelle fonctionnalité, qui combine l’idée de prise de vue accélérée image par image (que vous pouvez toujours faire séparément) avec HyperSmooth – essentiellement, un hyperlapse stabilisé, tandis que l’interface utilisateur a été révisée pour une une bien meilleure expérience utilisateur.

Offrant des séquences vidéo 4K ultra-fluides, la Hero7 Black est la meilleure caméra d’action que vous puissiez acheter.

(Crédit d’image: Future)

(Crédit d’image: Future)

3. DJI Osmo Action

Plus qu’un simple clone GoPro

Poids: 134g | Imperméable: 11m | Vidéo 4K: jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 240fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1-2.25 heures (est)

Moniteur couleur orienté vers l’avant

Bonne stabilisation du mouvement

Reproduction des couleurs riche

Aucune stabilisation de mouvement pour la vidéo HDR

Pas de diffusion en direct

Alors que DJI est peut-être connu pour produire certains des meilleurs drones grand public disponibles sur le marché aujourd’hui, le fabricant chinois fabrique des cardans et des caméras d’action incroyables, y compris l’Osmo Mobile Pocket. Avec un écran couleur à l’avant, le DJI Osmo Action est un excellent choix pour les vloggers, et il est livré avec une assez bonne stabilisation d’image. Cependant, la stabilisation du mouvement n’est pas disponible lors de la prise de vue de vidéos HDR, et vous ne pouvez pas non plus diffuser en direct depuis l’appareil photo. Cela dit, c’est une excellente option pour la génération des selfies.

Et pendant que nous finalisons notre examen final de l’action Osmo, vous pouvez lire nos premières impressions dans notre examen pratique.

(Crédit d’image: Future)

4. Insta360 One R

Une option modulaire imparfaite mais impressionnante avec une qualité solide

Poids: 130,5 g | Imperméable: 5m (avec étui) | Vidéo 5.7K: jusqu’à 30fps | 4K: jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 200fps | Résolution des images fixes: 18,5 MP | Batterie: 1150mAh

La conception modulaire offre une polyvalence inégalée

Excellente qualité d’image 4K et 360 degrés

Très petit écran

Bugs importants au lancement

La GoPro Hero 8 Black peut offrir des modules complémentaires pratiques, l’Insta360 One R est une caméra d’action correctement modulaire, composée d’une batterie, d’une commande et d’un bloc de caméra. Cela signifie que vous pouvez changer ce dernier à votre guise en fonction de votre situation de prise de vue, en choisissant entre une caméra d’action 4K, une caméra à 360 degrés et, si vous l’avez achetée, un bloc capteur de 1 pouce. Essentiellement trois caméras en une, il y a beaucoup de promesses – mais est-ce que ça tient? De bien des façons surprenantes, oui: clipsés ensemble, il n’est que légèrement plus grand que le Hero 8 Black et se sent étonnamment robuste – bien que vous deviez installer le boîtier de montage pour le rendre résistant à l’eau. La qualité d’image est également nette et relativement stable, avec de bons détails dans les zones plus sombres. À d’autres égards, cependant, il est moins efficace: le traitement d’image ne peut pas correspondre au Hero 8 Black, tandis que l’écran tactile de 1,3 pouce est trop petit pour cadrer des images 16: 9. Il convient de se rappeler, cependant, que le bundle à double objectif coûte moins cher que la GoPro Max seule. Pour cela, vous bénéficiez d’une approche modulaire flexible et bien exécutée, offrant une superbe vidéo 4K et des images solides à 360 degrés. À condition que les mises à jour logicielles puissent résoudre certains des problèmes de traitement, l’Insta360 One R vaut bien le coup d’œil pour ceux qui veulent bricoler à la fois des vidéos 360 et des séquences d’action standard.

Lisez notre en profondeur Test de l’Insta360 One R

Crédit d’image: TechRadar

5. GoPro Hero 7 Silver

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: Jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 60fps | 720: jusqu’à 60fps | Résolution des images fixes: 10MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

Qualité vidéo 4K agréable

Facile à utiliser

L’écran LCD peut parfois ne pas répondre

Contrôle de capture d’image limité

Alors que le Hero 7 Black est une sacrée caméra d’action, le Silver remplit le vide en dessous. Et bien qu’il ne puisse pas tout à fait réussir tous les trucs fantaisistes en tant que grand frère, son prix est très agressif, en particulier une fois que vous voyez à quel point la technologie que vous obtenez.

