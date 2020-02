Meilleure imprimante domestique 2020: les meilleures imprimantes pour un usage domestique

Si vous ne pensez pas avoir besoin de l’une des meilleures imprimantes domestiques de votre maison, détrompez-vous. Tout comme au bureau, vous avez besoin d’une imprimante dans votre foyer capable de gérer l’impression sans accroc. Après tout, votre temps à la maison est tout aussi important que votre temps au travail.

Les meilleures imprimantes à domicile doivent être plus polyvalentes que les imprimantes ordinaires, car le ménage moderne doit imprimer une large gamme de documents. Vous constaterez souvent que vous devez imprimer des formulaires et des documents au quotidien. De plus, une imprimante à domicile qui peut faire un excellent travail d’impression de vos photos de vacances vous évitera de dépenser beaucoup d’argent. Et, contrairement aux grandes et encombrantes imprimantes professionnelles, ce sont des imprimantes tout-en-un qui prennent un peu de place.

Quelle que soit la taille des exigences du ménage et de la famille que vous avez, vous trouverez la meilleure imprimante domestique pour vous sur cette liste. Et, notre outil de comparaison de prix vous garantit également les meilleures offres sur celle que vous choisissez.

Meilleure imprimante à domicile – en un coup d’œil

1. Imprimante Canon Maxify MB2750

Impression haute capacité à domicile

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 23ppm | Capacité papier: 500 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 12,1 kg

Écran tactile généreux

Photos vives à 5 encres

Cartouches coûteuses

Pas de port USB avant

Il est assez grand, mais si vous pouvez installer cet appareil multifonction dans votre bureau à domicile, vos besoins d’impression, de numérisation et de télécopie seront bien pris en charge. Entre ses deux bacs à papier, le MB2750 peut accueillir une rame entière de 500 feuilles de papier A4 et produire des pages recto verso à un rythme remarquable, pour un jet d’encre. Les documents monochromes et couleur sont toujours propres et nets. L’alimentation automatique de documents de 50 feuilles est idéale pour les gros travaux de photocopie et nous avons trouvé qu’il était assez facile d’accéder aux nombreuses fonctionnalités via l’interface à écran tactile logique.

2. Imprimante Brother DCP-J774DW

Jet d’encre bien construit pour les affaires et le plaisir

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 15ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 8kg

Compact

Grande qualité d’impression

Coût

Cher à exécuter

En supposant que vous n’avez pas besoin d’un service de télécopie, ce compact 3-en-1 atteint l’équilibre parfait entre performances et fonctionnalités dans un budget. Il se sent bien fait et bien qu’il imprime assez lentement, notre échantillon s’est avéré des pages mono nettes et des documents aux couleurs vives avec une cohérence rassurante. L’interface est intuitive et pour l’impression mobile, l’application Brother iOS / Android est particulièrement utile.

3. Imprimante Kyocera Ecosys P5026cdw

Impression laser rapide pour le bureau à domicile occupé

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 26ppm | Capacité papier: 250 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 21kg

Impression recto verso rapide

Imprime tranquillement

Coûteux

Interface primitive

Cette imprimante laser robuste prend relativement peu de place, compte tenu de sa grande capacité de papier et de toner. Cela signifie que vous pouvez continuer à imprimer rapidement et efficacement et avec des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux d’un jet d’encre équivalent. L’affichage est plutôt fastidieux, mais à tous autres égards, cette imprimante couleur est facile à utiliser et peut être utilisée à maintes reprises pour des documents monochrome et couleur immaculés.

4. Imprimante Canon Pixma TR8550

Un MFD élégant pour la maison qui signifie affaires

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 15ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 8kg

Écran tactile généreux

Photos vives à 5 encres

Cartouches coûteuses

Pas de port USB avant

Le compact 4-en-un de Canon est suffisamment beau pour être assis à califourchon sur votre bureau à la maison, tout en offrant toutes les fonctionnalités dont une petite entreprise pourrait avoir besoin. De plus, le système à cinq encres donne des impressions de grande qualité photo et le grand écran tactile le rend particulièrement facile à utiliser. La vitesse d’impression est peut-être un peu lente, même pour un jet d’encre, mais elle est bien équipée avec la connectivité Bluetooth et Wi-Fi et il y a un emplacement pour carte SD pratique à l’avant.

