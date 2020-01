Meilleure caméra GoPro 2020: caméras d’action ultimes et meilleurs accessoires GoPro

Essayer de choisir la meilleure GoPro pour votre prochaine aventure peut être difficile – non seulement il existe quatre modèles 2020 parmi lesquels choisir, de nombreux GoPros plus anciens sont toujours disponibles et peuvent offrir une grande valeur. Heureusement, nous sommes là pour vous aider à décider quelle GoPro est le bon compagnon pour vous.

La GoPro est aux caméras d’action ce que Hoover est aux aspirateurs. Présentée pour la première fois en 2004, la famille des enregistreurs robustes est depuis devenue la marque d’action cam la plus vendue au monde. Il est synonyme d’activités extrêmes et connu comme la caméra de choix pour les casse-cou – et pour une bonne raison.

Les derniers modèles – tels que la GoPro Hero 8 Black – sont petits, légers et capables de capturer des séquences 4K fluides et soyeuses, mais suffisamment robustes pour fonctionner même dans les conditions les plus difficiles. Les caméras GoPro peuvent être prises n’importe où et attachées à presque n’importe quoi, et leurs images avancées et leurs fonctionnalités d’enregistrement vidéo permettent aux amateurs et aux professionnels de capturer des images incroyables, du ralenti au laps de temps en passant par des photos HDR saisissantes.

Mais quelle est la meilleure caméra GoPro? La gamme a toujours été large, avec des spécifications et des capacités variant selon les nombreux modèles. Lequel vous devez acheter dépend de ce que vous voulez de votre caméra d’action, ainsi que de votre budget et de vos attentes.

Blanc, Noir, Max: nous examinerons chaque caméra d’action GoPro ci-dessous, en soulignant les caractéristiques clés de chacune et à qui elles sont le plus adaptées – et s’il existe un modèle légèrement plus ancien qui pourrait offrir une meilleure valeur. Une fois que vous aurez sélectionné la meilleure GoPro pour vous, nous vous indiquerons également certains des meilleurs accessoires que vous pouvez y attacher.

Meilleures caméras GoPro en 2020

1. GoPro Hero 8 Black

Le champion incontesté des caméras d’action – amélioré avec les Mods

Poids: 126g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: Jusqu’à 60fps | 2,7 K: Jusqu’à 120fps | 1080: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1-2hrs est

Stabilisation d’image suprême

Les nouveaux modules multimédias ajoutent des compétences

Les performances par faible luminosité nécessitent du travail

Des images de qualité battues par les smartphones

Même si les mises à niveau sont progressives, il ne fait aucun doute que le Hero8 Black est la meilleure GoPro que vous puissiez acheter. Plus rationalisé que le Hero 7 Black, le dernier produit phare 4K est deux fois plus résistant aux chocs et est livré avec un nouveau microphone résistant au vent et un support pliable intégré. La stabilisation HyperSmooth 2.0 est incroyablement efficace, tandis qu’une multitude de préréglages et de modes de prise de vue offrent des résultats remarquables avec un minimum d’effort. La qualité des images fixes ne peut pas remettre en question les meilleurs smartphones et le traitement en basse lumière pourrait être meilleur, mais la polyvalence du Hero 8 Black – maintenant avec quatre plages de zoom numérique – fait plus que compenser ces limitations. Facile à utiliser, le Hero 8 Black propose également une gamme de fonctionnalités pro: outre la sortie RAW, les Mods accessoires introduisent une nouvelle dimension d’adaptabilité au-delà de l’écran tactile de 2 pouces, des montages légers aux matrices de micros. Le Hero 7 Black pourrait l’emporter pour sa valeur, mais dans tous les autres cas, c’est la meilleure GoPro jamais faite.

2. GoPro Hero 7 Black

Plus le roi, mais toujours la royauté de la caméra d’action

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: Jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 240fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

Super vidéo 4K

Stabilisation d’image de pointe

Peut avoir du mal avec les commandes vocales

L’écran peut ne pas répondre

Il a peut-être perdu la première place sacrée, mais le Hero 7 Black reste l’une des meilleures caméras d’action du secteur. En fait, si vous pouvez vous passer de l’option Mods offerte par le Hero 8 Black, ce pourrait être l’achat le plus intelligent – et certainement le plus abordable -. Son métrage 4K n’est que légèrement inférieur à son nouveau frère, tandis que la technologie de stabilisation d’image vidéo HyperSmooth originale impressionne toujours, offrant des séquences fluides et fluides. Ajoutez une étanchéité de 10 mètres, un écran tactile de 2 pouces, une commande vocale et une sortie brute et vous avez une GoPro qui, même avec son successeur supérieur sur la scène, vaut toujours la peine d’être considérée.