Cela comprend l’enregistrement vidéo 4K stabilisé, l’étanchéité jusqu’à 10 m, ainsi qu’un écran tactile de 2 pouces à l’arrière et une commande vocale qui vous permet de demander à l’appareil photo d’exécuter presque toutes les fonctions principales sans que vous leviez le petit doigt. Un bon choix pour les nouveaux utilisateurs.

Lisez notre en profondeur Chronique de GoPro Hero7 Silver

(Crédit d’image: TechRadar)

6. GoPro Max

La meilleure caméra d’action étanche à 360 degrés

Poids: 163g | Imperméable: 5m | Vidéo sphérique 5.6K: Jusqu’à 30fps | Vidéo 2D 1440p: jusqu’à 60fps | Résolution des images fixes: 16,6 MP | Vie de la batterie: 108 minutes (1440p), 78 minutes (5.6K)

Enregistre une vidéo de 5,6K à 360 degrés

Assemblage à huis clos

Séquences 2D basse résolution

Pas le meilleur en basse lumière

Si vous souhaitez uniquement filmer des séquences de caméras d’action traditionnelles (c’est-à-dire des vidéos non 360) avec la meilleure qualité possible, la GoPro Hero 8 Black reste le meilleur choix. Mais si vous aimez le fait de pouvoir recadrer vos vidéos après leur tournage et que vous recherchez une excellente qualité audio, alors le Max vaut la peine d’être considéré.

La caméra d’action la plus chère de GoPro utilise deux objectifs fisheye pour filmer une vidéo sphérique 5,6K, que vous pourrez ensuite recadrer en vidéo 2D standard à l’aide du logiciel OverCapture. Comme le Hero 8 Black, il est également doté de fonctionnalités telles que l’audio à six microphones (qui enregistre un excellent audio, si ce n’est pas tout à fait au niveau des revendications de GoPro micro), des fonctions de prise de vue comme TimeWarp et des doigts de montage intégrés pour assurez-vous que vous n’avez pas besoin d’un support de montage supplémentaire pour le fixer à quoi que ce soit.

Les inconvénients sont le fait qu’il n’offre pas la meilleure qualité vidéo 2D (en raison de la nécessité de la convertir à partir d’une image fish-eye et de la résolution maximale de 1440 / 60p) et qu’il ne peut pas tout à fait correspondre au Hero 8 Noir dans des situations de faible luminosité. Mais il reste la meilleure caméra d’action étanche à 360 degrés – au moins jusqu’à ce que nous rendions notre verdict final sur le très prometteur Insta360 One R.

Lisez notre en profondeur GoPro Max Review

Crédit d’image: TechRadar

7. Caméra d’action Yi 4K +

La caméra d’action au meilleur rapport qualité / prix au monde

Poids: 93g | Imperméable: N / A (boîtier optionnel disponible) | Vidéo 4K: jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: Jusqu’à 2 heures

Vidéo nette 4K / 60fps

Photos JPEG et RAW colorées

Aucun emplacement marqué par GPS

Pas de montures dans la boîte

Si vous avez l’esprit aquatique ou si vous avez besoin de savoir exactement où vous étiez et à quelle vitesse vous allez lorsque vous avez pris une vidéo, achetez une GoPro Hero7 Black.

Cependant, si vous êtes plus intéressé à économiser de l’argent sur des fonctionnalités que vous ne vouliez même pas, la caméra d’action Yi 4K + est l’un des gadgets les plus simples et les mieux conçus.

Tous ceux qui envisagent d’acheter une caméra d’action devraient jeter un œil à la caméra d’action Yi 4K +, car elle est presque exactement la même et, à certains égards, encore meilleure qu’une GoPro.

Lisez notre en profondeur Examen de la caméra d’action Yi 4K +

Crédit d’image: Sony

8. Sony RX0 II

La plus petite caméra vidéo 4K au monde

Poids: 132g | Imperméable: 1m | Vidéo 4K: jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: jusqu’à 960fps | Résolution des images fixes: 15,3MP | Vie de la batterie: Environ. 2h

Spécifications impressionnantes

Écran articulé

Coûteux

Le RX0 II est en partie une caméra d’action, en partie une caméra fixe. Ce minuscule appareil photo de deuxième génération dispose d’un grand capteur de 1 pouce (tout comme les compacts premium de Sony) qui peut prendre des images fixes de 15,3 MP, tandis qu’il existe un objectif grand angle fixe Zeiss Tessar T * 24 mm f / 4 haut de gamme.