5. Imprimante Ricoh SP213w

Impression mono rapide dans un laser compact et pratique

Catégorie: imprimante laser monochrome | Vitesse d’impression: 22ppm | Capacité papier: 150 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 7,2 kg

Impressions mono nettes

Vitesse d’impression rapide

Capacité papier limitée

Coûteux

Si vous devez produire des pages de texte à partir de votre bureau à domicile, une imprimante laser monochrome est la réponse pratique et économique. Ce modèle relativement petit et abordable de Ricoh nécessite peu de place et il peut être utilisé pour fournir des pages monochromes constamment polies tout en respectant les consommables. C’est une machine compacte et solide avec de simples commandes montées sur le dessus pour une utilisation facile.

6. Imprimante Samsung Xpress C1810W

Conception simple, impression domestique intelligente

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 18ppm | Capacité papier: 250 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 16,6 kg

Wi-Fi et NFC

Vitesse d’impression rapide

Pas de duplex automatique

Pas le laser le plus rapide

L’imprimante laser intelligente de Samsung est équipée à la fois de Wi-Fi et de NFC pour une impression mobile facile et est prise en charge par une application mobile sophistiquée. C’est une taille facile à adapter à la maison, mais vous pouvez y insérer une quantité utile de papier et de toner, ce qui la rend adaptée à un cycle mensuel de 40 000 pages. Il n’imprimera pas automatiquement les deux côtés de la page, mais il a un mode recto verso manuel.

7. Imprimante HP LaserJet Pro M15w

La plus petite imprimante laser au monde est également l’une des moins chères

Catégorie: imprimante laser couleur | Vitesse d’impression: 19ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 3,8 kg

Très petit!

Prix ​​tentant

Pas d’impression recto verso

Pas d’affichage

Lorsque nous l’avons testée, il s’agissait de la plus petite imprimante laser du marché et susceptible de le rester. Étant aussi petit et peu coûteux qu’un jet d’encre, mais avec toute la vitesse, l’économie et la cohérence d’un laser, la LaserJet Pro M15w est à bien des égards l’imprimante domestique idéale. Il parvient à contenir une centaine de feuilles de papier et à les imprimer au rythme respectable de 19 ppm. Il n’y a malheureusement pas de mode duplex et pas d’affichage, mais à ce prix, il est difficile de discuter.

8. Imprimante Brother MFC-J5945DW

Le jet d’encre anti-laser fourre dans les fonctionnalités

Catégorie: MFD laser couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 22ppm | Capacité papier: 500 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A3 | Poids: 21kg

Capacité A3

Capacité papier élevée

Impressions incohérentes

Moins économique que le laser

Ce grand Brother brouille la ligne entre l’imprimante domestique et professionnelle en combinant la vitesse d’impression rapide et la capacité élevée d’une machine laser avec la finition photo supérieure d’un jet d’encre. Nous le recommandons pour les deux applications car bien qu’il soit plus petit que l’équivalent laser MFC-L8690CDW, le jet d’encre MFC-J5945DW peut gérer du papier A3. Il n’y a vraiment rien que ce 4-en-1 complet ne puisse faire et il exécute toutes les tâches de manière satisfaisante.

9. Imprimante HP Envy 5055 (5010 au Royaume-Uni)

Impression de photos à domicile à petit budget

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 10ppm | Capacité papier: 100 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A4 | Poids: 5,4 kg

Bas prix

Facile à utiliser

Coût d’encre élevé

Mauvaise connectivité

Cet humble tout-en-un peut numériser et copier, mais sa véritable force réside dans l’impression de photos. Frustrant, il n’y a pas de port Ethernet, ni de port USB pour imprimer à partir d’un lecteur flash et ça tourne très lentement, mais les résultats sont étonnamment bons pour un jet d’encre aussi abordable. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt légères, mais si vous les remplacez par des chariots haute capacité, le coût de fonctionnement est également compétitif.

10. Imprimante Epson WorkForce WF-7210DTW

Une imprimante A3 capable et spacieuse

Catégorie: imprimante jet d’encre couleur | Vitesse d’impression: 18ppm | Capacité papier: 500 feuilles | Taille de papier: jusqu’à A3 | Poids: 15,5 kg

Impression recto verso A3

Bacs à papier profonds

Encre chère

Pas de port USB avant

Les imprimantes destinées au bureau à domicile qui peuvent gérer du papier A3 ne sont pas courantes, mais celles qui peuvent imprimer automatiquement des deux côtés d’une page A3 sont carrément rares. Le WorkForce WF-7210DTW est une de ces bêtes et il le fait très bien. La qualité d’impression est impressionnante, qu’il s’agisse de texte monochrome ou d’une photo brillante. La longue liste de fonctionnalités comprend à la fois la connectivité Wi-Fi et NFC et les deux bacs à papier peuvent contenir 500 feuilles combinées.