3. GoPro Max

Une caméra d’action 360 qui gonfle pour capturer l’action en rond

Poids: 154g | Imperméable: 5m | Vidéo 5.6K 360: Jusqu’à 30fps | 1440: Jusqu’à 60fps | 1080: Jusqu’à 60fps | Résolution des images fixes: 16.6MP 360 | Vie de la batterie: 1hr est

Vidéo 5.6K à 360 degrés

Assemblage sur caméra

Pas de ralenti en mode 360

Pauvre en basse lumière / sous l’eau

La vidéo sphérique peut ressembler à un gadget, mais le véritable avantage de la supercherie logicielle de GoPro et Insta360 est de pouvoir tout capturer autour de vous, puis choisissez les cadres “ plats ” traditionnels que vous souhaitez tisser ensemble dans votre vidéo finale. En d’autres termes, des caméras comme la GoPro Max vous permettent de capturer une scène entière plutôt qu’une vue particulière de celle-ci – si cela sonne dans votre rue, alors la Max est la GoPro pour vous. L’assemblage sur appareil photo simplifie le traitement, tandis que les outils d’édition des applications partenaires simplifient considérablement le recadrage des séquences. À 5,6 K, la vidéo n’est rien si ce n’est en haute résolution, mais il y a des limites: comme les images fisheye de la caméra frontale doivent être aplaties pour la 2D, la qualité dans ce mode laisse à désirer. La couture peut également devenir un problème dans des conditions de faible éclairage, tandis que la durée de vie de la batterie de 50 minutes limite le nombre de prises de vue en 360. Tout de même, la GoPro Max facilite la capture de photos saisissantes et immersives – avec un son 360 pour correspondre – ce n’est pas possible sur d’autres GoPros ou la plupart des autres caméras d’action.

4. GoPro Hero 7 Silver

La merveille de milieu de gamme de GoPro offre un bon rapport qualité-prix

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: Jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 60fps | 720: jusqu’à 60fps | Résolution des images fixes: 10MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

Facile à utiliser

Vidéo 4K agréable

Contrôle de capture d’image limité

Des artefacts facilement visibles sur les images

Le Hero 8 Black est peut-être maintenant en haut de la pile GoPro, mais le Hero 7 Silver reste dans la gamme 2020 de l’entreprise, et pour cause. Bien qu’il ne puisse pas réaliser autant d’astuces de tir fantaisies que son grand frère (par exemple, la stabilisation HyperSmooth et les accélérations TimeWarp), il offre toujours une grande valeur lorsque vous considérez combien de technologie vous obtenez encore. Cela comprend l’enregistrement vidéo 4K stabilisé, l’étanchéité jusqu’à 10 m, ainsi qu’un écran tactile de 2 pouces à l’arrière et une commande vocale qui vous permet de demander à l’appareil photo d’exécuter presque toutes les fonctions principales sans que vous leviez le petit doigt. Un bon choix pour les nouveaux utilisateurs.

5. GoPro Hero 7 White

Officiellement abandonné, mais l’une des meilleures caméras d’action à négocier

Poids: 92g | Imperméable: 10m | 1440: Jusqu’à 60fps | 1080: Jusqu’à 60fps | Résolution des images fixes: 10MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

Super simple à utiliser

Maintenant très bon rapport qualité / prix

Pas de vidéo 4K

Batterie non amovible

Le Hero 7 White d’entrée de gamme de GoPro a à peine duré un an avant d’être interrompu, mais vous pouvez toujours trouver du stock à des prix encore plus bas que son prix de lancement d’origine. Moins cher que ses frères et sœurs argent et noir, il n’a jamais été conçu pour être un navire amiral; Plutôt, le Hero 7 White est tout au sujet de clouer les bases de la caméra d’action sur un budget. Il n’y a pas de 4K, la batterie n’est pas amovible, le champ de vision est fixe et il n’a pas la stabilisation HyperSmooth ou les fonctionnalités plus sophistiquées des autres caméras Hero 7 (pensez TimeWarp, GPS ou streaming en direct). Cependant, il offre des images 1080p stabilisées de haute qualité, un corps étanche jusqu’à 10 mètres et une interface lisse et facile qui est une aubaine pour les débutants. Si vous recherchez une caméra d’action abordable et capable qui peut offrir une qualité avec une simplicité de viser et tirer, ne cherchez pas plus loin.