Non seulement ultra compact, mais résistant à l’écrasement et étanche, le RX0 II peut enregistrer des séquences 4K à 30 images par seconde et des séquences Full HD à 120 images par seconde. Ce modèle de deuxième génération est livré avec un mode d’effet de peau douce et un AF oculaire avancé, tandis que Sony a également réussi à insérer un écran LCD inclinable (capable d’incliner jusqu’à 180 ° et vers le bas de 90 °).

Il est un peu fastidieux à utiliser et coûteux, donc ne se prête pas à l’utilisateur occasionnel, mais pour ceux qui recherchent un appareil photo robuste qui peut enregistrer de superbes séquences 4K, cela ne doit pas être ignoré.

Crédit d’image: TechRadar

9. Olfi One.Five Black

Pas cher et extrêmement gai

Poids: 60g | Imperméable: 30m (avec étui) | Vidéo 4K: jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 16MP | Vie de la batterie:: 1 heure 20 minutes

Système de menus infaillible

Qualité d’image impressionnante

Les supports et accessoires se sentent bon marché

L’application est basique et maladroite

Il n’y a pas grand-chose d’un propriétaire Olfi one.five qui manque, bien que l’unité coûte la moitié du prix de la caméra leader de GoPro.

Le GPS, l’activation vocale et la possibilité de relier des capteurs externes, tels que les nombreux produits de vélo de Garmin, ne sont que quelques éléments manquants dans le package, mais pour ceux qui veulent simplement capturer de belles images sans se ruiner, il y a très peu à se plaindre de.

Lisez notre en profondeur Chronique de Olfi One.Five Black

Crédit d’image: Yi

10. Caméra d’action Yi 4K

Une caméra d’action 4K à petit prix

Poids: 94g | Imperméable: N / A (boîtier optionnel disponible) | Vidéo 4K: jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: Jusqu’à 2 heures

1080p fluide à 120 images par seconde

Ne pèse que 94 g

Impossible de prendre des photos au format brut

La stabilisation d’image pourrait être meilleure

À quelle fréquence prenez-vous une caméra d’action sous l’eau? Si la réponse n’est pas beaucoup, alors la caméra d’action Yi 4K pourrait être pour vous. Bien qu’il existe un boîtier sous-marin en option, l’appareil photo n’est pas étanche.

Il y a un grand écran tactile réactif, une grosse batterie et un transfert de fichiers rapide cependant, et bien qu’il puisse manquer de quelques subtilités – et nous inclurions la correction de la distorsion de l’objectif et la stabilisation d’image dans cette liste – la caméra d’action Yi 4K reste une grande valeur en plus de tout sac de kit d’aventurier.

Lisez notre en profondeur Examen de la caméra d’action 4K Yi

(Crédit d’image: Future)

Pensez aussi …

Crédit d’image: DJI

DJI Osmo Pocket

Un cardan DJI de poche qui enregistre des vidéos 4K

Poids: 116g | Imperméable: N / A | Vidéo 4K: jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: N / A | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: Jusqu’à 2 heures

Stabilisation du cardan miniaturisé

Enregistre des vidéos 4K jusqu’à 60 ips

L’audio n’est pas génial dans toutes les situations

Pas aussi durable qu’une GoPro

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une caméra d’action, Osmo Pocket de DJI poursuit toujours le même public. Bien qu’il ne soit pas aussi robuste que ses rivaux dédiés aux caméras d’action, l’Osmo Pocket a un astucieux tour dans sa manche sous la forme d’un cardan intégré.

Les cardans sont conçus pour contrer les mouvements indésirables et vous aider à filmer des vidéos super fluides – tandis que le Hero7 Black de GoPro propose des astuces de stabilisation d’image intelligentes, rien ne remplace un matériel dédié. L’Osmo Pocket dispose d’un cardan stabilisé à trois axes et ne mesure que quatre pouces de hauteur.

Le capteur 1 / 2,3 pouces est capable d’enregistrer des images fixes 12MP et des séquences vidéo 4K jusqu’à 60 images par seconde, tandis qu’il existe des microphones doubles qui utilisent des algorithmes avancés de suppression du bruit, qui selon DJI devraient garantir que vous capturez un son de haute qualité pour correspondre à vos images. Nous en avons déjà un, et vous pouvez voir ce que nous en pensons en cliquant sur le lien ci-dessous.