6. GoPro Hero 6 Black

Un ancien produit phare disponible dans des offres groupées de bonne valeur

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: Jusqu’à 60fps | 1080: jusqu’à 240fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

4K à 60fps semble toujours bon

Super slow-mo à 240fps

La stabilisation n’est pas aussi bonne qu’Hypersmooth

Les contrôles peuvent être délicats

Si vous êtes à la recherche d’une GoPro d’un bon rapport qualité / prix qui est livrée avec des accessoires pratiques comme des piles de rechange et un mini trépied, alors il vaut la peine de garder un œil sur les offres du Hero 6 Black. Parce que c’est un modèle plus ancien, il est souvent fourni avec des accessoires (parfois dans ce qu’on appelle le “ Black Holiday Club Bundle ”) pour un très bon prix. Non pas que la caméra elle-même soit une réflexion après coup – le Hero 6 Black n’a pas de stabilisation HyperSmooth, mais il a un précurseur à cette technologie réduisant les bruits qui reste très impressionnante. Il enregistre également des images 4K à 60 images par seconde, des images fixes brutes et le même écran tactile de 2 pouces que l’on trouve toujours sur les modèles haut de gamme. Deux autres gros bonus par rapport aux nouveaux Hero 7 Silver et White sont l’inclusion de ProTune – qui vous permet de modifier manuellement vos paramètres vidéo pour maximiser la qualité dans certaines situations, comme la faible luminosité – et une batterie amovible, afin que vous puissiez échanger des batteries de rechange. Il vaut bien le coup d’œil si vous avez besoin d’une GoPro polyvalente livrée avec des accessoires adaptés aux vacances.

7. GoPro Hero 5 Black

Un polyvalent très abordable, si vous pouvez trouver du stock

Poids: 118g | Imperméable: 10m | Vidéo 4K: jusqu’à 30fps | 1080: jusqu’à 120fps | 720: jusqu’à 240fps | Résolution des images fixes: 12MP | Vie de la batterie: 1 à 3 heures

Facile à utiliser

Excellente qualité vidéo

Éclipsé par des modèles plus récents

N’est pas disponible à 4K / 30fps

Avec le temps, la descente inévitable du haut arrive, mais le Hero 5 Black de GoPro – lancé en 2016 – mérite toujours votre attention, si vous êtes à la recherche d’une caméra d’action abordable. Bien qu’il ne puisse pas filmer en 4K à 60 images par seconde comme le Hero 8 Black ou offrir la fantastique stabilisation d’image des derniers modèles, la plupart des gens devraient être très satisfaits des images 4K 30 images par seconde que le Hero5 Black capture. Les fonctionnalités ne sont pas à court non plus, avec un écran tactile de 2 pouces, une résistance à l’eau de 10 mètres sans étui, une commande vocale et un GPS – qui correspondent tous au Hero 8 Black sur papier. Comme le Hero 6 Black, il possède également quelques fonctionnalités pratiques que vous ne trouverez pas sur les nouvelles commandes manuelles Hero 7 Silver ou Hero 7 White – Protune, et une batterie amovible. C’est donc un excellent appareil photo polyvalent, avec des spécifications qui devraient répondre aux besoins et aux demandes de la plupart des utilisateurs, et le tout à un prix qui le place fermement en territoire de bonnes affaires. Le seul vrai problème est qu’il n’est pas toujours facile de trouver de nouvelles versions en stock.

Meilleurs accessoires GoPro

Que vous soyez un vidéaste professionnel, un photographe ou simplement quelqu’un qui apprécie la commodité d’un petit appareil photo, GoPros a ouvert de nouvelles possibilités grâce à l’aide d’accessoires innovants. Cela signifie que le marché des accessoires est immense et les options disponibles potentiellement plus diversifiées que tout autre système de caméra. Des supports de caméra aux éclairages en passant par les microphones, les filtres, le time-lapse à 360 ° et bien plus, il existe des moyens presque infinis de proxénétiser votre GoPro.

1. Mini trépied Manfrotto PIXI Xtreme avec tête pour caméras GoPro

Support solide dans un boîtier petit et léger

Petit et léger

Prix ​​abordable

Faible hauteur maximale

Position jambe unique

Le Manfrotto PIXI Xtreme est une version du mini trépied populaire conçu pour être utilisé avec GoPros grâce à l’ajout d’un adaptateur de montage pour trépied GoPro. Le PIXI Xtreme ne pèse que 197 g, vous ne saurez même pas que vous le portez, et avec une longueur pliée de 21,5 cm, il se glissera dans presque n’importe quel sac ou même une poche. La hauteur étendue du trépied est de 16,5 cm, avec une simple rotule offrant une rotation de 360 ​​° pour positionner la caméra. Pour obtenir la hauteur dont vous avez besoin dans certaines situations, le PIXI Xtreme devra être positionné sur un mur ou une table.

2. Removu S1

Le premier cardan étanche à la pluie pour les caméras GoPro au monde

Résistant à l’eau

Portatif et montable

La poignée pourrait être plus confortable

Aucun bouton d’enregistrement sur la poignée

Si vous en avez marre d’obtenir des images tremblantes de vos films GoPro, vous avez besoin d’un cardan et le Removu S1 est un choix brillant. Le cardan stabilisateur à 3 axes est conçu pour être utilisé avec les caméras d’action Hero3, Hero4, Hero5 de GoPro, ainsi que ses caméras de session. Offrant des images ultra-fluides et offrant trois modes de contrôle principaux (panoramique, suivi et verrouillage), le Removu S1 est également étanche à la pluie, vous pouvez donc continuer à l’utiliser lorsque les éléments se retournent contre vous. Il dispose d’une poignée amovible, d’une batterie amovible, d’une télécommande sans fil et est entièrement compatible avec la gamme GoPro de supports de casque, de corps et de vélo.

3. Mini support réglable Rokk

Un système de montage polyvalent et durable

Solide et polyvalent

Large gamme de bases et plaques

Assez volumineux

Alternatives moins chères

L’un des attraits des caméras d’action GoPro est qu’elles peuvent être montées à distance. Si vous voulez un système robuste, durable et fiable, le Rokk Mini est une excellente option. À sa base se trouve ce support réglable, auquel vous pouvez ensuite attacher une large gamme de bases, y compris cette ventouse illustrée ici. Nous avons essayé ce combo lors de la fixation d’une GoPro à la carrosserie d’une voiture, la prise rigide de la tasse tenant fermement la caméra en place. Pour compléter le système, vous devrez également investir dans une plaque supérieure (il existe une plaque supérieure GoPro dédiée).

4. GoPole Scenelapse

Capturez un timelapse à 360 ° avec une facilité incroyable

Facile à utiliser

Grand effet

Contrôles limités

Mieux utilisé avec un trépied

Avec les fantastiques options de prise de vue d’images fixes et de vidéos avec des caméras GoPro, un moyen simple de créer des résultats dynamiques consiste à faire tourner la caméra pendant la prise de vue. Le GoPole Scenelapse vous permet de faire exactement cela, offrant une rotation de 360 ​​° sur une période de 60 minutes. Configurez simplement votre GoPro, enroulez l’unité et laissez-la faire son travail. Le GoPole Scenelapse est entièrement mécanique, donc aucune batterie n’est requise, et il dispose d’une vis de trépied standard sur le fond vous permettant de le fixer à un mini trépied ou pleine taille. Sur le dessus se trouve un support GoPro amovible avec une vis de serrage à couple élevé, de sorte que vous pouvez fixer votre GoPro ou même un petit appareil photo reflex numérique ou sans miroir. La petite unité facile à utiliser ne pèse que 85 g / 3 oz et est compatible avec toutes les caméras GoPro.

5. Tenba Shootout 14L ActionPack

Transportez votre équipement GoPro avec style avec un sac à dos dédié

Conçu pour les caméras d’action

Housse de pluie incluse & nbsp;

Pas d’espace pour un petit reflex numérique ou CSC

Espace limité pour les articles non GoPro

Le Tenba Shootout 14L ActionPack est conçu pour vous permettre de transporter confortablement un grand système GoPro pendant que vous pratiquez un sport d’action ou explorez simplement la ville ou la campagne. À seulement 1,4 kg, le sac est léger et les sangles rembourrées avec ceinture de taille le rendent confortable et sécurisé. À l’intérieur du sac se trouvent quatre cosses amovibles et deux portefeuilles, afin que vous puissiez organiser votre kit et accéder rapidement et facilement à ce dont vous avez besoin. La capacité du sac vous permet de transporter jusqu’à quatre GoPros, supports, batteries, câbles et autres accessoires, etc. De plus, il y a suffisamment de place pour transporter une petite poche d’hydratation et de la nourriture. Il y a même un accessoire de trépied au fond du sac assez grand pour accueillir un trépied de voyage.

6. GoPro Remo

Activation vocale à distance de votre GoPro

Télécommande à commande vocale

Petit et pratique

Pas d’écran

Le bruit peut affecter la commande vocale

La GoPro Remo est une télécommande à commande vocale étanche (jusqu’à 5 m / 16 pieds) pour les caméras Hero 5 Black et Hero 5 Session. Cela signifie que, bien que les deux caméras offrent une activation vocale intégrée, le Remo améliorerait l’activation vocale dans des conditions bruyantes et vous permet d’activer les caméras à courte distance, ou fonctionne comme une télécommande à un bouton jusqu’à 10 m / 33 pieds de distance. . Le Remo est livré avec une sangle permettant de le porter au poignet pour plus de commodité. Il peut également être attaché aux vêtements. Avec 13 commandes disponibles, le Remo ajoute certainement la commodité à la prise de vue, mais ce n’est pas bon marché pour ce qu’il est. Et contrairement à l’ancienne télécommande GoPro WiFi, il n’y a pas d’écran, vous pouvez donc vous fier aux commandes vocales et au défilement des fonctions.

7. Anker Powercore 20100

Une puissance énorme pour un petit prix

Batterie haute capacité

Peut même charger des MacBooks

Le temps de charge peut être lent

Pas le plus compact

L’un des problèmes de voyager avec une GoPro est que la durée de vie de la batterie est évidemment limitée. Vous pouvez bien sûr acheter une ou deux batteries supplémentaires, mais si vous êtes sur le terrain et loin d’une prise de courant, la charge peut être difficile. De plus, si vous filmez longtemps, vous ne pouvez pas changer les piles à mi-chemin. Alors que GoPro fabrique son propre bloc d’alimentation portable, l’Anker Powercore 20100 offre une capacité beaucoup plus élevée à un prix très bas en comparaison. Anker affirme que le pack peut charger les smartphones jusqu’à sept fois, et peut même charger un MacBook en utilisant USB-C, donc beaucoup de jus pour les caméras GoPro et vous pouvez même charger jusqu’à trois appareils à la fois! Pour assurer la sécurité de vos appareils, le Powercore est doté du PowerIQ à charge intelligente et du VoltageBoost stabilisateur de courant fournissant la charge sûre la plus rapide possible jusqu’à 2,4 A. Ensuite, il y a la protection contre les surtensions et la prévention des courts-circuits.

8. Adaptateur de microphone GoPro Pro 3,5 mm

Utilisez des microphones professionnels avec votre GoPro

Améliore massivement la qualité sonore

Crée une entrée ligne pour micro ou table de mixage

Encombrant et maladroit

Cher pour ce que c’est

L’adaptateur de microphone GoPro Pro 3,5 mm vous permet de connecter des microphones professionnels avec une prise 3,5 mm à votre caméra Hero5 Black ou Hero5 Session. Cela vous permet d’améliorer considérablement le son par rapport au microphone intégré de la caméra. Donc, que vous souhaitiez utiliser un micro à revers, à condensateur ou à fusil, etc., c’est un accessoire essentiel. L’adaptateur se connecte à GoPros via et est alimenté par USB-C, ce qui permet d’enregistrer le son stéréo. Il dispose également d’un convertisseur analogique-numérique stéréo de 106 dB. Avec l’adaptateur de microphone GoPro Pro 3,5 mm utilisé, la porte latérale de la GoPro sera ouverte pour que la caméra ne soit plus étanche, mais cet accessoire est davantage orienté vers le vlog que la capture d’un son d’action exceptionnel.

9. GoPro Chest Mount Harness

Vivez une expérience complètement immersive

Entièrement réglable

Expérience immersive

Besoin de tourner tout le corps

Peut capter les bruits de vent indésirables

Que vous fassiez du ski, du VTT, du rafting ou toute autre activité, le support de poitrine de GoPro est un excellent kit pour non seulement capturer l’action. Entièrement réglable pour s’adapter à une large gamme de tailles pour adultes, l’emplacement est idéal pour obtenir des photos angulaires uniques, bien que vous deviez bouger tout votre corps pour changer le cadrage.